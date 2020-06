Πώς θα προστατέψουμε τα παιδιά μας από τη σεξουαλική παρενόχληση;

Ποιος γονιός δεν φοβάται, δεν τρέμει, για σεξουαλική παρενόχληση στα παιδιά του. Ειδικά όταν ακούμε συνέχεια για νέα, ανατριχιαστικά δεδομένα. Δυστυχώς, σχεδόν δύο στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα αναφέρουν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγε το 2013 το Ινστιτούτο Υγείας.

Τα διεθνή στοιχεία που τρομάζουν

● 1 στα 3 κορίτσια και 1 στα 5 αγόρια θα κακοποιηθούν σεξουαλικά πριν την ηλικία των 18 ετών (πηγή Ο.Η.Ε.)

● 150 εκατομμύρια κορίτσια και 73 εκατομμύρια αγόρια σε παγκόσμιο επίπεδο βιάζονται ή πέφτουν θύματα σεξουαλικής βίας κάθε χρόνο, συνήθως από κάποιο άτομο της οικογένειάς τους (πηγή Ο.Η.Ε.)

● Δεν υπάρχει κάποιο στερεοτυπικό προφίλ για τον θύτη. Βίαιοι σεξουαλικά άνδρες μπορεί να είναι πλούσιοι ή φτωχοί, μορφωμένοι ή αγράμματοι, θρησκευόμενοι ή μη-θρησκευόμενοι. Οι θύτες είναι πιθανόν να είναι άτομα που κατέχουν θέσεις εξουσίας, σεβασμού και εμπιστοσύνης κι επομένως είναι λιγότερο πιθανόν να τους υποψιαστεί κάποιος (πηγή Ο.Η.Ε.)

● Τα παιδιά με αναπηρία διατρέχουν 3-4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας (πηγή Ο.Η.Ε.)

● Στο 70% έως 80% των περιστατικών σεξουαλικών υποθέσεων, ο θύτης είναι κάποιο άτομο που το θύμα γνωρίζει κι εμπιστεύεται (Πηγή Council of Europe, One in Fine campaign)

● Η αιμομιξία και η σεξουαλική κακοποίηση διατρέχει όλα τα κοινωνικό-οικονομικά επίπεδα και λαμβάνει χώρα τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικό περιβάλλον κι εκτός πόλης (Πηγή Safe Horizon, Child Abuse Facts 2015)

● Η αιμομιξία και η ενδοοικογενειακή κακοποίηση αναλογεί στο 1/3 των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης (Πηγή WHO Guidelines 2003, p.75)

● 1 στα 7 κορίτσια και 1 στα 25 αγόρια αναμένεται να πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μέχρι την ενηλικίωσή τους (Πηγή Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά)

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία ότι το παιδί είναι θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης

Υπάρχουν κάποιες πιθανές ενδείξεις στη συμπεριφορά του παιδιού ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, εξηγεί η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Άννα Μαρία Κυριακοπούλου. Όταν είναι σε μικρή ηλικία, το παιδί παρουσιάζει ή επιστρέφει σε συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε παιδιά μικρότερης ηλικίας.

Ποιες μπορεί να είναι αυτές;

πιπίλισμα δακτύλου

νυχτερινή ενούρηση

ανησυχία, αίσθημα ανασφάλειας

άγχος αποχωρισμού

φοβίες

δυσκολία στο να κοιμηθεί

εφιάλτες

