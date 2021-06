Κήλες του κοιλιακού τοιχώματος: 5 πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε

Ο όρος κήλη είναι γνώριμος στους περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και από πολύ νεαρή ηλικία. Όλοι γνωρίζουμε πως η δημιουργία μιας κήλης σχετίζεται με την άρση βάρους και αφορά κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό. Τι άλλο όμως γνωρίζουμε για τις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος και κυρίως τι περισσότερο πρέπει να μάθουμε γι’ αυτήν την τόσο συχνή πάθηση;

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Πιστοποιημένος Master Χειρουργός από τον διεθνή οργανισμό Surgical Review Corporation (SRC) στη χειρουργική κηλών μας εξηγεί, πολύ σύντομα, για τα βασικά χαρακτηριστικά της πάθησης, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής της.

1. Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος δημιουργούνται όταν κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάχνο -συνήθως τμήμα εντέρου ή λίπους- προσπίπτει εκτός του μυϊκού τοιχώματος της κοιλιάς.

2. Ανάλογα με το σημείο εμφάνισης διακρίνονται οι εξής (πιο συνήθεις) τύποι:

• Βουβωνοκήλη

• Μηροκήλη

• Ομφαλοκήλη

• Επιγαστρική Κήλη

• Κήλη των αθλητών

• Μετεγχειρητική κήλη

3. Παράγοντες κινδύνου για τη δημιουργία μιας κήλης αποτελούν όσοι αυξάνουν την πίεση στο εσωτερικό της κοιλιάς, με αποτέλεσμα να ευνοούν τη δημιουργία χάσματος σε κάποιο ευένδοτο σημείο του τοιχώματος. Η άρση βάρους, η χειρωνακτική εργασία, ο έντονος βήχας και οι πολλαπλές κυήσεις είναι ορισμένοι από αυτούς.

4. Εκτός από τη χαρακτηριστική διόγκωση, μπορεί να μην εμφανίσουν συμπτώματα, ή μπορεί να ευθύνονται για ένα ελαφρύ τσούξιμο ή αίσθημα καύσου στην περιοχή.

5. Ενδέχεται να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνες. Παρά το γεγονός πως δεν προκαλούν σημαντικές ενοχλήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν απειλητικές για την υγεία του ασθενούς, εξαιτίας της επιπλοκής που παρουσιάζουν, η οποία ονομάζεται περίσφιξη. Κατά την περίσφιξη μιας κήλης, το τμήμα του σπλάχνου εγκλωβίζεται μόνιμα εκτός του κοιλιακού τοιχώματος, με αποτέλεσμα να διακόπτεται αρχικά η φλεβική απορροή και στη συνέχεια η αιμάτωσή του. Αυτό πολύ σύντομα οδηγεί σε νέκρωση του σπλάχνου.

6. Μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης μιας κήλης αποτελεί η χειρουργική επέμβαση. Η σύγχρονη χειρουργική επιστήμη προσφέρει πλήθος επιλογών ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η γνωστή λαπαροσκοπική τεχνική και η σύγχρονη ρομποτική χειρουργική μέθοδος. Η εξέλιξη των τεχνικών αντιμετώπισης κάθε μορφής κήλης καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση της θεραπείας σε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα χειρουργικά κέντρα.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος είναι Πιστοποιημένος Χειρουργός Κηλών (SRC accredited) & Ρομποτικός Χειρουργός, Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής, Director of the Center of Excellence in Hernia Surgery, Metropolitan General.