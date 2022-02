Ουκρανία: Μάχες στο Τσερνόμπιλ

Ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν από την πλευρά της Λευκορωσίας σε περιοχή κοντά στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, σύμφωνα με σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας προσπαθούν αν αποτρέψουν την κατάληψη του Τσερνόμπιλ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο επίσης για μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων στο εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, επικαλούμενο τον σύμβουλο του ΥΠΕΣ Αντόν Γκερατσένκο.

"Τα στρατεύματα των εισβολέων εισχώρησαν από τη Λευκορωσία στη ζώνη του εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Τα μέλη της Εθνοφρουράς που προστατεύουν τον χώρο αποθήκευσης προβάλλουν πεισματικά αντίσταση", έγραψε στο Telegram.

Ουκρανή δημοσιογράφος σε ανάρτησή της στο twitter, κάνει λόγο για σκληρές μάχες μεταξύ των ρώσων στρατιωτών και τον ουκρανών που φυλάνε τα πυρηνικά απόβλητα.

Russian troops from #Belarus entered the Chernobyl zone. Heavy fights between them and Ukrainian soldiers guarding the storage of radioactive waste. We don't know about the fallout yet. But this is an absolute madness pic.twitter.com/yHll6ApQgk