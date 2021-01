Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: Ο 2ος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες

Ο Ιανουάριος θεωρείται Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας, ο οποίος είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος σε γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών. Τα παρακάτω βασικά δεδομένα για τον καρκίνο αυτό μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπισή του.

Δεδομένο #1

Κάθε μέρα 2 γυναίκες στην Ε.Ε. χάνουν τη ζωή τους λόγω του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του συχνότερου καρκίνου από πολλούς που προκαλεί ο ιός HPV. Πρόκειται για νόσημα με αργή εξέλιξη, εφόσον για να εκδηλωθεί θα πρέπει η HPV λοίμωξη να επιμείνει για αρκετά (ακόμη και 10-15) χρόνια.

Δεδομένο #2

Ο ετήσιος αριθμός νέων περιστατικών που υπολογίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε παγκόσμια κλίμακα το 2018 (GLOBOCAN, 2018) ήταν 570.000, συνοδευόμενος από 311.000 θανάτους (GLOBACAN 2018) ενώ με βάση τις ίδιες πηγές η ετήσια επίπτωση στη χώρα μας ήταν 696 νέα περιστατικά και 271 θάνατοι ανά έτος.

Δεδομένο #3

Τα ίδια στοιχεία του ΠΟΥ για την Ελλάδα και την Ευρώπη δείχνουν πως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον δεύτερο συχνότερο καρκίνο σε γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών.

Δεδομένο #4

Ορισμένα στελέχη του ιού HPV χαρακτηρίζονται ως "υψηλού κινδύνου" και ευθύνονται για την εκδήλωση προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων. Τα προκαρκινικά και τα πρώιμα στάδια του καρκίνου τραχήλου της μήτρας συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος, ώστε τυχόν αλλοιώσεις να ανιχνευτούν νωρίς, όταν υπάρχει δυνατότητα πλήρους θεραπείας.

Δεδομένο #5

Ο εμβολιασμός εναντίον της HPV μόλυνσης, όταν αυτός γίνει σε κορίτσια ηλικίας μέχρι 17 ετών, αποδείχθηκε ότι ελαττώνει μέχρι και κατά 88% τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας αργότερα.

Δεδομένο #6

Την ίδια ώρα, ο ιός HPV ευθύνεται και για τα κονδυλώματα, η συχνότητα εμφάνισης των οποίων στην Ελλάδα είναι υψηλή και φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως στο τμήμα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του νοσοκομείου "Ανδρέας Συγγρός", ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν με κονδυλώματα σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την εξαετία 2006-2011. Αντιθέτως, για το ίδιο χρονικό διάστημα, μελέτες που καταφθάνουν από τη Σουηδία και την Αυστραλία παρουσιάζουν σχεδόν εξαφάνιση των κονδυλωμάτων σε έφηβες και νεαρές ενήλικες γυναίκες από το 2007 και μετά, γεγονός που οφείλεται στη συστηματική εφαρμογή εμβολιασμού κατά της HPV λοίμωξης σε αυτές τις χώρες.

Ελληνική Συμμαχία για τον HPV

Η Ελληνική Συμμαχία για τον HPV συγκροτήθηκε με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της συνδυαστικής εφαρμογής και στην Ελλάδα του προληπτικού εμβολιασμού και του προσυμπτωματικού ελέγχου, που έχουν καταφέρει να μειώσουν εντυπωσιακά την εξάπλωση και τις επιπτώσεις της HPV λοίμωξης, όπως επιβεβαιώνουν επιστημονικά δεδομένα μελετών από αρκετές χώρες.

Η Συμμαχία, υποστηρίζοντας την παγκόσμια στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διεκδικεί την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης κατά 90% στα κορίτσια, την προληπτική εξέταση του 70% των γυναικών 35-45 ετών με HPV Testing, και την σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση του 90% των γυναικών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με απώτερο στόχο την εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας και στην Ελλάδα.

Παράλληλα, διεκδικεί την ένταξη και του HPV εμβολιασμού των αγοριών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής HPV Εταιρίας και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Συμμαχίας για τον HPV, Καθηγητή Mαιευτικής–Γυναικολογίας στο ΑΠΘ κ. Θεόδωρο Αγοραστό, "έχει αποδειχθεί ότι το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλές και αποτελεσματικό κατά 90%, τουλάχιστον για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ο συνδυασμός του δε με διενέργεια του λεγόμενου HPV test, 3-5 φορές κατά την διάρκεια της ζωής των γυναικών, μπορεί να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου στις χώρες που θα εφαρμοσθεί".

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.hpvalliancegreece.gr

