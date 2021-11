Εμβόλιο Pfizer σε εφήβους: Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε εφήβους

Ο εμβολιασμός του συνόλου του πληθυσμού αποτελεί υψίστη προτεραιότητα για τη θωράκιση έναντι της πανδημίας COVID-19. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Pfizer (Follow-Up Data From Phase 3 Trial of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Support Safety and High Efficacy in Adolescents 12 Through 15 Years of Age | Pfizer) το εμβόλιο BNT162b2 παρέχει μακροχρόνια προστασία έναντι του ιού SARS-CoV-2 σε εφήβους ηλικίας 12 έως 15 ετών. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 2.228 συμμετέχοντες και παρακολουθήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2020 έως Σεπτέμβριος 2021.

Πιο συγκεκριμένα, οι δυο δόσεις του εμβολίου ήταν 100% αποτελεσματικές ως προς την προστασία από την COVID-19 κατά το χρονικό διάστημα 7 ημέρες έως 4 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Κανείς από τους εμβολιασμένους δεν διαγνώστηκε με COVID-19, ενώ 30 κρούσματα COVID-19 διαγνώστηκαν μεταξύ των ανεμβολίαστων. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν η ίδια ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, τη φυλή και τις συννοσηρότητες των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν επίσης και για ζητήματα ασφαλείας του εμβολίου και δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας για διάστημα 6 μηνών από τον εμβολιασμό. Με βάση τα δεδομένα αυτής της προκαταρκτικής ανάλυσης, η εταιρεία θα ενσωματώσει τα υποβάλλει αίτημα στις ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη για πλήρη έγκριση του εμβολίου BNT162b2 στη δόση των 30 μικρογραμμαρίων σε εφήβους ηλικίας 12 έως 15 ετών.

Προς το παρόν, το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει λάβει πλήρη έγκριση για τις ηλικίες 16 ετών και άνω και έγκριση κατεπείγουσας χορήγησης για τις ηλικίες 12-15. Συμπερασματικά, αυτά τα αποτελέσματα αυξάνουν την εμπιστοσύνη ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της COVID-19.