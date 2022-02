Ρωσική εισβολή: Υπο πολιορκία το Κίεβο - Συγκρούσεις για την κατάληψη του Τσέρνομπιλ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18.45

Μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του ρωσικού και του ουκρανικού στρατού, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν εισβάλει από το πρωί από όλες τις πλευρές στο ουκρανικό έδαφος, με το Κίεβο να βρίσκεται πλέον υπό πολιορκία με το μέτωπο της ουκρανικής πρωτεύουσας να είναι κομβικής σημασίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Γκοστόμελ, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Κίεβο, γεγονός που παραδέχτηκε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα το ανακαταλάβουν.

Το αεροδρόμιο κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις αλλά η απόβαση Ρώσων αλεξιπτωτιστών στο Γκοστόμελ εμποδίστηκε και οι ουκρανικές δυνάμεις έλαβαν την εντολή "να τους καταστρέψουν".

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι 20 ρωσικά ελικόπτερα και αεροσκάφη Mi-8 μετέφεραν αλεξιπτωτιστές στο Γκοστόμελ, όπου είναι σε εξέλιξη μάχες για τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο πλέον αρχίζει να αδειάζει, καθώς οι πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν χρήματα από τα ATM των τραπεζών και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα αγαθά από τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγκαταλείπουν την ουκρανική πρωτεύουσα, αναζητώντας περιοχές σε ασφαλή -όσο γίνεται- απόσταση από τις εχθροπραξίες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός διείσδυσε στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

#BREAKING Russian forces break into north of Kyiv region: Ukraine border guards pic.twitter.com/NWpWwviV8t — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

🇷🇺🇺🇦❗Russian attack helicopters over Vyshgorod. A few minutes to Kiev. pic.twitter.com/lpJpyVGdqI — The RAGE X (@theragex) February 24, 2022

Κάτοικοι στο Κίεβο σπεύδουν σε σταθμούς του μετρό που μετατρέπονται σε καταφύγια, ενώ ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας.

As blasts rock Ukraine, these harrowing images capture the human impact of Russi's invasion.



Citizens are fleeing to underground metro stations to take shelter, as authorities declared martial law in the face of what they fear is a full-scale invasion #Russia putin pic.twitter.com/EawHLItZ0t — TV Channel (@mdntvlive) February 24, 2022

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φάνηκε μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ρωσικά στρατεύματα από την πλευρά της Λευκορωσίας εισήλθαν σε μια περιοχή κοντά στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και διεξάγονται μάχες κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο twitter ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν την περιοχή του Τσέρνομπιλ και τόνισε ότι οι στρατιώτες θα δώσουν και τη ζωή τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986. "Είναι μια κήρυξη πολέμου κατά όλης της Ευρώπης", πρόσθεσε.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ρωσικές δυνάμεις πήραν υπό τον ελεγχό τους την περιοχή Χερσόνα στην ανατολική Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους στο Ντονμπάς (Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ), ενώ ώρα με την ώρα οι αποσχιστές κερδίζουν εδάφη.

Επιπλέον υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς, στρατιώτες και άμαχους.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί σε σφοδρές μάχες στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό, από ανακοίνωση του τοπικού περιφερειάρχη, γύρω στις 16:30, ένα νοσοκομείο στο Ντόνετσκ χτυπήθηκε από ρωσική οβίδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα.

Οι ουκρανικές αρχές μετέδωσαν ότι η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει 203 επιθέσεις από το πρωί, ενώ και οι δύο πλευρές έχουν ανακοινώσει ότι σκότωσαν γύρω στους 50 στρατιώτες έκαστη. Επιθέσεις έχουν γίνει και στην Οδησσό και στη Μαριούπολη στην παρευξείνια παραλία της χώρας. Σιδηρόδρομοι και λιμάνια έχουν κατεβάσει ρολά.

Watch Russian rockets fly in the air and tanks roll past CNN reporter Frederick Pleitgen as they appear to head towards Ukraine from Belgorod, Russia https://t.co/ZzKF4aYCcD pic.twitter.com/Z1ipkXcOPV — CNN (@CNN) February 24, 2022

Ο Χάρτης με τα σημεία που χτυπάνε οι Ρώσοι την Ουκρανία

Το χρονικό

Η γενικευμένη ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης στην Ουκρανία, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά της χώρας που διέταξε λίγο πριν από τις 05.00 (ώρα Ελλάδος) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, για την υπεράσπιση όπως ισχυρίστηκε των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών. "Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση", δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Στις 8.20 ανακοίνωσε την έναρξη του πρώτου κύματος την ρωσικής επίθεσης, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το Reuters, γύρω στις 13.00 ξεκίνησε δεύτερο κύμα.

Από τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα), όλες οι μονάδες της ουκρανικής συνοριοφυλακής έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους στα σύνορα με τη Ρωσία, ανακοίνωσε Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB), σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Η αστυνομία της Ουκρανίας ανακοίνωσε στις 15:00 ότι από την αρχή της ημέρας, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει 203 επιθέσεις, οι μάχες συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει καταστρέψει 74 "αντικείμενα επίγειας στρατιωτικής υποδομής" στην Ουκρανία.

Ο υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί σε σφοδρές μάχες στην ανατολική Ουκρανία.

Με τις δυνάμεις της Ουκρανίας να είναι σχεδόν στο σύνολό τους απασχολημένες στις μεθοριακές περιοχές, εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας εξέφρασε τον φόβο πως οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να εισέλθουν από αέρος στη χώρα και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στην κυβερνητική περιφέρεια στο Κίεβο.

Οι περιφερειακές αρχές της νότιας περιφέρειας της Οδησσού της Ουκρανίας ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυραύλους. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Μπροβάρι της Ουκρανίας, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα του Κιέβου, δήλωσαν οι αρχές της πόλης.

Ένα αγόρι σκοτώθηκε στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας μετά από βομβαρδισμό που έπληξε πολυκατοικία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας. Εκπρόσωπος της Ουκρανικής προεδρίας δήλωσε ότι περισσότεροι από 40 Ουκρανοί στρατιώτες είναι νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει σχεδόν 50 "Ρώσους κατακτητές" στην επαρχία Λουγκάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έχει καταρρίψει συνολικά έξι ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη στην ίδια περιοχή και έχει καταστρέψει τέσσερα ρωσικά τανκς σε έναν δρόμο κοντά στο Χάρκοβο. Η Ρωσία από τη μεριά της διαψεύδει τις αναφορές ότι αεροσκάφη ή τανκς της έχουν καταστραφεί.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε την Πέμπτη ότι στρατεύματα από την χώρα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αν χρειαστεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Belta, σύμφωνα με το Reuters.

Military equipment entering Ukraine in the video from cameras installed at the Belarusian-Ukrainian checkpoint "Senkovka-Veselovka”. These are: the TOS-1A "Solntsepyok”, at least 4 T-72B tanks, at least 8 MT-LB tractors, and Ural truck

All the equipment is marked with "O”. pic.twitter.com/3oIg0zAVuo — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 24, 2022

Η Ουκρανία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία, δήλωσε στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως έγινε γνωστό γύρω στις 14.00 η Ρωσία εκκένωσε την πρεσβεία της στη Μόσχα και ανακλήθηκε ο πρέσβης και η προξενική αποστολή.

Παράλληλα οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ανήρτησαν ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρουν ότι κατέρριψαν δύο αεροσκάφη της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αυτοαναξηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έκλεισε στη ναυσιπλοΐα την Αζοφική Θάλασσα, από την οποία βρέχονται η Ρωσία και η Ουκρανία, στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί στρατιωτική επιχείρηση, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Δύο ρωσικά πολιτικά φορτηγά πλοία χτυπήθηκαν από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα στην Αζοφική θάλασσα, προκαλώντας θύματα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας.

Οι επιχειρήσεις στα θαλάσσια λιμάνια της Ουκρανίας έχουν ανασταλεί από τον στρατό της χώρας, δήλωσε την Πέμπτη ο Mykhailo Podolyak, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας. Οι επιχειρήσεις στους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας συνεχίζονται, πρόσθεσε.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι σταμάτησαν την αποστολή φορτίων σε όλους τους προορισμούς στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Στο μεταξύ, ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ είπε σήμερα ότι όποιος είναι έτοιμος και μπορεί να φέρει όπλο μπορεί να ενταχθεί στις τάξεις του τμήματος εφέδρων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα διανείμει όπλα σε βετεράνους.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters, μετά την έναρξη του δεύτερου κύματος της μαζικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας.

Σειρήνες ηχούν γύρω από το Κίεβο από το πρωί της Πέμπτης και ο υπουργός Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι ουκρανικές μονάδες, κέντρα στρατιωτικού ελέγχου και αεροδρόμια στα ανατολικά της Ουκρανίας δέχονται βομβαρδισμούς από ρωσικές δυνάμεις.

Ο στρατός δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας προσπαθούσε να αποκρούσει ρωσική αεροπορική επίθεση.

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN's @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc — Michael Holmes (@holmescnn) February 24, 2022

Εν τω μεταξύ, διεθνή μέσα μεταδίδουν εικόνες που δείχνουν ουρές αυτοκινήτων με Ουκρανούς που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα.

An aerial view of the traffic leaving Kyiv pic.twitter.com/m4DEt5UXIk — The Recount (@therecount) February 24, 2022

"Τα μέσα αεράμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν εξουδετερωθεί", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. "Η στρατιωτική υποδομή των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει καταστραφεί", προσθέσει το πρακτορείο.

BREAKING: Air raid sirens wail across Ukraine's capital pic.twitter.com/jclNZ5h7kx — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Μετά την ανακοίνωση του δεύτερου κύματος της ρωσικής επίθεσης, η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να σπάσουν τον αμυντικό κλοιό και να εισέλθουν στο Κίεβο.

Παράλληλα επίθεση από ελικόπτερα δέχτηκε το αεροδρόμιο του Γκοστομέλ, μία ώρα έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές καταρρίφθηκαν τρία εξ αυτών.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

Οι επίθεση που εξαπολύθηκε από ελικόπτερα Mi-8 είχε ως αποτέλεσμα τη γρήγορη κατάληψη του αεροδρομίου, αναφέρθηκε αρχικά.

Όμως λίγο αργότερα οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι μάχες συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε ότι τέσσερις σταθμοί του μετρό δεν έχουν τρένα και κάλεσε τον κόσμο να τους χρησιμοποιήσει ως καταφύγια.

Από τον βομβαρδισμό στο Κίεβο επλήγη ο ηλεκτρικός σταθμός Τριπίλσκα, όμως ο φόβος των κατοίκων κατευνάστηκε καθώς, με ανακοίνωση, του δήμου γνωστοποιήθηκε ότι ο σταθμός συνεχίζει να δουλεύει κανονικά.

Καταστράφηκε αεροπορική βάση στη Μαριούπολη

Ολοσχερώς καταστράφηκε η ουκρανική αεροπορική βάση στη Μαριούπολη από επίθεση ρωσικών πυραύλων.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές δεν επιτέθηκαν στην Μαριούπολη όταν κατέλαβαν ζώνες εδάφους στην ανατολική Ουκρανία κατά τη σύγκρουση που ξέσπασε το 2014. Ενδεχόμενη κατάληψή της τώρα θα επέτρεπε στη Μόσχα να συνδέσει την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει, με τα εδάφη των θυλάκων των αυτονομιστών και να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο στην ακτή της Αζοφικής Θάλασσας, αυξάνοντας τις οικονομικές πιέσεις στην ουκρανική κυβέρνηση.

Μια 19χρονη στην Μαριούπολη που ζήτησε να κατονομαστεί μόνον ως Άιρα δήλωσε ότι, μετά τις πρωινές εκρήξεις, "επικρατεί ηρεμία προς το παρόν. Όλες οι επικοινωνίες (με ηλεκτρονικά μέσα) λειτουργούν".

Μια φάλαγγα τεθωρακισμένων των ουκρανικών δυνάμεων προχωρούσε σε δρόμο έξω από την πόλη. Οι στρατιώτες στα άρματα μάχης σχημάτιζαν το σήμα της νίκης στα διερχόμενα αυτοκίνητα, τα οποία ανταποκρινόμενα χτυπούσαν τις κόρνες τους.

Πιο κάτω στον δρόμο, στις πόλεις Μανγκούς και Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα, αυτοκίνητα σχημάτιζαν ουρές σε πρατήρια καυσίμων και άνθρωποι στέκονταν σε ουρές σε μηχανήματα ανάληψης χρημάτων. Παραπλεύρως δρόμων της περιοχής μπορούσε κανείς να δει εκτοξευτήρες πυραύλων των ουκρανικών δυνάμεων.

Οι αποσχιστές των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ υποστηρίζουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εγκαταλείπουν τις θέσεις τους

Ο ρωσικός στρατός είπε ότι οι αυτονομιστικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Μόσχα στην ανατολική Ουκρανία προχωρούν και έχουν κερδίσει έδαφος. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Ιγκόρ Κονασένκοφ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι δυνάμεις της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ" κέρδισαν "έως και τρία χιλιόμετρα" σε έδαφος και αυτές της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ" "προχώρησαν ενάμιση χιλιόμετρο". Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει "όπλα υψηλής ακρίβειας" και ότι οι Ουκρανοί άμαχοι δεν έχουν "τίποτα να φοβηθούν".

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού στρατού Ιγκόρ Κονασένκοφ δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι δυνάμεις της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ" κέρδισαν "έως και τρία χιλιόμετρα" σε έδαφος και εκείνες της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ" "προχώρησαν ενάμισι χιλιόμετρο". Πρόσθεσε ότι η Ρωσία διαθέτει "όπλα υψηλής ακρίβειας" και ότι οι Ουκρανοί πολίτες δεν έχουν "τίποτα να φοβηθούν".

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.