Folli Follie: Με "οδηγό" τη Links of London το restart στην Ασία

Σε μια νέα αρχή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, προσβλέπει η Folli Follie για τις δραστηριότητές της στην Ασία οι οποίες επί σειρά ετών αποτελούσαν ένα, κυριολεκτικά, "μαύρο κουτί".

Ο λόγος για την FF Group Sourcing με έδρα στο Χονγκ Κονγκ, την μητρική εταιρεία του υπο-ομίλου APAC (Asia, Pacific, China) της εταιρείας, μέσω της οποίας ενοποιούνταν, όπως προκύπτει από το πόρισμα της A&M ανύπαρκτοι τζίροι από ανύπαρκτους προμηθευτές με πλαστά τραπεζικά έγγραφα. H πολυετής λογιστική απάτη που "φούσκωνε" τα οικονομικά στοιχεία της Folli Follie Group είχε ως επίκεντρο την εν λόγω θυγατρική (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited), τις λογιστικές καταστάσεις υπέγραφαν ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο Law Chin Chuen και ο Ιωάννης Μπεγιέτης (ως CFO). Οι επικεφαλής της είχαν μάλιστα επιλέξει την εταιρεία Thomas Ng - Chi Wa & Co για να ελέγχει τον ισολογισμό της, η οποία όμως δεν αποτελούσε μέλος του Financial Report Council (FRC) του Χονγκ Κονγκ, όπου μετέχουν κυρίως οι "μεγάλες" ελεγκτικές εταιρείες, αλλά της επαγγελματικής ένωσης Hong Kong Institute of CPA.

Πέραν της οικογένειας Κουτσολιούτσου και των ανθρώπων της στο Χονγκ – Κονγκ, ουδείς γνώριζε τι πραγματικά συνέβαινε με την FF Group Sourcing. Ακόμη και μετά την αποκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου από το QCM, με το περίφημο "γύρω-γύρω όλοι" των πλαστών παραστατικών και τζίρων, οι εκάστοτε διοικήσεις απέφευγαν να ασχοληθούν με το κομμάτι της Ασίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως σύμβουλοι που παλαιότερα εργάστηκαν στο project εξυγίανσης της FFG έλεγαν ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να τεθείς στο περιθώριο, ήταν να κάνεις ερωτήσεις για τη δραστηριότητα της FFG στην Ασία…

Μέχρι τα τέλη του 2019 που η σκιά της οικογένειας Κουτσολιούτσου έπεφτε ακόμη βαριά στη Folli Follie, ο βραχίονας της Ασίας παρέμενε περιοχή στην οποία ελάχιστη είχαν γνώση και πρόσβαση. Οι όποιες προσπάθειες των ελεγκτικών εταιρειών να αναζητήσουν πολύτιμα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας προσέκρουαν σε τοίχο.

Όπως έχει γράψει το Capital.gr, ακόμη και μετά την αλλαγή διοίκησης στην FFG με πρόσωπα επιλογής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ασιατική θυγατρική εμφάνιζε τάσεις αυτονόμησης και κάθε επικοινωνία, πόσο μάλλον έλεγχος, από τα κεντρικά στην Αθήνα ήταν δυσχερής. Οι εκεί επικεφαλής, μάλιστα, εμφανίζονταν να καθυστερούν την υλοποίηση εντολών από τα κεντρικά στην Αθήνα ή ακόμη και να αγνοούν εντολές, οδηγώντας πολλούς να μιλούν για επιρροή του επί σειρά ετών επικεφαλής της, Δ. Κουτσολιούτσου.

Αξίζει να μνημονευτεί πως το τελευταίο διάστημα εκτελεστικός διευθυντής της FF Group Sourcing ήταν ο Minoru Takamatsu, συνεργάτης και συνεταίρος επί σειρά ετών του Δ. Κουτσολιούτσου. Το όνομα του Minoru Takamatsu, μάλιστα, εμφανίζεται διαδοχικές φορές στη λίστα των ναυλοσυμφώνων της θαλαμηγού "PHALAROPE" της οικογένειας Κουτσολιούτσου που, όπως πρώτο αποκάλυψε το Capital.gr., δεσμεύτηκε με δικαστική διαταγή προ 10ημέρου.

Εύκολα, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό γιατί η διοίκηση της FFG αδυνατούσε να έλθει σε συνεννόηση με τον ασιατικό βραχίονα του Ομίλου, πόσο μάλλον να τον ελέγξει. Για το λόγο αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει στην εκούσια εκκαθάριση της FF Group Sourcing. Κάτι που προκάλεσε τη δημόσια παρέμβαση του Δ. Κουτσολιούτσου, η οποία και ερμηνεύεται με το πρίσμα των παραπάνω στοιχείων. Ήδη, πάντως, δόθηκε το "πράσινο φως" από τη ΓΣ των μετόχων της θυγατρικής για την εκούσια εκκαθάρισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, "οδηγός" για την αναδιάταξη της FF Group Sourcing θα είναι το μοντέλο που ακολουθήθηκε στη Links of London. Η ασιατική θυγατρική θα οδηγηθεί σε πτώχευση και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, άλλα assets, πνευματικά δικαιώματα, brands κλπ θα επιστρέψουν στη Folli Follie. Για την εξέλιξη αυτή, φυσικά, είναι ενήμεροι οι πιστωτές της FF, οι οποίοι και τάχθηκαν υπέρ της συγκεκριμένης επιλογής.

Σημειώνεται πως μετά την αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της FF Group Sourcing Limited, καθώς και βάσει της μελέτης που εκπονήθηκε από την Deloitte Touche Tohmatsu (Hong Kong) προέκυψε ότι η εν λόγω θυγατρική έχει αρνητική καθαρή θέση ύψους 121,5 εκατ δολαρίων, χωρίς εύλογες πιθανότητες εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, ενώ υπάρχουν διπλάσιου ύψους απαιτήσεις από τη μητρική εταιρεία.

Στόχος της διοίκησης της Folli Follie είναι να προχωρήσει στην πλήρη αναδιάταξη των ασιατικών δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της εκμετάλλευσης του χαρτοφυλακίου σημάτων της εταιρείας στην Ασία και η ομαλή μετάβαση των εκεί δραστηριοτήτων σε υγιή πλέον βάση.

