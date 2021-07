Πρόληψη καρκίνου: Περνάει από το χέρι μας!

Ο καρκίνος είναι μία νόσος που πλέον αφορά (σχεδόν) τους πάντες, αφού όλοι μας έχουμε έναν άνθρωπο στο οικογενειακό ή φιλικό μας περιβάλλον που έχει νοσήσει από κάποια μορφή του – ή η νόσος αυτή μας αφορά προσωπικά. Τα καλά νέα είναι ότι οι σημερινές θεραπευτικές επιλογές έχουν μετατρέψει πολλές μορφές καρκίνου σε μία χρόνια ή ιάσιμη νόσο, ενώ οι ειδικοί γνωρίζουν πλέον πολλές πληροφορίες για το μηχανισμό της δημιουργίας του. Έτσι η πρόληψη του καρκίνου μπορεί να είναι κάτι που περνάει και από το χέρι μας, εάν μειώσουμε ή υιοθετήσουμε ορισμένες συνήθειες σύμφωνα όπως αυτές εξετάζονται στην δημοσίευση Pharmaceutical Research: "Cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes."

Πρόληψη καρκίνου: Τι μπορούμε να κάνουμε

Κόβουμε το τσιγάρο σήμερα

Ακόμη και μια "τζούρα" μπορεί να περιέχει έως και 250 βλαβερά χημικά. Σχεδόν τα 70 από αυτά έχουν συσχετιστεί με πρόκληση καρκίνου. Και το θέμα δεν είναι μόνο ο καρκίνος του πνεύμονα. Το κάπνισμα συνδέεται με άλλες 12 μορφές καρκίνου, ανάμεσά τους του στομάχου, της ουροδόχου κύστης, των νεφρών, του στόματος και του οισοφάγου.

Τρώμε περισσότερο μπρόκολο

Και όχι μόνο μπρόκολο αλλά και κουνουπίδι, λαχανάκια Βρυξελλών, λάχανο και άλλα σταυρανθή λαχανικά. Αυτή η κατηγορία λαχανικών θεωρείται ότι έχει αντικαρκινικές ιδιότητες καθώς περιέχει συστατικά που δρουν ως προστατευτικά έναντι της καρκινογένεσης των κυττάρων. Αντίστοιχα πλούσια σε αντιοξειδωτικά που επίσης θεωρείται ότι προστατεύουν από ορισμένες μορφές καρκίνου είναι τα φρούτα του δάσους.

Δεν το παρακάνουμε με το αλκοόλ

Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ έχει συσχετιστεί με καρκίνο του στόματος, του μαστού, του ήπατος, του οισοφάγου και όχι μόνο. Όσο για το "ασφαλές" όριο, αυτό θεωρητικά δεν υπάρχει ωστόσο όσο περισσότερο αλκοόλ πίνει κανείς τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, για τις οποίες το όριο της "μεγάλης" κατανάλωσης βρίσκεται στο ένα ποτό την ημέρα.

Περιορίζουμε την κατανάλωση αλλαντικών

Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει την αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος, όπως αλλαντικά και λουκάνικα, τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες όπως νιτρικά και νιτρώδη άλατα, μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου. Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι η μεγάλη κατανάλωση κόκκινου κρέατος μπορεί να σχετίζεται με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Τι θα ήταν το καλύτερο; Να υιοθετήσουμε όλοι μας μία διατροφή όσο το δυνατό πιο κοντά στις αρχές της μεσογειακής δίαιτας, με άφθονα λαχανικά, φρούτα και όσπρια, ψάρι και λιγότερο λευκό και κόκκινο κρέας.

Σηκωνόμαστε από τον καναπέ

Εάν με τις επαναλαμβανόμενες καραντίνες και περιορισμούς αποκτήσατε τη συνήθεια να βγαίνετε για περπάτημα, έχετε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόληψη του καρκίνου – και φυσικά των καρδιαγγειακών νοσημάτων που σύμφωνα με τις στατιστικές παραμένουν στις πρώτες θέσεις στα αίτια θνησιμότητας. Η φυσική δραστηριότητα καταπολεμά την άσκηση και ρυθμίζει τα λιπίδια στο αίμα, ενώ χαμηλώνει τα επίπεδα ορμονών όπως τα οιστρογόνα και η ινσουλίνη που έχουν συσχετιστεί με καρκίνο. Βάλτε στόχο να κάνετε την φυσική άσκηση που προτιμάτε για 30 λεπτά τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και θα έχετε όχι μόνο καλύτερη υγεία αλλά και καλύτερη διάθεση.