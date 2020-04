Folli Follie: Έγκλημα χωρίς τιμωρία, δύο χρόνια από τις αποκαλύψεις του QCM

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Τον Ιούλιο του 2019, το γνωστό, πλέον, fund Quintessential Capital Management (QCM) δημοσίευσε ένα report υποστηρίζοντας πως μια ιταλική εταιρεία, η παραγωγός βιολογικών πλαστικών Bi-On με αποτίμηση την περίοδο εκείνη ύψους 1 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, δεν ήταν παρά μια εταιρική φούσκα που παραποιούσε τα οικονομικά της στοιχεία. Η Bi-On λίγους μήνες μετά πτώχευσε και οι επικεφαλής της συνελήφθησαν.

Για τη Folli Follie, απάτη που επίσης ξεσκέπασε το QCM, η κάθαρση ακόμη αγνοείται. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη δημοσιοποίηση (στις 4 Μαΐου 2018) του περιβόητου report που ξεσκέπασε το μεγαλύτερο σκάνδαλο παραποίησης οικονομικών στοιχείων από εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία, σκάνδαλο που ξεπέρασε τα όρια της εγχώριας αγοράς και αμαύρωσε την εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι έρευνες, τα ευρήματα της δικανικής-εγκληματολογικής αξιολόγησης (forensic evaluation) που πραγματοποίησε η Alvarez & Marsal στις εταιρείες του ομίλου FFG στην Ασία (APAC) αλλά και όσα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης για την έκταση της απάτης, η οποία περιγράφηκε στο report της A&M ως "merry go around" (γύρω γύρω όλοι). Επρόκειτο για ένα τεράστιο "καρουζέλ" με επίκεντρο τη θυγατρική στην Ασία FF Group Sourcing Ltd, όπου οι τζίροι "γύριζαν" μεταξύ των διαφορετικών εταιρικών οντοτήτων και εμφανίζονταν πολλαπλάσιοι από ό,τι πραγματικά ήταν, "φουσκώνοντας" τα μεγέθη της Folli Follie Group.

Ποια είναι η αντίδραση των επί σειράς ετών επικεφαλής της εταιρείας; Μετά την αποκάλυψη της έρευνας, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως "δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να ελέγξω με επιτυχία τις δραστηριότητες του ασιατικού ομίλου που είχα υπό την ευθύνη μου με αποτέλεσμα τη δυσάρεστη εικόνα στα οικονομικά του ομίλου. Ωστόσο, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον υιό μου Γεώργιο Κουτσολιούτσο ο οποίος με επιτυχία διαχειρίζεται την κρίση με την συνδρομή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καταξιωμένου επιτελείου του και δηλώνω ότι θα σταθώ αρωγός τους στο δύσκολο έργο τους με ό,τι κριθεί απαραίτητο". Ομοίως χαρακτηριστική όσων θα ακολουθούσαν ήταν και η προσπάθεια του Τζωρτζη Κουτσολιούτσου να διαχωρίσει τη θέση του, δηλώνοντας σε συνέντευξή του πλήρη άγνοια για τα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία, υποστηρίζοντας πως για όλα έφταιγε ο πατέρας του…

Τον Δεκέμβριο του 2018, και αυτός παραιτείται από CEO, ενώ την ίδια περίοδο ασκούνται οι πρώτες διώξεις, μετά την έρευνα-εξπρές του εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση. Όπως έγραψε το Capital.gr, κατηγορούμενοι τέθηκαν οι Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγος και ο γιος τους και 11 μέλη της τότε διοίκησης της εταιρείας, για κακουργηματική απάτη σε βάρος του επενδυτικού κοινού και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έναν χρόνο μετά, ασκήθηκε η δεύτερη -ακόμα πιο βαριά- ποινική δίωξη, με την οποία ο Δημήτρης και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος κατηγορούνται πλέον και ως συνιδρυτές μιας εγκληματικής οργάνωσης που πλαστογραφούσε τραπεζικά στοιχεία για να χειραγωγήσει την αγορά. Με τη δεύτερη δίωξη, πατέρας και γιος κατηγορούνται συνολικά για τρία κακουργήματα (εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, χειραγώγηση αγοράς) ενώ η σύζυγος Κατερίνα Κουτσολιούτσου για ένα (χειραγώγηση).

Ανενόχλητοι

Παρ' όλα αυτά, όσοι γνώριζαν πράγματα και καταστάσεις υποστήριζαν πως η οικογένεια όλο αυτό το διάστημα αλλά και μέχρι πρόσφατα ασκούσε ανενόχλητη σκιώδη διοίκηση στη Folli Follie, ιδιαίτερα από τη στιγμή που σε τίποτε δεν προχωρούσε (και συνεχίζει να μην προχωρά) σε επίπεδο ανάκρισης.

Η αλλαγή του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η απόφασή της να ζητήσει δικαστική συνδρομή για να τοποθετηθεί νέα διοίκηση στη Folli Follie, άφησε μια μικρή ελπίδα ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει. Τις εξελίξεις επιτάχυνε η προκλητική επίσκεψη του Δ. Κουτσολιούτσου στα γραφεία της εποπτικής αρχής προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία του (!) για την πορεία της εταιρείας, αλλά και να γνωστοποιήσει τα σχέδια του να ζητήσει αλλαγή του ΔΣ μέσω της γενικής συνέλευσης.

Καίτοι τα σχέδια αυτά δεν προχώρησαν, ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας, πρακτικά ανενόχλητος από θεσμούς και δικαιοσύνη, δεν έπαψε να επεμβαίνει σε κάθε σχέδιο που έκρινε ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Τελευταίο συμβάν, η νέα επιστολή που δημοσιοποίησε, με την οποία εγκαλεί την Επιτροπή για το ότι "δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο και δεν αποδίδει οποιαδήποτε ευθύνη" στη διοίκηση της Folli Follie, αλλά και το ΔΣ της εταιρείας ότι "παραπληροφορεί" τους μετόχους και την εποπτική Αρχή.

Έτσι, παρότι η νέα διοίκηση στο μικρό διάστημα από τον διορισμό της (τον περασμένο Φεβρουάριο) προχώρησε σε ενέργειες με στόχο να αποκοπούν οι δεσμοί της εταιρείας με την οικογένεια Κουτσολιούτσου, αρνούμενη να συνεχίζει να πληρώνονται τα έξοδα και τα αυτοκίνητα της οικογένειας ως εταιρικά, μέχρι τη λήψη νομικών μέτρων για την προστασία της εταιρείας, τα τελευταία γεγονότα έδειξαν πως καλείται να δώσει έναν πόλεμο χωρίς τα κατάλληλα όπλα.

Έωλες διαβεβαιώσεις

Η παραίτηση αρχικά τριών μελών (Μαδιανός, Παρλαβάντζας, Φράγκος) της νέας διοίκησης και εν συνεχεία του Δ. Βαλαχή, όπως είχε προαναγείλει (Επίφοβες νέες παραιτήσεις στη Folli Follie) το Capital.gr, είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της αδυναμίας υλοποίησης των διαβεβαιώσεων που είχαν δοθεί στη νέα διοίκηση ότι θα υπάρξει μέριμνα για τη νομική της κάλυψη έναντι πιθανών αποζημιώσεων και κάθε άλλης απαίτησης που δύναται μελλοντικά να διεκδικήσουν τρίτοι -και κυρίως των Κουτσολιούτσων- από την εταιρεία και τη διοίκησή της. Αν και είχε προταθεί λύση αντίστοιχη της νομικής κάλυψης που προσφέρθηκε νομοθετικά στα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ, όσοι έχουν αναλάβει την αποστολή να σπάσουν το απόστημα της Folli Follie παραμένουν νομικά απροστάτευτοι, κάτι που γνωρίζει καλά η πλευρά Κουτσολιούτσου.

Έτσι, στα δύο χρόνια από την αποκάλυψη του σκανδάλου, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν συντονισμένες κινήσεις, τόσο από το νέο ΔΣ, όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να μπορέσει η Folli Follie να ξεπεράσει τα εμπόδια που μπαίνουν στον δρόμο της, αλλά και να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους ευθύνονται για το σκάνδαλο που εδώ και δύο χρόνια ρίχνει τη σκιά του στην αγορά. Και αυτό τη στιγμή που οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες, καθώς πλησιάζει σε μια νέα συμφωνία με τους ομολογιούχους, η οποία θα περιλαμβάνει τη μείωση του ποσοστού της οικογένειας Κουτσολιούτσου στη "νέα" εταιρεία που θα προκύψει και την εξασφάλιση ενδιάμεσης χρηματοδότησης μέσω της υποβολής αιτήματος υπαγωγής στα άρθρα 106, β και δ.

nikos.chrissikopoulos@capital. gr

