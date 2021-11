Ο Μασκ κάνει δημοσκόπηση στο Twitter και ρωτά αν πρέπει να πουλήσει το 10% του ποσοστού του στην Tesla

Σε μια νέα περίεργη κίνηση, όπως συνηθίζει, προέβη το Σάββατο ο εκκεντρικός διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε μια δημοσκόπηση στην οποία ρωτά τα 62,5 εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter εάν πρέπει να πουλήσει ποσοστό 10% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων.

"Πολύς λόγος γίνεται τελευταία ότι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη αποτελούν μέσο φοροδιαφυγής, οπότε προτείνω να πουλήσω το 10% του ποσοστού μου στην Tesla", έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο, διαβεβαιώνοντας ότι θα τηρήσει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης όποιο κι αν είναι αυτό.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this?

Η κίνηση αυτή του Μασκ έρχεται μετά την πρόταση του Κογκρέσου των ΗΠΑ να φορολογηθούν τα περιουσιακά στοιχεία των δισεκατομμυριούχων για να χρηματοδοτηθεί η κοινωνική ατζέντα και οι δράσεις για την κλιματική αλλαγή που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Μασκ είναι, άλλωστε, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο και ιδιοκτήτης πολλών φουτουριστικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και Neuralink. Στο παρελθόν είχε επικρίνει την πρόταση φορολόγησης των πλουσίων, και πάλι μέσω Twitter.

Στην ανάρτησή του, ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος πρόσθεσε: "Σημείωση, δεν λαμβάνω μισθό ή μπόνους από πουθενά. Έχω μόνο μετοχές, επομένως ο μόνος τρόπος προσωπικά για να πληρώσω φόρους είναι να πουλήσω μετοχές”.

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock.