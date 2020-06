Ο έλεγχος της Ασίας πίσω από την επίθεση Κουτσολιούτσου στη διοίκηση της Folli Follie

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Στην πρόθεση της νέας διοίκησης της Folli Follie Group να θέσει υπό έλεγχο τον ασιατικό βραχίονα του Ομίλου (υπό την FF Group Sourcing) που εμφανίζονταν να κινείται αυτόνομα, καθώς για ορισμένους τελούσε ακόμη υπό την επιρροή του (επί σειρά ετών επικεφαλής της ασιατικής θυγατρικής) Δημήτρη Κουτσολιούτσου, αποδίδουν γνώστες των παρασκηνιακών διεργασιών στη Folli Follie την δημόσια επίθεση του βασικού μετόχου της εταιρείας προς τη διοίκηση της FFG.

Η επιστολή που έστειλε χθες προς το Δ.Σ. , ελάχιστο διάστημα αφότου έγινε σαφές πως δρομολογούνται αποφάσεις για τον ασιατικό βραχίονα της Folli Follie Group, χαρακτηρίστηκε από κύκλους της εταιρείας ως "μνημείο διαστρέβλωσης των γεγονότων" δεδομένου περιγράφει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που υφίσταται για την FF Group Sourcing. Αναδύει, δε, όπως σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, την έκδηλη αγωνία του επί σειράς ετών επικεφαλής της ασιατικής θυγατρικής, της "μήτρας" δηλαδή του τεράστιου σκανδάλου παραποίησης των λογιστικών στοιχείων της FFG, για την πιθανότητα απώλειας της επιρροής που ακόμη και σήμερα εμφανίζεται να έχει στον εν λόγω βραχίονα του Ομίλου.

Το business plan της Deloitte

Όπως προκύπτει από διασταυρωμένες πηγές, η νέα διοίκηση της Folli Follie (απαλλαγμένη πλέον από την επιρροή του βασικού μετόχου και της οικογένειας Κουτσολιούτσου) αντιμετώπιζε εξ αρχής προβλήματα χειρισμού της FF Group Sourcing.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ασιατική θυγατρική εμφάνιζε τάσεις αυτονόμησης και κάθε επικοινωνία, πόσο μάλλον έλεγχος, από τα κεντρικά στην Αθήνα ήταν δυσχερής. Οι εκεί επικεφαλής, μάλιστα, εμφανίζονταν να καθυστερούν την υλοποίηση εντολών από τα κεντρικά στην Αθήνα ή ακόμη και να αγνοούν σχετικά email τους.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η FF Group Sourcing στην οποία επί σειρά ετών επικεφαλής ήταν ο Δ. Κουτσολιούτσος (πρόεδρος) και ο Ι. Μπεγιέτης (CFO) ενοποιούσε όλες τις ασιατικές δραστηριότητες της FFG Και ήταν πλήρως ελεγχόμενη από τον βασικό μέτοχο σε όλα τα επίπεδα, στελεχιακά και λειτουργικά. Είναι γνωστό εξάλλου πως μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου από το QCM το Μάιο το 2018, η οικογένεια Κουτσολιούτσου παρέμεινε επί εβδομάδες στο Χονγκ Κονγκ όπου είναι και η έδρα της ασιατικής θυγατρικής, προτού επιστρέψει στην Αθήνα.

Εξίσου γνωστό είναι πως όλες οι προσπάθειες των ερευνών για τις διαδρομές του χρήματος στη FF Group Sourcing που περιελάμβαναν πλαστά εμβάσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων από ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς, το γνωστό πλέον "γύρω-γύρω όλοι" που περιγράφεται και στο πόρισμα της Α&Μ, δεν έφεραν αποτελέσματα, οδηγώντας πολλούς να ισχυριστούν πως ο Δ. Κουτσολιούτσος ακόμη κινεί τα νήματα στο ασιατικό κομμάτι της Folli Follie.

Κάτι που δείχνει να επιβεβαιώνεται από στελέχη εταιρειών συμβούλων που παλαιότερα εργάστηκαν στην υπόθεση FFG, οι οποίοι λένε πως ο ασφαλέστερος τότε τρόπος για να τεθείς στο περιθώριο ήταν να κάνεις ερωτήσεις για τη δραστηριότητα της FFG στην Ασία…

"Κουνάει το δάχτυλο"

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που επέλεξε ο Δ. Κουτσολιούτσος να αντιδράσει δημοσίως για το θέμα των δραστηριοτήτων στην Ασία είναι αποκαλυπτικός. Και αυτό διότι η διοίκηση της Folli Follie έχει ζητήσει από τη Deloitte να καταθέσει προτάσεις για τη γενική αναμόρφωση των ασιατικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, οι οποίες και τελούν υπό αξιολόγηση. Βεβαίως, εξηγούν κύκλοι της εταιρείας, δεν πρόκειται για εκκαθάριση τους βραχίονα του Ομίλου Folli Follie στην Ασία όπως παραπλανητικά ισχυρίζεται στην επιστολή του ο Δ. Κουτσολιούτσος που για άλλη μια αφορά, λένε, εμφανίζεται να "κουνάει το δάχτυλο" και να "κόπτεται" για το καλό της εταιρείας.

Στην επιστολή του ο κ. Κουτσολιούτσος χαρακτηρίζει την FF Group Sourcing "ατμομηχανή του ομίλου, δημιουργώντας κατά τα 15 χρόνια λειτουργίας της από το μηδέν ίδια κεφάλαια 600 εκατομμυρίων δολαρίων", σαν να μην υπήρχαν τα ευρήματα της δικανικής –εγκληματολογικής αξιολόγησης (forensic evaluation) που πραγματοποίησε η Alvarez & Marsal που περιέγραφαν το "merry go around" (γύρω γύρω όλοι) με επίκεντρο τη FF Group Sourcing Ltd, όπου οι τζίροι "γύριζαν" μεταξύ των διαφορετικών εταιρικών οντοτήτων και εμφανίζονταν πολλαπλάσιοι από ό,τι πραγματικά ήταν, "φουσκώνοντας" τα μεγέθη της Folli Follie Group.

Επιμένει, δε, να κάνει λόγο για "αποφασισθέν κλείσιμο του ασιατικού βραχίονα της εταιρείας", όταν η διοίκηση μιλά για γενική αναμόρφωση της παρουσίας της στην Ασία, με στόχο να αξιοποιηθεί το brand και το δίκτυο που συνεχίζουν να έχουν αξία. Άμεση προτεραιότητα είναι να σταματήσει η Ασία να είναι ζημιογόνος, κάτι που επιμελώς αποφεύγει να αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κουτσολιούτσος, αναφέρουν κύκλοι της εταιρείας. "Τι νόημα έχουν οι αναφορές σε υψηλούς τζίρους, όταν η Ασία ζητάει και ‘καίει’ κεφάλαια διαρκώς;", σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Φθάνει, δε, σε σημείο ο Δ. Κουτσολιούτσος να εγκαλεί τα μέλη του ΔΣ, απειλώντας πως "τυχόν εμμονή σας στο να διαλύσετε την ασιατική θυγατρική ….θα ξεπερνά το όριο της "ελαφράς αμέλειας" που θέσπισε ο νομοθέτης και θα σας φέρει αναπότρεπτα προ των ευθυνών σας", αναφερόμενος στην νομική κάλυψη που με ΠΝΠ εξασφαλίστηκε για τις ενέργειες της διοίκησης η οποία επιχειρεί να εξυγιάνει τη Folli Follie, κόντρα σε "φαντάσματα" του παρελθόντος.

Και όλα αυτά όταν την ίδια στιγμή ο Δ. Κουτσολιούτσος διεκδικεί ποσό άνω των 40 εκατ. ευρώ που ισχυρίζεται ότι δάνεισε στην εταιρεία αλλά και μισθούς ετών για τις υπηρεσίες του στην FF Group Sourcing Ltd, Βεβαίως, οι ελεγκτές (PwC) ρητά αναφέρουν στους ελέγχους τους πως δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσουν τις συναλλαγές, ούτε προέκυψαν τεκμήρια (συμβάσεις κλπ) που να επιβεβαιώνουν τα περί δανείου…

