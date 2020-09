Η διατροφή που θα μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε με υγεία

Μια διατροφή βασισμένη σε φυτικές τροφές μας βοηθά να μεγαλώσουμε με υγεία και θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιομεταβολικών νοσημάτων, ανάμεσά τους διαβήτη και καρδιοπάθειας, βρήκε νέα ανασκόπηση μελετών. Η vegan διατροφή είναι πλούσια σε φυσικές ίνες και χαμηλότερη σε χοληστερόλη και λιπαρά από μια κρεατοφαγική διατροφή. Μια πρόσφατη αναθεώρηση στοιχείων που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Nutrition υποδεικνύει επίσης πως η vegan διατροφή μπορεί επίσης να μας προστατεύει από καρδιομεταβολικά νοσήματα, όπως ο διαβήτης τύπου 2 και οι καρδιοπάθειες.

Ένας πλανήτης με ηλικιωμένους κατοίκους

Η αναθεώρηση εστιάζει στην υγεία στο πλαίσιο της γήρανσης, ένα σημαντικό θέμα δεδομένου ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γηράσκει με γρήγορους ρυθμούς. "Ο αριθμός των ενηλίκων άνω των 60 ετών σε όλο τον κόσμο αναμένεται να διπλασιαστεί από τα 841 εκατομμύρια στα 2 δισεκατομμύρια έως το 2050" επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Hana Kahleova, M.D., Ph.D. και διευθύντρια κλινικών μελετών στο Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM).

Η Δρ. Kahleova και η ομάδας της έκαναν ανασκόπηση τόσο σε κλινικές δοκιμές, οι οποίες έγιναν υπό ελεγχόμενες συνθήκες -οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως για να ελέγξουν την επίδραση μιας συγκεκριμένης παρέμβασης αναφορικά με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα- όσο και σε επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες παρακολουθούν για ένα χρονικό διάστημα ομάδες ανθρώπων υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Διατροφή κατά του διαβήτη τύπου 2 και της στεφανιαίας νόσου

Αυτό που βρήκαν είναι πως μια διατροφή που βασίζεται σε κατανάλωση φυτικών τροφίμων μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και στεφανιαίας νόσου. Συγκεκριμένα, βρήκαν πως μια φυτική διατροφή θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. Επίσης, μια, κατά βάση, vegan διατροφή θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 καθώς και να μειώσει κατά 40% τις πιθανότητες για καρδιακή προσβολή.

Μεγαλώνουμε με υγεία

Παρότι η γήρανση είναι αναπόφευκτη, οι συγγραφείς της μελέτης σχολιάζουν πως η υιοθέτηση μιας διατροφής βασισμένης σε φυτικές τροφές θα μπορούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία της γήρανσης και να μειώσει τον κίνδυνο για νοσήματα που σχετίζονται με αυτήν. Θα μπορούσε επίσης να μεγαλώσει το προσδόκιμο επιβίωσης ενός ατόμου.

Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα από τη μελέτη Global Burden of Disease Study 2017, η οποία έδειξε πως η χαμηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και πλήρων σιτηρών και η υψηλή πρόσληψη κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος αποτελούν βασικούς παράγοντες κινδύνου για νοσήματα.