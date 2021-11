CNBC: Γιατί ο Elon Musk θα πωλούσε "αναγκαστικά" εκατομμύρια μετοχές της Tesla

Ο CEO της Tesla Elon Musk βρίσκεται αντιμέτωπος με το να καταβάλει 15 δισ. δολάρια σε φόρους τους επόμενους μήνες, γεγονός που θα τον "ανάγκαζει" να προχωρήσει στην πώληση μετοχών ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έκανε στο Twitter, ρωτωντας εάν πρέπει να πουλήσει ποσοστό 10% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, ως μία απόδειξη ότι δεν τη χρησιμοποιεί για να φοροδιαφεύγει.

Ο εκπληκτικός αριθμός των 3.519.252 χρηστών ψήφισαν στο poll του Musk, με το 58% εξ αυτών να ψηφίζει υπέρ της πώλησης και 42% κατά.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?