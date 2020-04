Άκαρπη η μαραθώνια σύνοδος για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, νέο ραντεβού την Πέμπτη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:21

της Δήμητρας Καδδά

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε στις 9πμ η πρωτόγνωρη σε διάρκεια συνεδρίαση των ΥΠΟΙΚ που ξεκίνησε χθες το απόγευμα. Δεν θα υπάρξουν δηλώσεις και το ραντεβού ανανεώθηκε για αύριο Πέμπτη σε μία προσπάθεια γεφύρωσης των μεγάλων διαφωνιών ανάμεσα στα κράτη και τους θεσμούς.

Για πολλές εθνικές δεσμεύσεις που είχαν οι ΥΠΟΙΚ έκαναν λόγο αρμόδιες πηγές, λέγοντας πως στο μεσοδιάστημα έως την αυριανή σύνοδο "οι συζητήσεις θα συνεχισθούν".

Η συνεδρίαση διεξήχθη σε πολύ έντονο κλίμα και με πολλές και μεγάλες αναταράξεις για "διακοπές". Οι Ιταλοί φέρεται να επέμειναν σε σαφή αναφορά για ομόλογο στη δήλωση αποτελεσμάτων (που δεν κατέστη εφικτό να συμφωνηθεί), αλλά και σε δάνειο από τον ESM χωρίς αιρεσιμότητες τις οποίες θέλει η γερμανική πλευρά. Στο τραπέζι τίθεται και ισπανική πρόταση συμβιβαστικής λύσης

Η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup ξεκίνησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τρίτης με βασικούς "αντιπάλους" τον γερμανικό άξονα (μαζί με την Ολλανδία, την Αυστρία και την Φινλανδία) και την ομάδα των "11", στην οποία μετέχει η Ελλάδα.

Η λύση που θα γεφύρωνε το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, συνιστώντας μέσα από έναν συμβιβασμό, αλλά και μία επαρκή απάντηση στο έλλειμμα χρηματοδότησης που υπάρχει στα κράτη – και στην Ελλάδα – ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν την υγειονομική κρίση που μετατρέπεται πλέον σε οικονομική κρίση, δεν βρέθηκε.

Η πρωτόγνωρα μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup θύμισε ημέρες… 2015, δηλαδή όσα συνέβησαν στο κορύφωμα της ελληνικής κρίσης. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας ήταν τα μεγάλα διαλείμματα για διμερείς διαπραγματεύσεις αλλά και για ζυμώσεις σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο.

Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν μέσω τηλεδιάσκεψης λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τρίτης σταμάτησαν στις 9μμ για να ξεκινήσουν ξανά μετά τα μεσάνυχτα. Ακολούθησε νέο "διάλειμμα" τα ξημερώματα της Τετάρτης - από τις 2 έως τις 5.30 το πρωί – αλλά και ενδιάμεσες μικρότερης διάρκειας διακοπές στη συνέχεια.

Η θέση των 11 κρατών - συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας - περί έκδοσης ομολόγου αλληλεγγύης μέσω του οποίου θα γίνει πράξη η αμοιβαιοποίηση του χρέους δεν ήταν το μόνο αγκάθι στις θέσεις των δύο πλευρών όπως προσήλθαν στην συνεδρίαση. Ενστάσεις υπήρχαν και στο θέμα των δανείων και των άλλων εργαλείων που μπορεί να αναπτύξει ο ESM μέσα από τα 410 δισ. ευρώ που έχει διαθέσιμα.

Στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων για το εν λόγω ζήτημα ήταν οι αιρεσιμότητες που ζητούσε ο γερμανικός άξονας για την ενεργοποίηση της βοήθειας. Αιρεσιμότητες στις οποίες ζητούσαν να περιλαμβάνονται από γερμανικής πλευράς μνημονιακού τύπου ρήτρες.

Το δάνειο του ESM (πάντα με βάση τις προτάσεις που κατατέθηκαν πριν τη συνεδρίαση), αφορά αρχικά σε ένα ποσό ίσο με 240 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ της ΕΕ. Για την Ελλάδα το ποσό αυτό ισοδυναμεί με περίπου 4 δισ. ευρώ. Προτάθηκε να είναι διαθέσιμο με τη μέθοδο της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής (ECCL) μετά από αίτημα κράτους-μέλους.

Επισήμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τέθηκαν και τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τα αρμόδια όργανα της EE. O λόγος για το σχέδιο στήριξης της απασχόλησης που προωθεί η Κομισιόν: μέσα από τα δάνεια που η ίδια θα αντλήσει, αξίας 100 δισ. ευρώ (με εγγύηση 25 δισ ευρώ που θα λάβει από τις 27 χώρες της ΕΕ) θα επιδοτεί μισθούς εργαζομένων, ούτως ώστε να αποφύγει νέο κύμα ανέργων.

Επίσης στο τραπέζι τέθηκαν οι πρόσθετες εγγυήσεις 25 δισ. ευρώ που προτείνεται να χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να οδηγήσει σε μόχλευση δανείων 200 δισ. ευρώ (επιπλέον των 40 δισ. ευρώ που έχουν ήδη ανακοινωθεί). Συζητείται παράλληλα και η δημιουργία ενός Ταμείου Έκτακτης Στήριξης το οποίο θα δίνει επιχορηγήσεις για ιατρικές προμήθειες και για υγειονομική περίθαλψη αξίας περίπου 20 δισ. ευρώ.

Υπάρχουν και ενδιάμεσες προτάσεις όπως αυτή των Μπρετόν - Τζεντιλόνι (παρουσιάσθηκε με άρθρο τους την Κυριακή στο Capital.gr και σε άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά ΜΜΕ). Κάνει λόγο για τη δημιουργία ενός fund αλληλεγγύης το οποίο θα έχει στόχο την έκδοση χρέους για λογαριασμό της Ευρωζώνης με σκοπό τη στήριξη των χωρών που θα το χρειασθούν χωρίς όρους και για συγκεκριμένη περίοδο.

Μετά από 16 ώρες συζητήσεων, ήρθαμε κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν καταλήξαμε ακόμη, αναφέρει σε μήνυμα του στο twitter ο πρόεδρος του Eurogroup, Mario Centeno.

Μάλιστα, αναφέρει ότι αναστέλλει τις εργασίες του Eurogroup, το οποίο θα συνεχίσει αύριο, Πέμπτη.

Ο Centeno στο μήνυμά του αναφέρει ότι "στόχος μου παραμένει ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας της ΕΕ έναντι των επιπτώσεων του κορονοϊού, για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες, καθώς και δέσμευση σε ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης".



After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1