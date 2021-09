Πόση ψηλή πρέπει να είναι η "καλή" χοληστερόλη για να είναι πραγματικά καλή;

Η καλή υγεία της καρδιάς είναι αποτέλεσμα πολλών συνθηκών και δεδομένων. Και ένα από αυτά είναι οι τιμές της χοληστερόλης στο αίμα. Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία που παράγει το συκώτι και είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων του οργανισμού και την υγεία των κυττάρων μας. Οι υψηλές όμως τιμές της "κακής" (LDL) χοληστερόλης αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, η υψηλή "καλή" (HDL) χοληστερόλη προστατεύει την καρδιά και τα αγγεία.

Τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης (μία μέτρηση που θα ζητήσει ο γιατρός σας στα τακτικά αιματολογικά τσεκ απ για να εκτιμήσει τον καρδιαγγειακό σας κίνδυνο) αποτελείται από τις τιμές της LDL, της HDL και των τριγλυκεριδίων. Τα τριγλυκερίδια είναι ένα διαφορετικό είδος λιπιδίων που συσσωρεύονται στον οργανισμό και θεωρούνται ως το "δομικό υλικό" της χοληστερόλης.

Κάθε πότε να ελέγχετε τη χοληστερόλη σας και από ποια ηλικία

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία όλοι οι ενήλικες θα πρέπει να ελέγχουν τα λιπίδιά τους κάθε 4-6 χρόνια, ξεκινώντας από την ηλικία των 20 ετών, όταν τα επίπεδα της χοληστερόλης μπορεί να αρχίσουν να αυξάνονται. Αυτή, βέβαια, είναι μια γενική οδηγία ενώ το φύλο, η ηλικία και το προσωπικό ή οικογενειακό ιατρικό ιστορικό θα βοηθήσει τον γιατρό σας να προσδιορίσει κάθε πότε θα πρέπει να κάνετε εξετάσεις χοληστερόλης.

Οι ιδανικές τιμές χοληστερόλης στους ενήλικες

Σύμφωνα με οδηγίες του 2018 που δημοσιεύτηκαν στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American College of Cardiology (JACC), οι παρακάτω τιμές θεωρούνται ιδανικές ή καλές για τους ενήλικες, άντρες και γυναίκες.

Ολική χοληστερόλη <200 (αλλά όσο πιο χαμηλή, τόσο το καλύτερο)

HDL χοληστερόλη από 60 και πάνω θεωρείται ιδανική ενώ αποδεκτά καλή είναι για τους άντρες η άνω των 40 μονάδων και για τις γυναίκες η άνω των 50

LDL χοληστερόλη <100 και κάτω από 70 εάν υπάρχει στεφανιαία νόσος

Τα τριγλυκερίδια πρέπει να είναι κάτω από 149 με ιδανική τιμή το <100.

Τι χρειάζεται επίσης να γνωρίζουμε

Το φύλο παίζει ρόλο στο τι θεωρούμε καλές τιμές λιπιδίων, καθώς κατά την αναπαραγωγική περίοδο της ζωής τους οι γυναίκες "προστατεύονται" από τα οιστρογόνα, μεγαλώνοντας όμως θα πρέπει να στοχεύουν σε υψηλότερα επίπεδα HDL χοληστερόλης.

Σε μικρές και μέτριες αποκλίσεις από τα επιθυμητά όρια, το κόψιμο του τσιγάρου, αλλαγές στη διατροφή, απώλεια βάρους και αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μπορεί να είναι τα μόνο απαραίτητα μέτρα για να δείτε διαφορά στη χοληστερόλη σας στις επόμενες εξετάσεις.

Και κάτι τελευταίο. Παρότι υπάρχουν οι γενικές συστάσεις για τις "ιδανικές" τιμές, στην πράξη αυτές εξειδικεύονται από τον θεράποντα γιατρό που μας παρακολουθεί και γνωρίζει το προσωπικό και οικογενειακό μας ιστορικό καθώς και άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία μας. Οι παραπάνω λοιπόν οδηγίες αποτελούν απλά μια οδηγία ώστε να έχουμε μια γενική εικόνα για τις τιμές των λιπιδίων μας.