Νέα επίθεση Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα παραβιάζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της "τουρκικής μειονότητας"

Νέες κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου με tweet που ανήρτησε μετά τη συνάντηση που είχε με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Ειδικότερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι παραβιάζει επίμονα τη συνθήκη της Λωζάνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα της "τουρκικής μειονότητας".

Όπως έγραψε: "Φιλοξενήθηκαν τα αξιόλογα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης στην Άγκυρα. Η Ελλάδα συνεχίζει επίμονα να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας. Τα αδέρφια μας στη Δυτική Θράκη δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ μόνα".

Επιπλέον ανήρτησε μια φωτογραφία-κατάλογο όπου απαριθμεί όλες τις δήθεν "πρακτικές διάκρισης" που εφαρμόζει η Ελλάδα κατά της μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

Hosted esteemed members of Advisory Board of Turkish Minority of Western Thrace in #Ankara.

#Greece persistently continues to violate the Lausanne Treaty and basic human rights of Turkish minority.



Our brothers in Western Thrace were never and shall never be alone! pic.twitter.com/ECsORb7U7J