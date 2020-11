Η υποτροπή του Covid αλλάζει τα σχέδια και στην Ευρωζώνη

Του Γ. Αγγέλη

Αλλεπάλληλες μελέτες που διεξάγονται τελευταία από τις αρμόδιες ομάδες ανάλυσης της BIS επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο μιας παρατεταμένης φάσης οικονομικής επιβράδυνσης στις ανεπτυγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, με μοναδική εξαίρεση την Κίνα, η οποία εμφανίζεται ικανή για ταχύτερη επιστροφή στην ανάπτυξη.

Πρόσφατη μελέτη που κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδόσεων της BIS με τίτλο "What comes next?”, και η οποία όπως επισημαίνεται αφήνει εκτός συνυπολογισμού κρίσιμους τομείς όπως π.χ. ο τουρισμός, καταγράφει μία εξαιρετικά δύσκολη πορεία, για τα επόμενα χρόνια.

Και αυτό λόγω αφενός της δυσκολίας πρόβλεψης του χρόνου ομαλής επανεκκίνησης της οικονομίας και αφετέρου της αναμενόμενης παρατεταμένης φάσης χρεοκοπιών στον ιδιωτικό τομέα μετά την απόσυρση των προγραμμάτων στήριξης από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι πρόσφατες εκτιμήσεις της ΕΚΤ έτσι όπως διατυπώθηκαν σε πρόσφατη συνέντευξη της Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία παραδέχθηκε ότι αν και οι τράπεζες σήμερα δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, εντούτοις θα αντιμετωπίσουν μεγάλες πιέσεις λόγω της αναμενόμενης αύξησης των κόκκινων δανείων στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εξηγεί δε με έμμεσο αλλά σαφή τρόπο παράλληλα ότι η εκτάκτου χαρακτήρα παρέμβαση της ΕΚΤ με το "έκτακτο QE” του Μαρτίου, το PEPP, δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει την κατασταση αν δεν δρομολογηθεί άμεσα το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως φαίνεται, έχει εμπλακεί όσον αφορά την ενεργοποίησή του στις αντιθέσεις μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κομισιόν.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπως φάνηκε και στο τελευταίο Eurogroup, η αντίληψη της ανάγκης για άμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών είναι γενικευμένη. Και όλες σχεδόν οι ευρωκυβερνήσεις έχουν δρομολογήσει διαδικασίες αναθεώρησης προϋπολογισμών τόσο για το 2020 όσο και για το 2021, όπως είχε επισημάνει το Capital.gr ("Η υποτροπή του Covid 19 "αλλάζει" τον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης” (23/10/2020).

Στην Αθήνα οι σχετικές εκτιμήσεις βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση και αναπροσαρμογή, με ανάλογης κλίμακας επέκταση των πολιτικών παρεμβάσεων από πλευράς ΥΠΟΙΚ.

Όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να οδηγούν σε καθησυχαστικές προβλέψεις και για τον λόγο αυτό σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, εναλλακτικές προτάσεις βρίσκονται σε ετοιμότητα στα συρτάρια των αρμόδιων υπουργών.

Το μοναδικό καθησυχαστικό στοιχείο, σύμφωνα με τα λεγόμενα αρμόδιου κυβερνητικού αξιωματούχου, είναι ότι υπάρχουν επαρκείς "εγχώριες” δυνατότητες έκτακτης χρηματοδότησης, χωρίς να χρειασθεί προσφυγή στο δανειακό σκέλος των προγραμμάτων του περασμένου Μαΐου από τον ESM.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για την Ιταλία και την Ισπανία, για τις οποίες το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει πολύ σύντομα στον ESM...

