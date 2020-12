Πρωτοφανές στην Ιατρική: Το timeline για τη δημιουργία των εμβολίων για τον κορονοϊό

Η πορεία ανάπτυξης εμβολίου έναντι του νέου κορονοιού SARS-CoV-2 είναι εντυπωσιακή και πρωτοφανής για τα ιστορικά επιστημονικά δεδομένα. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα σημαντικότερα γεγονότα στο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των εμβολίων, σύμφωνα και με τον Καθηγητή Μοριακής Ιατρικής Δρ Ερικ Τοπολ.

Το timeline για τη δημιουργία των εμβολίων για τον κορονοϊό



• Δεκέμβριος 2019 – Καταγραφή της νοσολογικής οντότητας COVID-19

• 10 Ιανουαρίου 2020 – Ολοκλήρωση αλληλούχησης του γονιδιώματος του SARS-CoV-2

• 15 Ιανουαρίου 2020 – Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) των ΗΠΑ σχεδιάζει εμβόλιο mRNA έναντι του SARS-CoV-2 σε συνεργασία με την εταιρεία Moderna

• 16 Μαρτίου 2020 – Έναρξη κλινικής δοκιμής φάσης 1/2 με το εμβόλιο mRNA της Moderna/NIH

• 2 Μαΐου 2020 - Έναρξη κλινικής δοκιμής φάσης 1/2 με το εμβόλιο mRNA της Pfizer/BioNTech

• 14 Ιουλίου 2020 – Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής φάσης 1/2 με το εμβόλιο mRNA της Moderna/NIH στο έγκριτο περιοδικό The New England Journal of Medicine

• 27, 28 Ιουλίου 2020 - Έναρξη κλινικών δοκιμών φάσης 3 με τα εμβόλια mRNA της Moderna/NIH και της Pfizer/BioNTech

• 12 Αυγούστου 2020 - Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της κλινικής δοκιμής φάσης 1/2 με το εμβόλιο mRNA της Pfizer/BioNTech στο έγκριτο περιοδικό Nature

• 22, 27 Οκτωβρίου 2020 – Ολοκλήρωση της ένταξης ασθενών και στις 2 κλινικές μελέτες φάσης 3, με πάνω από 74000 εθελοντές συνολικά

• 9 Νοεμβρίου 2020 – Η Pfizer/BioNTech ανακοινώνει τα αποτελέσματα ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης φάσης 3 με πάνω από 90% αποτελεσματικότητα

• 16 Νοεμβρίου 2020 - Η Moderna ανακοινώνει τα αποτελέσματα ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης φάσης 3 με 94.5% αποτελεσματικότητα

• 18 Νοεμβρίου 2020 – Η Pfizer/BioNTech ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης φάσης 3 με 95% αποτελεσματικότητα

• 20 Νοεμβρίου 2020 – Η Pfizer/BioNTech κατέθεσε αίτηση για επείγουσα έγκριση χορήγησης στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA)

• 27 Νοεμβρίου 2020 – Διανομή του εμβολίου της Pfizer/BioNTech με πτήσεις charter σε όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ

• 2 Δεκεμβρίου 2020 – Έγκριση χορήγησης του εμβολίου της Pfizer/BioNTech στο Ηνωμένο Βασίλειο

• 10 Δεκεμβρίου 2020 – Αναμενόμενη ανασκόπηση και απόφαση του FDA σχετικά με την αίτηση της Pfizer/BioNTech

• 11 Δεκεμβρίου 2020 – Επί θετικής γνωμοδότησης έναρξη του εμβολιασμού φάσης 1α για τους επαγγελματίες υγείας στις ΗΠΑ