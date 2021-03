Τι είναι ο πόνος; Τα "πρέπει" και τα "δεν πρέπει" για τον επίμονο πόνο

Ο πόνος, εξηγεί ο Ελευθέριος Καραδήμας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός σε σχετική συνέντευξη τύπου, είναι μια αντίδραση του οργανισμού για να προστατευτεί από ένα επιβλαβές αίτιο.

Ο μυϊκός πόνος μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος. Συνήθως οφείλεται σε τραυματισμό ή σε υπερβολική καταπόνηση. Η αντιμετώπιση του, όταν δεν είναι δυνατή η λήψη φαρμάκων από του στόματος, γίνεται με την χρήση τοπικών αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων. Ο μυοσκελετικός πόνος, που είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους επίσκεψης στον φυσικοθεραπευτή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική μας ευεξία, διευκρίνισε ο κος Σταύρος Σταθόπουλος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.Α "Ο Ευαγγελισμός", Οργ. Γραμ. Π. Τμ. Αττικής ΠΣΦ, Συμμετέχων α) W.H.O. Rehabilitation Programme, και β) Network for health promotion in life and work (Work Confederation Physical Therapist).

Οι μυϊκοί πόνοι αποτελούν μια πολύ συχνή κατάσταση για τους αθλητές και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση τους αλλά και την ποιότητα της ζωής τους μετά την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση, τόνισε στην ίδια συνέντευξη τύπου ο κος Μιχάλης Κακιούζης, Διεθνής Καλαθοσφαιριστής & Προπονητής. Η διαδικασία δε αποθεραπείας είναι μια διαδικασία επίπονη αλλά και αρκετά χρονοβόρα γιατί ο μυς πρέπει να επανέλθει στην αρχική του μορφή σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο. Και ο αθλητής θα πρέπει να ξεπεράσει τόσο τον πόνο που αισθάνεται και θα συνεχίσει να αισθάνεται για αρκετό διάστημα αλλά και το ψυχολογικό κομμάτι γιατί μια τυχόν υποτροπή θα σημαίνει αυτόματα και το τριπλάσιο σχεδόν χρόνο αποθεραπείας του.

Τα "πρέπει" και τα "δεν πρέπει" στον επίπονο πόνο

Όταν πονάμε πρέπει:

• Να καταλάβουμε ότι ο πόνος μας είναι πραγματικός

• Να μείνουμε ενεργοί

• Να εστιάσουμε σε σημαντικές δραστηριότητες

• Να διατηρήσουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις

• Να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας

Δεν πρέπει:

• Να αναζητούμε στα γρήγορα πηγές πληροφόρησης για το πρόβλημα μας

• Να πιστεύουμε οτιδήποτε για τον πόνο μας

• Να κατηγορούμε τον εαυτό μας

• Να είμαστε σε πόλεμο με τον πόνο μας

• Να θεωρούμε ότι ο πόνος προκαλεί πάντα βλάβη

• Να βιαζόμαστε και να πανικοβαλλόμαστε εάν κάτι αναβλήθηκε εξαιτίας του πόνου μας

Αυτό που επίσης πρέπει να γίνει όταν υπάρχει πόνος είναι να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του και πιθανώς τη φαρμακευτική αγωγή που θα μας συστήσει.