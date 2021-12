Μέχρι το 2030 έως και 24.000.000 άνθρωποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ακραίας φτώχειας εξαιτίας των επιπτώσεων της Αντιμικροβιακής Αντοχής στην ανθρώπινη υγεία και στα συστήματα τροφίμων, ενώ έως το 2050 στους 10.000.0000 μπορεί να φτάσουν οι θάνατοι ετησίως από λοιμώξεις ανθεκτικές στα κοινά αντιβιοτικά, τα αντιϊκά και τα αντιπαρασιτικά φάρμακα, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναδεικνύοντας σε κορυφαίο στοίχημα τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών και την πρόληψη των λοιμώξεων.

Αυτά ήταν το βασικά μηνύματα της διαδικτυακής ενημερωτικής συζήτησης που οργάνωσε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, με την συνεργασία του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων, με θέμα "Γιατί η Αντιμικροβιακή Αντοχή μας αφορά όλους".

Στο άνοιγμα της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος ανέφερε ότι οι λοιμώξεις αποτελούν τη δεύτερη αιτία νοσηρότητας και θανάτου στα παιδιά που νοσούν με καρκίνο, σημειώνοντας παράλληλα ότι παρατηρείται πρόβλημα στην έγκαιρη αντιμετώπιση των λοιμώξεων με αντιβιοτικά στην διάρκεια της θεραπείας αυτών των παιδιών εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης τους. Ο κ. Ζαούτης χαρακτήρισε "μεγάλο στοίχημα" για αυτόν τον ειδικό πληθυσμό ασθενών τον έλεγχο της χρήσης αντιβιοτικών σε συνδυασμό με τη μείωση των λοιμώξεων, ώστε να συνεχίζουν τη θεραπεία τους χωρίς καθυστερήσεις. Τόνισε, δε, ότι προτεραιότητα του ΕΟΔΥ είναι η πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Ο κ. Ιωάννης Κοψιδάς, Επικεφαλής Ειδικός Πρόληψης Λοιμώξεων, Ερευνητής – Παιδιατρική Λοιμωξιολογία, CLEO, εξήγησε τις διαφορές μεταξύ μικροβίου και ιού, περιέγραψε τι είναι τα αντιβιοτικά και γιατί θα πρέπει να ακούμε τους παιδιάτρους και να μην επιμένουμε για την συνταγογράφηση τους. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι αντιβιοτικά δεν παίρνουν μόνο οι ασθενείς αλλά χρήση τους έχουμε επίσης στα ζώα και στο περιβάλλον.

Από την πλευρά της, η κα Αγγελική Καραϊσκού, Προϊσταμένη Τμήματος Ποιότητας, Έρευνας, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, αφού ευχαρίστησε το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ για την πρωτοβουλία, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιοτικών, διευκρινίζοντας ότι μέχρι τώρα στην Ελλάδα το θέμα της Αντιμικροβιακής Αντοχής αντιμετωπιζόταν από τους αμιγώς επιστημονικούς φορείς, ενώ μας αφορά όλους. Η κα Καραϊσκού παρουσίασε τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Ελέγχου των Λοιμώξεων (GRIPP), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος και υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, του ΕΟΔΥ και του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ). Η κα Καραϊσκού αναφέρθηκε ακόμα στο πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη χρήση των αντιβιοτικών και σχολίασε την ανάγκη της χρήσης νέων τεχνολογιών για την παραγωγή νέων αντιβιοτικών.

Τέλος, η κα Μαρκέλα Κονιόρδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του CLEO, Climate for Health Ambassador και μέλος του PlaHNet-Planetary Health Network of Young Professionals, μίλησε για την ανάγκη εγρήγορσης έναντι της Αντιμικροβιακής Αντοχής σε παγκόσμιο επίπεδο και εξήγησε τι είναι η πρωτοβουλία "One Health" (Ενιαία Υγεία), που αποτελεί τη σφαιρική και διεπιστημονική προσέγγιση των βιοεπιστημών και της δημόσιας υγείας, με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων για την Υγεία. Η κα Κονιόρδου τόνισε ότι η ανθρώπινη υγεία είναι αλληλένδετη με την υγεία των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος.

Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια της ΑΜΚΕ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ, Μένια Κουκουγιάννη, η οποία ανακοίνωσε πρωτοβουλία του Οργανισμού για τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας Ασθενών για την Αντιμικροβιακή Αντοχή, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εκπροσώπων ασθενών και φροντιστών και με στόχο να κατατεθούν στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη βελτίωση της ποιότητας νοσηλείας και θεραπείας όλων των ασθενών στην Ελλάδα.

