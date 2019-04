Πόρισμα Folli Follie: Αποκαλύψεις από τη δικογραφία

Μετά τις κλήσεις υπόπτων στους Κουτσολιούτσους και σε άλλα στελέχη από την Εισαγγελία για "εγκληματική οργάνωση", που αποκάλυψε χθες το Capital.gr, νέα στοιχεία της δικογραφίας και του πορίσματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ρίχνουν φως στην πολύκροτη υπόθεση.

Το "Πρώτο Θέμα της Κυριακής" αποκαλύπτει την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έκτασης 150 σελίδων, που βασίζεται στο πόρισμα της Alvarez & Marsal και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σύμφωνα με την οποία οι εμπλεκόμενοι είχαν φτάσει σε σημείο να πλαστογραφούν εξτρέ της Alpha Bank και να τα στέλνουν στη θυγατρική τους εταιρεία στην Ασία ώστε να παρουσιάζουν πως έχουν στο ταμείο εκατοντάδες εικονικά εκατομμύρια δολάρια.

Τα βασικά σημεία της δικανικής έρευνας της Alvarez & Marsal αλλά και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) είχαν γίνει γνωστά από τον Οκτώβριο του 2018 και πάνω σε αυτή την έρευνα, σε ένορκες καταθέσεις στελεχών και στο πόρισμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν συνεχεία στην εισαγγελική έρευνα, ασκήθηκαν οι πρώτες διώξεις κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου και άλλων στελεχών του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του CFO και Νο 2 των ασιατικών δραστηριοτήτων, Γιάννη Μπεγιέτη.

"Από το 2009 το Folli Follie Group APAC (Ασίας) καταχώρησε περισσότερα από 355,3 εκατ. δολάρια εικονικά χρηματικά διαθέσιμα λόγω της υποτιθέμενης είσπραξης εικονικών απαιτήσεων από πελάτες από τις άμεσες και έμμεσες εικονικές πωλήσεις της υποτιθέμενης εξόφλησης εικονικών ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ της Folli Follie Group APAC και της Folli Follie Business Development and Tecnhical Consulting, καθώς και εικονικών τόκων για τις εταιρείες Folli Follie Group Sourcing Ltd, Folli Follie Origins Limited και Folli Follie International Ltd", αναφέρεται στη δικογραφία.

Ο τρόπος για να στηθεί το κόλπο ήταν η πλαστογραφία τραπεζικών statements από υπαλλήλους της εταιρείας στο όνομα της Alpha Bank, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία είχε άγνοια και μάλιστα έχει καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων.

Ηλεκτρονικός διάλογος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία φανερώνει το θράσος των εμπλεκομένων:

e-mail υπαλλήλου προς διευθυντικό στέλεχος: "Αν μου πουν να βάλω όνομα και επίθετο, τι να γράψω;"

Απαντητικό e-mail στελέχους προς υπάλληλο: "Αν σε αφήσουν απλά γράψε Alpha και δώσει μια μούφα τηλέφωνο".

Απαντητικό e-mail υπαλλήλου προς στέλεχος: "Δεν μου είπες ποιος να βάλω ότι το στέλνει".

Απάντηση στελέχους: "Γιώργος Πουτσίδης".

Μόλις 500 δολάρια σε λογαριασμούς

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η δραστηριότητα και τα υπόλοιπα της FF Sourcing ήταν εικονικά. Χαρακτηριστικά, στις 31/12/2017 καταχωρήθηκε από τη FF Sourcing μεταφορά 255,2 εκατ. δολαρίων στη FF Origins "ενώ το πραγματικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού ανερχόταν σε 500 δολάρια", αναφέρει η δικογραφία.

Η ίδια εικόνα όμως υπήρχε και στον λογαριασμό γεν της FF Sourcing, όπου είχαν καταχωρηθεί έξι συναλλαγές -που σύμφωνα με τους υπαλλήλους ήταν πραγματικές- αλλά το υπόλοιπο στις 31/12/2017 ήταν 600 δολάρια. Και το πόρισμα καταλήγει με την επισήμανση ότι τα bank statements που δόθηκαν για την τεκμηρίωση εικονικών τραπεζικών υπολοίπων 290,2 εκατ. δολαρίων που κατείχε η FF Origins στις 31/12/2017 έχουν πλαστογραφηθεί.

Εικονικές συναλλαγές

Από την έρευνα των ελεγκτών της A&M, η Folli Follie Group APAC και οι υπο-όμιλοί της στην Ασία αποτελούν τον πυρήνα της υπόθεσης. Εκατοντάδες ανύπαρκτα εκατομμύρια "γύριζαν" λογιστικά φουσκώνοντας τα μεγέθη του ισολογισμού.

Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν τρεις περίοδοι και μέθοδοι καταχώρησης εικονικών συναλλαγών, οι οποίες ξεκινούν από το 2001.

Η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο 2007-2015 (έμμεσες εικονικές συναλλαγές), ωστόσο από το 2015 η κατάσταση ξέφυγε τελείως και εφαρμόζεται το σχέδιο "Merry-go-round" (στα αγγλικά το παιχνίδι "γύρω-γύρω όλοι") το οποίο επικαλούνταν οι εμπλεκόμενοι για τις άμεσες εικονικές συναλλαγές.

Στην τρίτη φάση διαπιστώθηκε πως από το 2015 έως το 2017 καταχωρούνταν εικονικές συναλλαγές πωλήσεων σε έναν υποτιθέμενεο πελάτη, την NG Boon Soon (NBS) καθώς και εικονικές συναλλαγές αγορών από τουλάχιστον έναν προμηθευτή.

"Οι συναλλαγές ήταν εικονικές χωρίς φυσική κίνηση αποθεμάτων και μετρητών" αναφέρει χαρακτηριστικά η δικογραφία.

Μέσω των εικονικών συναλλαγών, ο τζίρος του υπο-ομίλου της FF Group Sourcing Limited εκτιμάται ότι είχε αυξηθεί ψευδώς κατά 863 εκατ. δολ. ή περίπου 799 εκατ. ευρώ. Η FF ως όμιλος (Ευρώπη και Ασία) εμφάνισε το 2016 πωλήσεις 1,337 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 911 εκατ. ευρώ παρουσιάζεται ότι πουλήθηκαν στην Ασία μέσω της FF Group Sourcing. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι από τα 911 εκατ. τα 799 εκατ. ήταν εικονικά. Δηλαδή στις αγορές της Ασίας με τα περίπου 2 δισεκατομμύρια καταναλωτές, οι αληθινές πωλήσεις ήταν 132 εκατ. ευρώ. Με τις ψευδείς πωλήσεις των 799 εκατ. ευρώ προκύπτει ότι ο ενοποιημένος τζίρος όλου του ομίλου μόνο το 2016 ήταν κατά 58% ανύπαρκτος.

"Γύρω-γύρω όλοι"

Όπως αποκαλύπτεται, οι εμπλεκόμενοι ακολουθούσαν μια απίστευτη πρακτική προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας. Οι υπάλληλοι ονόμαζαν αυτήν τη μέθοδο "Merry-go-round".

-Αρχικά διενεργούνταν και καταχωρούνταν από τις εταιρείες του FF APAC πωλήσεις προς μια ελεγχόμενη εταιρεία.

-Στη συνέχεια η ελεγχόμενη εταιρεία πωλούσε τα εμπορεύματα απευθείας ή μέσω άλλης ελεγχόμενης εταιρείας σε μια άλλη εταιρεία του FF APAC.

-Ακολουθούσε η πώληση των εμπορευμάτων σε έναν νόμιμο εξωτερικό πελάτη, είτε σε μια ελεγχόμενη εταιρεία (από την FF APAC) ή πωλούνταν απευθείας στην FF APAC.

Με απλά λόγια, "τα ίδια εμπορεύματα πωλούντο περισσότερο από μία φορές από τις εταιρείες του Folli Follie Group APAC" και μέσω αυτών των συναλλαγών προσαυξάνονταν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος πωληθέντων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Folli Follie Group APAC".

Η συνέχεια της εισαγγελικής έρευνας

Όπως έκανε γνωστό χθες το Capital.gr, η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση της Folli Follie αναβαθμίστηκε ποινικά, καθώς πλέον η εισαγγελία καλεί ως υπόπτους τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου (Δημήτρης και Γιώργος) και δύο ακόμα άτομα (τον Κινέζο επικεφαλής και τον Έλληνα υπεύθυνο των οικονομικών στη θυγατρική του Ομίλου στην Ασία) για το κακούργημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά οι νέες κλήσεις υπόπτων αφορούν 13 άτομα:

-Ως ιδρυτής εγκληματικής οργάνωσης καλείται ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος.

-Για σύσταση ο γιος του Γιώργος και ακόμα δύο πρόσωπα, ο Κινέζος επικεφαλής και ο Έλληνας υπεύθυνος των οικονομικών στη θυγατρική του Ομίλου στην Ασία.

-Οι Κουτσολιούτσοι καλούνται επισης για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία με την επιβαρυντική διάταξη του νόμου 1608/50 (εν αναμονή της κατάργησής του με τον νέο Ποινικό Κώδικα), της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της χειραγώγησης της αγοράς.

-Για άμεση συνέργεια στη χειραγώγηση δίνει εξηγήσεις η Κατερίνα Κουτσολιούτσου.

-Πέραν των μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου, οι υπόλοιποι 10 ύποπτοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ενέκριναν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πριν από έναν χρόνο, επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Folli Follie την επίδικη περίοδο, τόσο σε Ελλάδα όσο και στην Ασία και δύο Κινέζοι, υπεύθυνοι στην ασιατική Folli.

Κατά περίπτωση δίνουν ανωμοτί εξηγήσεις για πλαστογραφία και άμεση συνέργεια σε αυτήν και για άμεση συνέργεια στη χειραγώγηση της αγοράς.

Η εξέλιξη αφορά το δεύτερο σκέλος της εισαγγελικής έρευνας για τη χειραγώγηση της μετοχής της εταιρείας που φέρεται να οδήγησε στην οικονομική κατάρρευσή της και την εξαπάτηση των επενδυτών της. Ο πρώην πρόεδρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie δίνουν εξηγήσεις τη Δευτέρα για τέσσερις κακουργηματικές πράξεις.

Οι κλήσεις αφορούν την εκτίμηση ότι λειτούργησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με πλαστογραφίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δημιουργώντας μετοχές-"φούσκες”, χειραγωγώντας την αγορά και καταλήγοντας σε οικονομική κατάρρευση την εταιρεία και σε αδιέξοδο χιλιάδες μικρομετόχους της.

Εκτιμάται δε ότι οι πλασματικοί οικονομικοί ισολογισμοί της εταιρείας, οι οποίοι φέρονται να στηρίχθηκαν και σε πλαστογραφημένες βεβαιώσεις τραπεζών σε Ελλάδα και Ασία (για τόκους καταθέσεων και υπόλοιπα δήθεν υψηλότερων καταθέσεων σε λογαριασμούς) προσκομίστηκαν και στο Χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία ψευδής εικόνα για οικονομική ευρωστία της εταιρείας, να ανέβει η τιμή της μετοχής της και να ζημιωθούν όσοι επέλεξαν να την αγοράσουν.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να αρνηθούν οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομη πράξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγός του και ο γιος τους θα παραδώσουν υπομνήματα στα οποία, συνοπτικά, θα αρνούνται τις κατηγορίες και θα αναπτύσσουν μόνο τα νομικά τους επιχειρήματα. Τα αποδεικτικά τους στοιχεία για να αντικρούσουν τις κατηγορίες θα επιφυλαχθούν να τα αναπτύξουν στην ανακρίτρια, εάν τελικώς, τους ασκηθεί ποινική δίωξη.