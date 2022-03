Ανθεκτική σμηγματορροϊκή δερματίτιδα: Η διάγνωση και η θεραπεία

Γράφει η Δρ Έφη Π. Μάρκου, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, τ. Επιμελήτρια Karolinska & Karlstad Hospital Σουηδίας (www.dermodiagnostiki.gr / www.dermatologia.com.gr)

Μια νέα μελέτη για τη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα φέρνει στην επιφάνεια τα πολλά πρόσωπα της νόσου και δίνει θεραπευτικές λύσεις στις δυσθεράπευτες μορφές της. Όλοι γνωρίζουν και κυρίως οι πάσχοντες, την σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Η είδηση αφορά κυρίως την ανθεκτική στη θεραπεία σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, η οποία σχετίζεται με δερματικές αλλεργίες εξ επαφής. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε με μια πολυκεντρική μελέτη από τις ΗΠΑ, πρόσφατα δημοσιευμένη από την ομάδα δερματίτιδας εξ επαφής της Βόρειας Αμερικής (02.02.2022 στο επιστημονικό περιοδικό JAAD: Journal of the American academy of Dermatology).

Λίγες μελέτες μέχρι σήμερα έχουν διερευνήσει την ταυτόχρονη εμφάνιση σμηγματορροϊκής δερματίτιδας και αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής. Όλοι οι ασθενείς εξετάσθηκαν με ειδικές επιδερμιδικές δοκιμασίες τύπου εμπλάστρου (patch test) για την ανίχνευση δερματικών εξ επαφής αλλεργιών. Μεταξύ των ασθενών τα 5 αλλεργιογόνα με το υψηλότερο ποσοστό θετικών αντιδράσεων ήταν το θειικό νικέλιο (14,9%), η θιμεροσάλη (9,1%), η νεομυκίνη (7,2%), το μείγμα αρωμάτων I (5,6%) και το θειοθειικό νάτριο χρυσού ( 5,5%). Μερικά ακόμη αλλεργιογόνα με συχνή εμφάνιση είναι: το χλωριούχο βενζαλκόνιο, το χλωριούχο κοβάλτιο, η ρητίνη Myroxylon pereirae, η μεθυλισοθειαζολινόνη και το μείγμα αρωμάτων II, η π-φαινυλενοδιαμίνη και η φορμαλδεΰδη 2,0% συγκέντρωσης.

Πρακτικά, οι ασθενείς ευαισθητοποιούνται με την επαφή και χρήση κοσμημάτων για το θειικό νικέλιο, τα προϊόντα καθημερινής φροντίδας και περιποίησης που περιέχουν μίγμα αρωμάτων Ι και τη ρητίνη Myroxylon pereirae, τα σαμπουάν για τη μεθυλισοθειαζολινόνη, τις βαφές μαλλιών για την π-φαινυλενοδιαμίνη.

Τι είναι η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος και του τριχωτού. Το δέρμα φαίνεται ριπαρό και αποφολιδώνεται σε μικρές ακαθόριστες λευκωπές πλάκες λόγω υπερανάπτυξης μυκήτων (Malassezia Furfur), Πρόκειται για μια ήπια νόσο, ωστόσο αρκετά ντροπιαστική με αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, κυρίως λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης της.

Οι γνωστοί εκλυτικοί παράγοντες της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας είναι κλιματικοί (υγρασία, εναλλαγές θερμοκρασίες, εφίδρωση), κακή διατροφή και έξεις (κάπνισμα και αλκοόλ σε μέτριες και υψηλές ποσότητες), στρες και κόπωση, ιώσεις και εξασθένιση του οργανισμού. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση με την αθροιστική έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις ή τη συχνή επαφή με προϊόντα που περιέχουν αλλεργιογόνα π.χ. κοσμήματα, καλλυντικά, βαφές μαλλιών και προϊόντα styling μαλλιών οδηγεί κάποια στιγμή σε εκδήλωση αλλεργίας με τη μορφή της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν δεν ανιχνευθεί η ουσία (αλλεργιογόνο, απτίνιο) που πυροδοτεί τη νόσο και δεν απομονωθεί, το νόσημα δεν τίθεται σε ύφεση και η θεραπεία είναι σχεδόν ακατόρθωτη.

Ζώντας με τη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα σε καθημερινή βάση και εφόσον έχετε μια σχολαστική θεραπεία που περιλαμβάνει καλή υγιεινή επιδερμίδας και τριχωτού, ισορροπημένη διατροφή και λογική κατανανάλωση αλκοόλ, το επόμενο βήμα είναι να ζητήσετε τη συμβουλή του Δερματολόγου σας για διερεύνηση τυχόν δερματικών αλλεργιών εξ επαφής.