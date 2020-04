Οι δύο πιο βασικές βιταμίνες για ισχυρό ανοσοποιητικό

Μετά από έναν δύσκολο χειμώνα, οι αποθήκες βιταμίνης του οργανισμού μας κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, και για κάποιους ανθρώπους, μπορεί να έχουν εξαντληθεί. Η μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, σε ποικιλία και σε καθημερινή βάση, βοηθά να αναπληρωθούν οι βιταμίνες και τα μέταλλα που χρειαζόμαστε.

Όλες οι βιταμίνες είναι απαραίτητες, δύο όμως από αυτές, η βιταμίνες C και D βοηθούν εκτός των άλλων στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού μας και είναι απαραίτητες για την καλή μας υγεία.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C, γνωστή και ως ασκορβικό οξύ, είναι ζωτικής σημασίας για τον οργανισμό μας. Υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος ευνοώντας τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων. Είναι επίσης αντιοξειδωτική, που σημαίνει ότι προστατεύει από βλάβες που προκαλούνται από ελεύθερες ρίζες, ενώ είναι γεγονός πως η βιταμίνη C βελτιώνει την ικανότητά μας να αντιστεκόμαστε σε μολύνσεις. Αυτή η βιταμίνη είναι υδατοδιαλυτή, που σημαίνει πως ο οργανισμός μας δεν έχει τη δυνατότητα να την αποθηκεύσει, οπότε είναι σημαντικό να τροφοδοτούμαστε με αυτήν συστηματικά. Η ημερήσια προτεινόμενη πρόσληψη βιταμίνης C είναι τουλάχιστον 80mg/μέρα, που μπορεί να ανέβει και έως 500-1000 mg ανά ημέρα σε περιόδους έλλειψης βιταμινών και επιδημιών.

"Θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να μετρήσουμε όλες τις θετικές ιδιότητες της βιταμίνης C, αφού παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες του ανθρώπινου σώματος. Δεν παρατηρούμε συχνά έλλειψη σήμερα, όμως λόγω μειωμένης πρόσληψης της βιταμίνης C, ενδέχεται να είμαστε πιο ευαίσθητοι σε ασθένειες τις εβδομάδες που έρχονται, οπότε προτείνουμε να προσέχετε τη διατροφή σας και να χρησιμοποιήσετε και συμπληρώματα αν κρίνεται απαραίτητο”, σχολιάζει ο Robert Pilling, ειδικός διαιτολόγος.

Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D αποτελεί τον πιο σημαντικό υποστηρικτή του ανοσοποιητικού συστήματος. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίησης της αντίστασής μας, που σημαίνει πως άνθρωποι με χαμηλότερα από το μέσο όρο επίπεδα βιταμίνης D, είναι πιο πιθανό να περάσουν ασθένειες του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και είναι πιο επιρρεπής στη μόλυνση από ορισμένες ασθένειες. Γνωρίζουμε ότι το 80% της απαιτούμενης βιταμίνης D παράγεται στο δέρμα μας ύστερα από επαφή με το φως του ήλιου και το υπόλοιπο 10-20% μπορεί να συμπληρωθεί με μια ισορροπημένη διατροφή. Όμως, τις περισσότερες φορές αυτό δεν είναι αρκετό για να βρεθούμε στα βέλτιστα επίπεδα βιταμίνης D.

Επαγγελματίες της υγείας θεωρούν πως στο τέλος του χειμώνα η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων είναι πιθανό να έχει έλλειψη στη βιταμίνη D. Συμφωνούν επίσης πως ακόμα και μία υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή δεν περιέχει αρκετή βιταμίνη D για να μας καλύψει τις περιόδους του τέλους του χειμώνα και της άνοιξης, και αυτός είναι ο λόγος που θα χρειάζεται να πάρουμε συμπληρώματα αυτήν την περίοδο.

Είναι μια καλή ιδέα να έχουμε μια εξωτερική πηγή, ειδικότερα αυτές τις μέρες που ο περισσότερος κόσμος αποφεύγει να βγει έξω. Η ημερήσια προτεινόμενη πρόσληψη είναι 1500-2000 IU.

Σημαντικό

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τις βιταμίνες που είναι απαραίτητες σε εσάς και για την κατάλληλη δοσολογία.