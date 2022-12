ΥΠΕΞ για μειονότητα στη Θράκη: Οξύμωρο να μας εγκαλεί η Τουρκία, χώρα με χείριστες επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα

"Η Τουρκία για μία ακόμη φορά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα στην Θράκη", τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου για ζητήματα σχετικά με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Η Τουρκία θεωρεί τη μειονότητα "εθνική τουρκική", όπως και την αποκάλεσε ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών, μη αποδεχόμενη τον ορισμό που δίνεται στη Συνθήκη της Λωζάννης περί θρησκευτικής μειονότητας.

"Είναι τουλάχιστον οξύμωρο, μία χώρα με χείριστες επιδόσεις σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εγκαλεί την Ελλάδα για παραβίαση των δικαιωμάτων της Μουσουλμανικής Μειονότητας στην Θράκη.

Η Ελλάδα, μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία ακολουθεί μία συγκροτημένη μειονοτική πολιτική, η οποία προάγει την ευημερία της Μειονότητας.

Μίας Μειονότητας, η οποία αριθμεί περί τα 120.000 μέλη, όσα δηλαδή και την περίοδο, κατά την οποία υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία η Τουρκία συστηματικά επικαλείται.

Είναι απορίας άξιον πώς επικαλείται την Λωζάννη και κάνει λόγο για παραβίαση της από την Ελλάδα, τη στιγμή που στην Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο η Ελληνική Μειονότητα αριθμεί λιγότερες από 3000 ψυχές, ενώ κατά την υπογραφή της Συνθήκης αριθμούσε περί τις 130.000.

Την πραγματικότητα αυτή ήρθε πρόσφατα να μας θυμίσει και η δήλωση της ΕΕ, στο πλαίσιο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, "για τις παλαιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφήρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης".

Η δήλωση μιλάει από μόνη της

Όπως και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Και καταδεικνύουν με τον πιο περίτρανο τρόπο ποιος πραγματικά εφαρμόζει την Συνθήκη της Λωζάννης και ποιος ακολουθεί μία μειονοτική πολιτική, η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ευελπιστούμε ότι η αδήριτη αυτή αλήθεια των αριθμών θα αποτελέσει εφαλτήριο ώστε η Τουρκία να αναλογισθεί επιτέλους τις ευθύνες που της αναλογούν στον τομέα της μειονοτικής πολιτικής.

Καλούμε την Τουρκία αντί να παραδίδει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να βάλει τάξη στα του οίκου της και να εφαρμόσει πολιτικές, οι οποίες θα δώσουν ξανά πνοή και δυναμισμό στην εκεί Ελληνική Μειονότητα", καταλήγει η ελληνική διπλωματία.

Οι κατηγορίες του Μεβλούτ Τσαβούσογλου διατυπώθηκαν νωρίτερα με tweet που ανήρτησε μετά τη συνάντηση που είχε με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Ειδικότερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι παραβιάζει επίμονα τη συνθήκη της Λωζάνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα της "τουρκικής μειονότητας".

Όπως έγραψε: "Φιλοξενήθηκαν τα αξιόλογα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης στην Άγκυρα. Η Ελλάδα συνεχίζει επίμονα να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας. Τα αδέρφια μας στη Δυτική Θράκη δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ μόνα".

Επιπλέον ανήρτησε μια φωτογραφία-κατάλογο όπου απαριθμεί όλες τις κατά την Τουρκία "πρακτικές διάκρισης" που εφαρμόζει η Ελλάδα κατά της μειονότητας στη Θράκη.

Hosted esteemed members of Advisory Board of Turkish Minority of Western Thrace in #Ankara.

#Greece persistently continues to violate the Lausanne Treaty and basic human rights of Turkish minority.



Our brothers in Western Thrace were never and shall never be alone! pic.twitter.com/ECsORb7U7J