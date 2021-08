Ο εμβολιασμός κατά του SARS-COV-2 σε μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού ήταν η βασική λύση για την επίτευξη του τείχους ανοσίας κατά της COVID-19. Κι όταν λέμε μεγάλα ποσοστά, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι εάν εμβολιαστεί πλήρως το 70-80% του πληθυσμού της χώρας -ή της Ευρώπης- θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε περιορίσει σημαντικά την εξάπλωση της νόσου. Ώσπου εμφανίστηκε η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία άλλαξε το τοπίο και τα δεδομένα.

Μετάλλαξη Δέλτα: Κάνει τελικά ανέφικτη την ανοσία της αγέλης;

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιατρικής Andrew Pollard, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας για το εμβόλιο της Οξφόρδης και πρόεδρος της βρετανικής επιτροπής εμβολιασμού και ανοσίας Joint Committee on Vaccination and Immunisation, που συμβουλεύει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη μετάλλαξη Δέλτα, η συλλογική ανοσία δεν βρίσκεται πλέον στις πιθανότητές μας. Το σχόλιό του αυτό προέκυψε μετά την έκδοση της προδημοσίευσης των τελευταίων στοιχείων της μελέτης Real-time Assessment of Community Transmission 1 (REACT 1), η οποία υποδεικνύει ότι τα εμβόλια για την COVID-19 παρέχουν μόνο 49% ανοσία κατά της μετάλλαξης Δέλτα.

Το πρόβλημα με τη μετάλλαξη Δέλτα

Στην εν λόγω μελέτη, για την οποία ελέγχθηκαν τυχαιοποιημένα για COVID-19 150.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιστήμονες βρήκαν ότι η μετάλλαξη Δέλτα κυριαρχούσε απόλυτα και πως είχε μειώσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στο 49%. Σύμφωνα με τον καθηγητή Pollard, το πρόβλημα είναι ότι ο ιός αυτός δεν είναι ιλαρά. Εάν το 95% του πληθυσμού εμβολιαζόταν για την ιλαρά, η νόσος δεν θα μπορούσε πια να μεταδοθεί στην κοινότητα. Όπως επαναλαμβάνουν οι ειδικοί στη χώρα μας, ο καθηγητής επισημαίνει ότι "η μετάλλαξη Δέλτα θα μολύνει και ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Και αυτό σημαίνει πως οποιοσδήποτε είναι ανεμβολίαστος θα έρθει κάποια στιγμή σε επαφή με τον ιό".

"Για ένα πραγματικό τείχος ανοσίας, χρειαζόμαστε ένα καλό επίπεδο εμβολιασμού και στοιχεία για στείρα ανοσία στην κοινότητα, που σημαίνει ότι ο εμβολιασμένος δεν μπορεί να μεταδώσει τη λοίμωξη για την οποία εμβολιάστηκε. Με την COVID-19, δεν έχουμε στοιχεία στείρας ανοσίας για όλους τους ανθρώπους, είτε από το εμβόλιο είτε από φυσική λοίμωξη, παρότι για πολλούς προσφέρει προστασία είτε από τη συμπτωματική είτε από τη σοβαρή νόσηση", εξηγεί η Sheena Cruickshank PhD, καθηγήτρια στο τμήμα Λοιμώξεων, Ανοσολογίας και Αναπνευστικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ στο ΗΒ. "Αυτό σημαίνει ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο, ωστόσο υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι μεταδίδουν πολύ χαμηλότερο ιικό φορτίο από τους μη εμβολιασμένους".

Είναι λοιπόν "άχρηστα" τα εμβόλια;

Σε καμία περίπτωση, αν διαβάσουμε τα σχόλια των καθηγητών από τη Βρετανία. "Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έχει μειωθεί λίγο προς τη μετάλλαξη Δέλτα, αλλά μας προσφέρουν ακόμη ένα καλό επίπεδο προστασίας από τη συμπτωματική ή τη σοβαρή νόσηση. Αυτό το συμπέρασμα συνάδει με τη μελέτη REACT 1, η οποία έδειξε πως η πλειοψηφία των νοσηλευόμενων ήταν ανεμβολίαστοι", τονίζει ο καθηγητής Cruickshank.

"Μπορούμε να είμαστε ακόμη αισιόδοξοι, καθώς το εμβόλιο σταματά τη σοβαρή νόσηση στους περισσότερους ανθρώπους. Παρότι φαίνεται πως η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να προσβάλει και να μεταδοθεί από κάποιους εμβολιασμένους, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν αρρωσταίνουν ή, τουλάχιστον, δεν αρρωσταίνουν βαριά", συμφωνεί η καθηγήτρια Valley.

Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων και η σημασία του παγκόσμιου εμβολιασμού

Και οι δύο καθηγητές συμφωνούν ότι σε ορισμένες μερίδες του πληθυσμού μία ενισχυτική δόση μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανοσίας. Εγείρουν όμως το σημαντικό πρόβλημα του εμβολιασμού στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς αυτό θα συνέβαλε στην παγκόσμια μείωση της μετάδοσης του ιού. "Εφόσον υπάρχουν υψηλά επίπεδα μετάδοσης, υπάρχει υψηλό επίπεδο αναπαραγωγής του ιού και έτσι και περισσότερες ευκαιρίες για να μεταλλαχτεί σε πιο σοβαρές μορφές ή να ξεφύγει περισσότερο από τον έλεγχο των εμβολίων", προειδοποιεί η καθηγήτρια Valley.

Να προσθέσουμε κι εμείς ως δημοσιογραφικό συμπέρασμα, ότι όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν όχι μόνο την ανάγκη για επίτευξη μεγαλύτερου ποσοστού εμβολιασμού στην κοινότητα, σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και το ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε αλλά να τηρούμε τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό για όσο διάστημα η νόσος συνεχίζει να μεταδίδεται.