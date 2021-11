Tesla: Υποχώρησε έως και 7% μετά τη "δέσμευση" Musk να πουλήσει το 10% των μετοχών του

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε έως και 7% στην έναρξη των προσυνδριακών συναλλαγών για να μαζέψει τις απώλειές της κοντά στο 1% στη συνέχεια, αφού ο CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας, Elon Musk, δεσμεύθηκε ότι θα τηρήσει το αποτέλεσμα δημοσκόπησης που έκανε στο Twitter για το αν πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο ο Elon Musk ξεκίνησε μια δημοσκόπηση στο Twitter μέσω της οποίας έθεσε το ερώτημα στα 62,5 εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter εάν πρέπει να πουλήσει ποσοστό 10% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, ως μία απόδειξη ότι δεν χρησιμοποιεί την εταιρεία για να φοροδιαφεύγει.

Ο εκπληκτικός αριθμός των 3.519.252 χρηστών ψήφισαν στο poll του Μασκ, με το 58% εξ αυτών να ψηφίζουν υπέρ της πώλησης και 42% κατά.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?