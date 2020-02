Καινοτομία: Αντιμικροβιακό θερμόμετρο

O κύριος Απόστολος Καραμπίνης, Founder & Entrepreneur της KARABINIS MEDICAL SA, υπέγραψε σημαντική συμφωνία με τον CEO της Microlife USA κύριο Mark Porter για την προώθηση του καινοτόμου αντιμικροβιακού θερμομέτρου, τεχνολογίας και πατέντας της KARABINIS MEDICAL, και στην Αμερική. Το αντιμικροβιακό θερμόμετρο έχοντας κατοχυρώσει την Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη πατέντα διατίθεται σε Γερμανία και Ελλάδα, και κατόπιν της εμπορικής συμφωνίας με τη Microlife USA θα λανσαριστεί στην Αμερικανική ήπειρο προσφέροντας ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στην αγορά υγείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την αποτελεσματική δράση του αντιμικροβιακού ψηφιακού θερμομέτρου, το οποίο είναι το πρώτο παγκοσμίως που κατασκευάστηκε, υλοποιήθηκαν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο American journal of Emergency Medicines. Επίσης, το αντιμικροβιακό θερμόμετρο της KARABINIS MEDICAL έχει πάρει διεθνή βραβεία και διακρίσεις για την τεκμηριωμένη και πατενταρισμένη εφαρμογή του ενάντια στην εξάπλωση μικροβίων για αυτό υπερέχει έναντι των απλών ψηφιακών θερμομέτρων.

Μέσω της πατενταρισμένης αυτής τεχνολογικής εφαρμογής του, στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς θερμομέτρησης όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά και για τη συνολική "αλυσίδα της υγείας" (γιατρούς - νοσηλευτές - ασθενείς).

Το καινοτόμο ψηφιακό θερμόμετρο με αντιμικροβιακό χαλκό παρέχει την καλύτερη λύση για την ασφαλέστερη διαχείριση του πυρετού.

1. Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων μεταξύ των χρηστών

2. Παρέχει ακριβή θερμομέτρηση

3. Η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού μειώνει σημαντικά τα παθογόνα μικρόβια

Ο αντιμικροβιακός χαλκός που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο θερμόμετρο έχει αποδειχτεί με πληθώρα κλινικών μελετών ότι σκοτώνει ένα μεγάλο εύρος παθογόνων μικροβίων, όπως Klebsiella spp, Staphylococcus Aureus, Staphylococcus epidermidis, Candida spp, Pseudomonas spp, Influenza A (H1N1).

Εξειδικεύοντας το θέμα της αντιμικροβιακής δράσης του χαλκού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούμε σε μία ερευνητική μελέτη του Καθηγητή William Keevil (Centre for Biological Sciences, University of Southampton, United Kingdom), "Human Coronavirus 229E Remains Infectious on Common Touch Surface Materials" (American Society for Microbiology 2015 6 (6): e01697-15). Στην μελέτη καταγράφεται η δραστική και ταχεία μείωση των κοροναϊών Human Coronavirus 229E, στελέχη που ήταν υπεύθυνα για την γρίπη του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής MERS-Co, όταν έρχονται σε επαφή με επιφάνειες αντιμικροβιακού χαλκού, έναντι επιφανειών από πλαστικό και ανοξείδωτο, όπου τα στελέχη παρέμειναν καθόλη την διάρκεια της μελέτης αναλοίωτα.

O κύριος Απόστολος Καραμπίνης δήλωσε ότι είναι μεγάλη χαρά για την KARABINIS MEDICAL η προώθηση του πρώτου ψηφιακού αντιμικροβιακού θερμομέτρου, ελληνικής πατέντας, το οποίο μπορεί να προσφέρει μια ακόμα ασπίδα προστασίας ενάντια στους ιούς και τα μικρόβια.

Το αντιμικροβιακό θερμόμετρο της KARABINIS MEDICAL είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με το όνομα Microlife MT410 και οι καταναλωτές μπορούν να το προμηθευτούν από τα φαρμακεία, το επίσημο δίκτυο προώθησης των προϊόντων της KARABINS MEDICAL.