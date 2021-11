Μετανάλυση: Αυξάνει η θεραπεία για την εξωσωματική τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού;

Περίπου 1 στα 7 ζευγάρια θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα υπογονιμότητας σύμφωνα με στοιχεία από τον βρετανικό οργανισμό υγείας NHS. Ζευγάρια τα οποία είναι πιθανό ζητήσουν τη βοήθεια της επιστήμης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκειμένου να γίνουν γονείς, έχοντας στο μυαλό τους εκτός από τη φυσιολογική αγωνία για την απόκτηση ενός παιδιού και την αγωνία για τυχόν έκθεση της γυναίκας σε αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού εξαιτίας της θεραπείας υπογονιμότητας με φάρμακα διέγερσης των ωοθηκών.

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα μπορούν να δώσουν πλέον εμπεριστατωμένη απάντηση στο ερώτημα εάν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο του μαστού στις γυναίκες αυτές. Η ανασκόπηση/μετανάλυση μελετών με τίτλο "Risk of breast cancer in women treated with ovarian stimulation drugs for infertility: a systematic review and meta-analysis" που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Fertility Sterility λίγους μήνες νωρίτερα, "απαντά" ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν φαρμακευτική διέγερση ωοθηκών προκειμένου να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση δεν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν στο μέλλον καρκίνο του μαστού.

Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή μετανάλυση που αφορά εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο παρουσιάστηκε στην επιστημονική ημερίδα με τίτλο "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ", που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 στο Μέγαρο ΝΤΟΡΕ του Ηρακλείου Κρήτης με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και σε συνεργασία με την Immune Recognition Ι.Κ.Ε. Spin – off Εταιρεία του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική.

Τα δεδομένα της μετανάλυσης

Σχεδόν 30 χρόνια και 1,8 εκατομμύρια γυναίκες από 15 χώρες συνθέτουν το προφίλ της μετανάλυσης που με επικεφαλής τον Δρ Γιουσούφ Μπιμπιτζάν από το Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου και με τη συμμετοχή του Ιπποκράτη Σαρρή, Μαιευτήρα - Γυναικολόγου, Συμβούλου Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Επίτιμου Διευθυντή στο King’s Fertility στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέτασε δεδομένα που αφορούσαν σε υπογόνιμες γυναίκες που υποβλήθηκαν σε θεραπεία γονιμότητας που περιλάμβαναν αγωγή με κιτρική κλομιφαίνη και γοναδοτροπίνες, είτε ως μονοθεραπείες, είτε συνδυαστικά, υπογόνιμες γυναίκες που δεν έλαβαν τέτοια φάρμακα και σε γυναίκες από το γενικό πληθυσμό, που αποτέλεσαν και την ομάδα ελέγχου. Οι γυναίκες αυτές είχαν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση κατά μέσο όρο για 27 χρόνια και δεν καταγράφηκε διαχρονικά καμιά αύξηση στον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του μαστού.

Οι θεραπείες για τη διέγερση των ωοθηκών χρησιμοποιούνται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και λειτουργούν αυξάνοντας την παραγωγή οιστρογόνων, τα οποία συνδέονται και με τα κύτταρα του μαστού. Είναι αυτή τους η δυνατότητα που δημιούργησε διαχρονικά ανησυχίες γύρω από το ενδεχόμενο τα φάρμακα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να προκαλούν καρκίνο του μαστού.

Όπως δήλωσε στο Shape o επικεφαλής της ομάδας που έκανε τη μετανάλυση Δρ Γιουσούφ Μπιμπιτζάν, αυτή είναι η μεγαλύτερη μελέτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός ο αριθμός των καταγεγραμμένων γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη αλλά και η χρονική της διάρκεια. Με την πρωτοποριακή αυτή μελέτη διευκρινίστηκε – σύμφωνα με τα δεδομένα που γνωρίζουμε σήμερα, όπως σχολίασε o Ιπποκράτης Σαρρής- ότι η θεραπεία γονιμότητας δεν είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε υπογόνιμες γυναίκες που έχουν κάνει χρήση αυτών στην προσπάθειά τους για τεκνοποίηση συγκριτικά με γυναίκες που δεν υποβλήθηκαν σε ανάλογη θεραπεία.

Ο Ιπποκράτης Σαρρής εξήγησε ότι το συμπέρασμα της μετανάλυσης αυτής είναι σημαντικό "δεδομένου ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά σε 1 στις 8 γυναίκες, καθιστώντας τον, τον συχνότερο γυναικολογικό καρκίνο παγκοσμίως. Παράλληλα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκειμένου να τεκνοποιήσουν μετά την ηλικία των 40 ετών. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να είναι ξεκάθαρο ότι τα υπογόνιμα ζευγάρια μπορούν να συνεχίσουν να επιδιώκουν την απόκτηση απογόνων χωρίς τον φόβο του καρκίνου του μαστού".

Σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος της υπογονιμότητας

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο κ. Ευγένιος Κουμαντάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, τόνισε πως "το μήνυμα αυτής της μελέτης αλλά και της εκδήλωσής μας είναι ότι οι ιατροί αναπαραγωγής δεν πρέπει να εφησυχάζουν αλλά αντίθετα να θέτουν τον προληπτικό έλεγχο της υπογονιμότητας στην πρώτη γραμμή της καθημερινής πρακτικής τους".

Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της ημερίδας ο Δρ. Κωνσταντίνος Πάντος, μαιευτήρας γυναικολόγος, Κλινική Γένεσις Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, είναι σημαντικό να ξεκινήσει από τη σχολική ηλικία η ενημέρωση των νέων για τις καλές συνήθειες που συμβάλουν σε καλή υγεία και διατήρηση της γονιμότητας αλλά και για τα φυσιολογικά της δεδομένα.

Στο πλαίσιο της επιστημονικής ημερίδας, ο παγκοσμίου φήμης Κύπριος καθηγητής Εμβρυϊκής Ιατρικής στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου, Δρ Κύπρος Νικολαΐδης, ο επιστήμονας στον οποίο οφείλουμε την εξέταση της αυχενικής διαφάνειας, ενός σημαντικού δείκτη για την αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάζει το έμβρυο κάποια χρωμοσωματική ανωμαλία (π.χ. σύνδρομο Down, τρισωμία 18, τρισωμία 13) ή ανωμαλία από το καρδιαγγειακό του σύστημα (συγγενείς καρδιοπάθειες), ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον κ. Κωνσταντίνο Πάντο και την Κλινική Γένεσις Αθηνών στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή αφορά ένα κοινό πρόγραμμα για την πρόγνωση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε μια κύηση, πριν καν επιτευχθεί η κυοφορία, όπως εξήγησε ο Δρ Νικολαΐδης.