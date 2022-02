Έρευνα: Μπορεί το ελαιόλαδο να είναι το μυστικό της μακροζωίας;

Το ελαιόλαδο ήταν αναγνωρισμένη υπερτροφή προτού μάθουμε να μιλάμε για superfoods! Είναι πολύ καλή πηγή αντιοξειδωτικών, καλών λιπαρών, βιταμινών και άλλων σημαντικών θρεπτικών ουσιών. Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη έρευνα, μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να ζήσουμε περισσότερο. Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology και υποδεικνύει ότι άνθρωποι με υψηλότερη κατανάλωση ελαιολάδου είναι πιο πιθανό να έχουν καλή υγεία, περιλαμβανομένου μειωμένου κινδύνου για πρόωρο θάνατο.

Η μελέτη

Στη μελέτη οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από δύο μακροχρόνιες μελέτες, τη Nurses Health Study (1990-2018) και τη Health Professionals Follow Up Study (1990-2018). Στις μελέτες υπήρχαν δεδομένα για 60.582 γυναίκες και 31.801 άντρες. Στο ξεκίνημα των μελετών, κανείς τους δεν είχε εμφανίσει καρδιαγγειακή νόσο ή καρκίνο.

Στη διάρκεια των 28 ετών, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν πληροφορίες για τη διατροφή του, ενώ οι ερευνητές είχαν επίσης πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας των συμμετεχόντων.

Οι ερευνητές που επεξεργάστηκαν τα παραπάνω δεδομένα βρήκαν ότι οι άνθρωποι που ανέφεραν μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιολάδου -πάνω από 7 γραμμάρια τη μέρα, δηλαδή πάνω από 1 κ.σ.- είχαν κατά 19% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου συγκριτικά με όσους κατανάλωναν λιγότερο ή καθόλου ελαιόλαδο.

Άλλα οφέλη που βρήκαν σε όσους είχαν το ελαιόλαδο στο καθημερινό τους φαγητό:

19% χαμηλότερος κίνδυνος πρόωρου θανάτου εξαιτίας καρδιαγγειακής νόσου

17% χαμηλότερος κίνδυνος πρόωρου θανάτου εξαιτίας καρκίνου

29% χαμηλότερος κίνδυνος πρόωρου θανάτου εξαιτίας νευροεκφυλιστικής νόσου

18% χαμηλότερος κίνδυνος πρόωρου θανάτου εξαιτίας αναπνευστικής νόσου.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι άνθρωποι που αντικατέστησαν 10 γραμμάρια άλλες πηγές λιπών (όπως μαργαρίνη, βούτυρο, μαγιονέζα και διαιτητικά λιπαρά) με αντίστοιχη ποσότητα ελαιολάδου είχαν επίσης μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου εξαιτίας όλων των παραπάνω περιπτώσεων.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Αυτό που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι ότι οι συμμετέχοντες στη μελέτη που κατανάλωναν το περισσότερο ελαιόλαδο είχαν επίσης άλλες συνήθειες που υποστήριζαν την καρδιαγγειακή τους υγεία – για παράδειγμα δεν κάπνιζαν και έτρωγαν φρούτα και λαχανικά. Ένας άλλος περιορισμός της μελέτης είναι πως τα δεδομένα βασίζονται σε αναφορές από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, με όλες τις πιθανές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν με την πραγματικότητα.

Συμπερασματικά

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν τα επιστημονικά στοιχεία δεν είναι αυτό που λέμε ατράνταχτα, η με μέτρο κατανάλωση ελαιολάδου μόνο καλό μπορεί να μας κάνει, δεδομένου ότι η συχνή κατανάλωσή του έχει συνδεθεί με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη, υγιές μικροβίωμα του εντέρου και αντιφλεγμονώδη δράση. Έτσι, όπως βρήκε και αντίστοιχη μελέτη μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, ορισμένους τύπους καρκίνου και διαβήτη τύπου 2.