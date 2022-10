Το Κοινοβούλιο της Λιβύης κήρυξε "παράνομο" το μνημόνιο Λιβύης-Τουρκίας για τους υδρογονάνθρακες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:27

Το μοναδικό νομίμως εκλεχθέν σώμα της Λιβύης, το κοινοβούλιο της χώρας, που εδρεύει στο Τομπρούκ, εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά τη συμφωνία την οποία υπέγραψαν σήμερα η Λίβυα υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μανγκούς και ο Τούρκος ομόλογός της, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στον τομέα των υδρογονανθράκων, βασιζόμενοι στο παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο.

Κοινοποιώντας το σχετικό υπογραφέν έγγραφο το κοινοβούλιο της Λιβύης, μέσω ανάρτησης στο Twitter απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες τη συμφωνία.

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity



