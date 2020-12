Ασφαλής η εγκυμοσύνη μετά τον καρκίνο του μαστού

Γράφει ο Ιάκωβος Σούσης Msc, FRCOG, Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, Ιατρός Αναπαραγωγής.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ η μέση ηλικία στην οποία οι γυναίκες γίνονται για πρώτη φορά μητέρες και συνεπώς έχει αυξηθεί και ο αριθμός των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού πριν αποκτήσουν παιδί.

Πολλές από τις αποτελεσματικές θεραπείες για την καταπολέμηση του καρκίνου, έχουν επιπτώσεις στη γονιμότητα των γυναικών και στη δυνατότητά τους να αποκτήσουν παιδιά.

"Στις ασθενείς που διαγιγνώσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, η αντιμετώπιση του καρκίνου πρέπει να περιλαμβάνει και τη δυνατότητα απόκτησης παιδιών μετά τη θεραπεία ", δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Ματέο Λαμπερτίνι, αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.

Όπως είπε στο Συμπόσιο για τον Καρκίνου του Μαστού του Σαν Αντόνιο η ανάλυση των στοιχείων έδειξε πως οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που ξεπερνούν τον καρκίνο του μαστού, στη συντριπτική τους πλειοψηφία γεννούν υγιή μωρά και η εγκυμοσύνη δεν έχει αρνητική επίπτωση στην πρόγνωσή τους.

Η σημαντική μετα-ανάλυση έδειξε, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, ότι είναι λιγότερο πιθανό να μείνει έγκυος μία γυναίκα που πέρασε καρκίνο του μαστού σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ίσως επειδή κάποιες δεν το επιδιώκουν. Φάνηκε επίσης ότι οι γυναίκες που πέρασαν καρκίνο του μαστού έχουν αυξημένες πιθανότητες ορισμένων επιπλοκών, όπως ο πρόωρος τοκετός.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 39 μελέτες σχετικά με την εγκυμοσύνη μετά τον καρκίνο του μαστού, για την εξέλιξη του εμβρύου, της κύησης και του τοκετού, αλλά και για την επιβίωση 114.573 ασθενών.

Όταν συνέκριναν τα ποσοστά εγκυμοσύνης του γενικού πληθυσμού με αυτά των γυναικών που είχαν περάσει καρκίνο του μαστού, διαπίστωσαν ότι οι καρκινοπαθείς είχαν 60% λιγότερες πιθανότητες να μείνουν έγκυοι μετά τον καρκίνο. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των γυναικών που έκαναν προσπάθειες να συλλάβουν, επομένως είναι πιθανό ορισμένες γυναίκες να μην προσπάθησαν να αποκτήσουν παιδί μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο.

Αν και σε ορισμένες μελέτες δεν περιλαμβάνονταν στοιχεία για το πόσες γυναίκες προσπάθησαν να αποκτήσουν παιδιά μετά τον καρκίνο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι περισσότερες από τις μισές νέες γυναίκες που θέλησαν να μείνουν έγκυοι, τα κατάφεραν.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι ορισμένες γυναίκες που δεν σκόπευαν να μείνουν έγκυοι, συνέλαβαν. Οι ερευνητές είπαν ότι οι καρκινοπαθείς αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να ενημερώνονται λεπτομερώς όχι μόνο για την πιθανότητα να μειωθεί η γονιμότητά τους από τις θεραπείες, αλλά και για τη αντισύλληψη σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

Η μελέτη έδειξε ότι σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, οι γυναίκες που ξεπέρασαν τον καρκίνο του μαστού είχαν 50% υψηλότερο κίνδυνο να αποκτήσουν μωρό με χαμηλό βάρος γέννησης, 16% υψηλότερο κίνδυνο να αποκτήσουν ένα μωρό που ήταν ελλιποβαρές για την εβδομάδα κύησης, 45% υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου τοκετού και 14% υψηλότερο κίνδυνο να χρειαστεί να κάνουν καισαρική. Το χαμηλό βάρος γέννησης και η ανάπτυξη του μωρού σε σχέση με τις εβδομάδες κύησης αφορούσαν γυναίκες που είχαν κάνει χημειοθεραπεία.

…. baby that was small for gestational age;

Σημαντικό είναι ότι δεν διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανωμαλιών ή άλλων επιπλοκών της κύησης ή του τοκετού.

Μεταξύ των καρκινοπαθών, όσες έμειναν έγκυοι είχαν καλύτερη πρόγνωση

Οι γυναίκες που έμειναν έγκυοι μετά τον καρκίνο είχαν 44% μειωμένο κίνδυνο θανάτου και 27% μειωμένο κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου σε σχέση με τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού που δεν έμειναν έγκυοι μετά την ασθένεια.

Μεταξύ των καρκινοπαθών που αισθάνονταν υγιείς και προσπάθησαν να μείνουν έγκυοι, εκείνες που έμειναν τελικά έγκυοι είχαν 48% μειωμένο κίνδυνο θανάτου και 26% μειωμένο κίνδυνο επανεμφάνισης της ασθένειας.

"Η εγκυμοσύνη μετά τον καρκίνο του μαστού είναι ασφαλής”

Η ανάλυση έδειξε ότι η εγκυμοσύνη φαίνεται πως είναι ασφαλής ασχέτως με το είδος καρκίνου του μαστού, πόσο καιρό μετά τη διάγνωση του καρκίνου έμεινε έγκυος, αν οι λεμφαδένες ήταν θετικοί ή όχι, αν είχε κάνει χημειοθεραπεία και αν τα γονίδια ήταν θετικά ή όχι.

Το γενικό συμπέρασμα σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης είναι ότι η εγκυμοσύνη μετά τον καρκίνο του μαστού επιβεβαιώνεται πως είναι ασφαλής και δεν επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση των ασθενών.

"Αυτά τα ευρήματα είναι υψίστης σημασίας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψιν η επιθυμία της γυναίκας να μείνει έγκυος και να θεωρείται ζωτικής σημασίας συνιστώσα της συνολικής φροντίδας των γυναικών μετά τον καρκίνο του μαστού. Αυτό ξεκινά με την ενημέρωση όλων των γυναικών μόλις γίνει η διάγνωση σχετικά με τη γονιμότητά τους”.

Η επικεφαλής της έρευνας εξήγησε ότι η τα αυξημένα ποσοστά επιπλοκών στον τοκετό και στα βρέφη δείχνει ότι οι γιατροί θα πρέπει να παρακολουθούν στενότερα τις γυναίκες που πέρασαν καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με τις εγκύους από τον γενικό πληθυσμό. Τα συνολικά ευρήματα των ερευνητών και η έλλειψη αρνητικών επιπτώσεων στα ποσοστά επιβίωσης δείχνουν ότι πολλές γυναίκες μπορούν να έχουν μία εγκυμοσύνη χωρίς προβλήματα μετά από καρκίνο του μαστού.



Η άποψή μου

Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη διατήρηση της γονιμότητας γυναικών με καρκίνο του μαστού, έχω διαπιστώσει πόσο θετική επίδραση έχει στην ψυχολογία και στην ποιότητα ζωής η βεβαιότητα ότι εάν το θελήσουν, μπορούν να προσπαθήσουν να αποκτήσουν παιδιά.

Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού να διατηρήσει τη γονιμότητά της και να έχει την επιλογή να κάνει οικογένεια στο μέλλον. Η κατάψυξη ωαρίων ή εμβρύων και οι άλλες μέθοδοι διατήρησης της γονιμότητας είναι ασφαλείς και δεν προκαλούν καθυστερήσεις στην έναρξη των θεραπειών.

Με τη χρήση προσωποποιημένων πρωτόκολλων για τη διέγερση των ωοθηκών, επιτυγχάνουμε την παραγωγή καλών ωαρίων και εμβρύων με πολύ χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων.

Όλες οι ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας πρέπει να ενημερώνονται αμέσως μετά τη διάγνωση για τις επιλογές που έχουν σχετικά με τη διατήρηση της γονιμότητάς τους.

