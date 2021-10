"4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction": Οι οικονομικές διαστάσεις από τον έλεγχο του καπνίσματος

Το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο "4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction”, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων από όλο τον κόσμο, είχε ως βασικό θέμα τα οφέλη από τη μείωση της βλάβης που προκαλεί ο καπνός, αλλά και τις προεκτάσεις από τη χρήση εναλλακτικών καπνικών προϊόντων (όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα προϊόντα θέρμανσης-μη καύσης του καπνού, φύλλα καπνού, snus, κλπ.) από τους καπνιστές και τη συσχέτισή τους με προσπάθειες διακοπής του καπνίσματος παρουσιάζει μεγάλη αύξηση.



Ένα από τα πάνελ που παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον είχε να κάνει με τις οικονομικές διαστάσεις του ελέγχου του καπνίσματος και μείωση της βλάβης, στο οποίο συμμετείχαν οι: Andrzej Fal, πρόεδρος του Πολωνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Tomas Drucker, πρώην υπουργός Υγείας της Σλοβακίας και υπουργός Εσωτερικών, Viktor Mravcik, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου για Ναρκωτικά και Εξαρτήσεις της Τσεχίας, Arkadi Sharkov, σύμβουλος υγείας στη Βουλγαρία και ο Emanuele Bracco, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Βερόνα στην Ιταλία.



Οι οικονομικές επιπτώσεις για τα συστήματα υγείας που προκαλούν οι ασθενείς με νόσους σχετιζόμενες με το κάπνισμα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και η εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Όπως σημείωσε ο Andrzej Fal, το κάπνισμα αποτελεί από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία, μαζί με την έλλειψη άσκησης και την παχυσαρκία, όπως επίσης της ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ προκαλεί εννιά φορές υψηλότερο αριθμό θανάτων σε σχέση με τις λοιμώξεις. Ένα από τους κυρίαρχους στόχους που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας είναι η μείωση του καπνού, μαζί με τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και τον περιορισμό του αλκοόλ.



Τα δεδομένα που παρέθεσε προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον. Όπως υπογράμμισε, στις ΗΠΑ καταγράφεται άνοδος των θανάτων από τον καρκίνο του πνεύμονα. "Έχουμε τρόπο να μειώσουμε τον κίνδυνο της νόσησης και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του καπνού. Έχουμε τα νέα προϊόντα θέρμανσης-μη καύσης του καπνού, που μειώνουν κατά εκατό φορές τον κίνδυνο να προκληθεί καρκίνος του πνεύμονα σε σύγκριση με το τσιγάρο. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα, ή να προσανατολιστούν σε άλλα προϊόντα που μειώνουν το κίνδυνο.



Στη συνέχεια της συζήτησης μίλησε για την καινοτομία που υπάρχει στα προϊόντα θέρμανσης-μη καύσης του καπνού. "Πρέπει να δούμε το οικονομικό τους αποτύπωμα και να συγκρίνουμε το όφελος από αυτά τα προϊόντα σε σύγκριση με τις δαπάνες περίθαλψης", σημείωσε.



Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της σχέσης ανάμεσα στα πόσα ξοδεύουμε για την υγεία και πόσα θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, τόνισε από την πλευρά του ο Tomas Drucker. Χαρακτήρισε τον περιορισμό του καπνίσματος και τη βάβη που προκαλεί ο καπνός ως πρωτεύον θέμα πολιτικής υγείας, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε, εξήγησε, μετρώντας από τη μια πλευρά το συνολικό όφελος που θα προκύψεις για τις δαπάνες υγείας και από την άλλη πλευρά τις οικονομικές απώλειες για τα δημόσια ταμεία (π.χ από τους φόρους του καπνού).

Υπάρχουν πλέον στρατηγικές για τη διακοπή του καπνίσματος

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία παρουσιάζουν ότι τα μη καιόμενα προϊόντα είναι λιγότερο τοξικά και λιγότερο επιβλαβή σε σύγκριση με τα τσιγάρα.



Υπάρχουν πλέον στρατηγικές για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τον καπνό είπε ο Viktor Mravcik, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, αναφερόμενος στα εναλλακτικά προϊόντα που έγιναν πρόσφατα διαθέσιμα για την εξάλειψη του εθισμού στη νικοτίνη και για τη διακοπή του καπνίσματος. "Πρέπει να ενημερώσουμε τους καπνιστές για τα εναλλακτικά προϊόντα, τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους" σημείωσε, τονίζοντας εντούτοις πως τα δημόσια κονδύλια που διατίθενται από τις Κυβερνήσεις για τη μείωση του καπνίσματος είναι περιορισμένα.



Συνεχίζοντας της πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ο Arkadi Sharkov είπε πως υπάρχουν εταιρείες που καινοτομούν με εναλλακτικά προϊόντα, προτείνοντας να μειωθεί η φορολόγηση σε αυτές λόγω της έρευνας που πραγματοποιούν, όπως και η τιμή στα εναλλακτικά προϊόντα. "Έχουμε τα δεδομένα για τις βλάβες υγεία από το κάπνισμα και από την άλλη για την απώλεια εσόδων για την οικονομία. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε στρατηγικές που να οδηγούν είτε στη διακοπή του καπνίσματος, είτε σε στροφή σε εναλλακτικούς τρόπους".



Τέλος ο Emanuele Bracco αναφέρθηκε στο μεγάλο κόστος που προκαλεί το κάπνισμα στα δημόσια συστήματα υγείας, με τη νόσηση εξαιτίας τους καπνίσματος να κοστίζει πιο πολλά από τα έσοδα του καπνού στη Δυτική Ευρώπη.



Στο συνέδριο τονίστηκε πως υπάρχει ένα ευρύ φάσμα "κινδύνου" στα προϊόντα καπνού και περιέχοντα νικοτίνη, με τα συμβατικά τσιγάρα να κατέχουν την υψηλότερη τιμή του φάσματος, ενώ οι θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης τη χαμηλότερη. Κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο κακό που προκαλείται θεωρείται ότι οφείλεται στην καύση του καπνού. Μη καιόμενος καπνός και προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη ενέχουν χαμηλότερο κίνδυνο συγκριτικά με τα καιόμενα προϊόντα και κατέχουν τη χαμηλότερη τιμή του φάσματος του κινδύνου.



Το συνέδριο "4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction, Novel Products, Research and Policy” ανέδειξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ειδικών όσον αφορά τις καινοτόμες προσεγγίσεις για τον έλεγχο του καπνίσματος, όπως η μείωση της βλάβης από τον καπνό, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πρόληψης ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.