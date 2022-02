ΕΕ: Συμφωνία των 27 για κυρώσεις στη Ρωσία - Θα πλήττουν χρηματοπιστωτικό τομέα, ενέργεια, μεταφορές

Οι ηγέτες των 27 χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, καθώς και σε εκείνους της ενέργειας και των μεταφορών, ενώ θα επιβληθούν και έλεγχοι στις εξαγωγές προς το ρωσικό κράτος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στη "μαύρη λίστα" της Ένωσης θα προστεθούν και άλλοι Ρώσοι πολίτες και αξιωματούχοι, μετά την απρόκλητη εισβολή στην Ουκρανία.

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα συμφωνεί στην επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων τα οποία θα έχουν τεράστιες και σημαντικές συνέπειες για τη Ρωσία μετά την πράξη στην οποία προχώρησε", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

"Αυτές οι κυρώσεις αφορούν τον χρηματοοικονομικό κλάδο, καθώς και εκείνους της ενέργειας και των μεταφορών, τα αγαθά διπλής χρήσης, αλλά και ελέγχους στις εξαγωγές και στη χρηματοδότηση εξαγωγών, την πολιτική χορήγησης βίζας και νέα κριτήρια για την εισαγωγή Ρώσων πολιτών στη μαύρη λίστα", σημειώνεται ακόμη.

