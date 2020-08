Καλά νέα για ασθενείς με ψωρίαση

H UCB, μία βιοφαρμακευτική εταιρεία με παρουσία σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3β BE RADIANT, μια άμεση σύγκριση του υπό διερεύνηση αναστολέα της IL-17A και IL-17F, bimekizumab (μπιμεκιζουμάμπη), με τον αναστολέα της IL-17A, (secukinumab-σεκουκινουμάμπη) στη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Η BE RADIANT πέτυχε το κύριο καταληκτικό σημείο στην 16η εβδομάδα με στατιστική σημαντικότητα, αποδεικνύοντας την ανωτερότητα του bimekizumab έναντι του secukinumab στην επίτευξη πλήρους κάθαρσης του δέρματος, όπως αυτή μετρήθηκε με τον Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI 100).

Τα αποτελέσματα της μελέτης BE RADIANT



Η μελέτη BE RADIANT πέτυχε όλα τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία με στατιστική σημαντικότητα. Το bimekizumab ήταν ανώτερο από το secukinumab στην επίτευξη του PASI 75 την 4η εβδομάδα και στην πλήρη κάθαρση του δέρματος την εβδομάδα 48 τόσο για την μηνιαία (Q4W) όσο και για την διμηνιαία (Q8W) δοσολογία χορήγησης. Η συνεχιζόμενη αξιολόγηση των δεδομένων υποδεικνύει ότι το προφίλ ασφάλειας του bimekizumab παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τις προηγούμενες κλινικές μελέτες.

"Με τη BE RADIANT, το bimekizumab έχει επιδείξει ανωτερότητα έναντι του secukinumab στην επίτευξη πλήρους κάθαρσης του δέρματος σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. Τα αποτελέσματα αποτελούν την προσθήκη νεότερων θετικών δεδομένων για το bimekizumab, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η αναστολή της IL-17F, σε συνδυασμό με την αναστολή της IL-17A, καταστέλλει τη φλεγμονή σε μεγαλύτερο βαθμό από αναστολή μόνο της IL-17A στην ψωρίαση", δήλωσε ο καθηγητής Richard Warren, Salford Royal NHS Foundation Trust και Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο.

"Η ψωρίαση επιβαρύνει σημαντικά τους ασθενείς, προκαλώντας συχνά πόνο, δυσφορία και στίγμα. Οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν την πλήρη κάθαρση του δέρματος που επιθυμούν και ίσως να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι εφικτό. Οι θεράποντες ιατροί μπορεί επίσης να αισθάνονται υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε θεραπείες που λειτουργούν γρήγορα, και σε θεραπείες που διατηρούν το αποτέλεσμα τους σε βάθος χρόνου. Τα αποτελέσματα της μελέτης BE RADIANT αποδεικνύουν ότι το bimekizumab έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τις προσδοκίες των ασθενών και των δερματολόγων τους. Η UCB είναι υπερήφανη που πρωτοστατεί στη σύνδεση της επιστήμης με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών μέσω της ανάπτυξης του bimekizumab. Φιλοδοξούμε να παρέχουμε μια εμπειρία για τους ασθενείς με ψωρίαση που θα αλλάξει δραστικά την ζωή τους", είπε ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ανοσολογίας και επικεφαλής ΗΠΑ, UCB.

Το Bimekizumab έχει ένα εκτεταμένο κλινικό πρόγραμμα φάσης 3 στην ψωρίαση. Λεπτομερή ευρήματα από τις μελέτες BE VIVID και BE READY ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2020 στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD VMX), ενώ φέτος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης BE SURE. Τα πλήρη αποτελέσματα της BE RADIANT θα παρουσιαστούν στην επιστημονική κοινότητα εν ευθέτω χρόνω.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab αξιολογούνται επίσης στις δοκιμές Φάσης 3 για πιθανές ενδείξεις στην Ψωριασική Αρθρίτιδα, στην Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, στη μη Ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα και στην Διαπυητική Iδρωταδενίτιδα.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab δεν έχουν τεκμηριωθεί και δεν έχει εγκριθεί από καμία ρυθμιστική αρχή παγκοσμίως.