Ραγδαίες αλλαγές φέρνει η κινεζική απόβαση σε Οικονομία και τράπεζες

Της Νένας Μαλλιάρα

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και σήμα για την επιταχυνόμενη αλλαγή σκηνικού στο τραπεζικό τοπίο, θα δώσει η σημερινή πανηγυρική απόβαση στη χώρα μας των δύο τραπεζικών κολοσσών της Κίνας, Bank of China και Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), οι οποίες έλαβαν άδεια εγκατάστασης από την ΤτΕ.

Η εγκατάσταση των δύο κινεζικών κολοσσών αποτελεί μία από τις πτυχές της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Κίνας, μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σανγκάη και τη διήμερη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα και αύριο στη χώρα μας, ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών θα υπογραφούν συμφωνίες που θα διευκολύνουν και θα οδηγήσουν σε αύξηση το εμπόριο, τις επενδύσεις, τις τουριστικές ροές και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την έγκριση του "Ηρακλή"

Η έλευση των δύο κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας επιταχύνει τη φάση ραγδαίας μετεξέλιξης που έχει ξεκινήσει να βιώνει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μετά την έγκριση του σχεδίου "Ηρακλής" της κυβέρνησης για τη μείωση των κόκκινων δανείων.

Το σχέδιο "Ηρακλής" και το σήμα που έδωσε στις διεθνείς αγορές για το τέλος μιας μακράς περιόδου αναβλητικότητας στην αποφασιστική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, έχει δρομολογήσει σειρά εξελίξεων που σηματοδοτούν πως ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών θα είναι πολύ ευρύτερος από αυτόν της χρηματοδότησης της εγχώριας Οικονομίας.

Η έλευση των δύο κινεζικών τραπεζικών κολοσσών, η πιστοληπτική αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από την S&P, η έφοδος ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες και το μήνυμα πίσω από αυτήν – εξελίξεις που συνέβησαν όλες την περασμένη εβδομάδα -, έρχονται μετά την ενθουσιώδη γενική αποδοχή του σχεδίου "Ηρακλής" της κυβέρνησης από τις εποπτικές αρχές και τα πολιτικά κέντρα της Ευρώπης, καθώς και από τους διεθνείς επενδυτές.

Σηματοδοτούν δε, ότι με κινητήριο μοχλό και αιχμή τον "Ηρακλή", ο στόχος είναι οι ελληνικές τράπεζες να αποκτήσουν μία νέα δυναμική προσέγγισης σε μία αναδομημένη Ευρώπη και η Ελλάδα να παίξει ρόλο ως ένα διεθνοποιημένο χρηματοοικονομικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ένα ρόλο που δεν θα αφορά μόνο την περιοχή των Βαλκανίων - που ως αγορά είναι μικρού βάθους και ρευστότητας -, αλλά κυρίως θα συνδέεται με τις ενεργειακές εξελίξεις στη Μεσόγειο, την πράσινη ενέργεια και τον τουρισμό.

Με όχημα το σχέδιο "Ηρακλής" και με βάση τη συνέχιση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος για την ανάκαμψη της Οικονομίας, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ξαναδώσει στις ελληνικές τράπεζες όχι απλά την αίγλη που είχαν κάποτε ως κυρίαρχες στα Βαλκάνια, αλλά ρόλο χρηματοοικονομικού κέντρου σε όλη τη Μεσόγειο.

Ο "Ηρακλής" που αποτελεί καταλύτη για την επιστροφή της εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες, βρίσκεται στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών με τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και στόχος είναι το τελικό σχέδιο από ελληνικής πλευράς να σταλεί μέσα στην εβδομάδα για γνωμοδότηση τόσο στην Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGComp) όσο και στην ΕΚΤ.

"Διαβατήριο" στις τράπεζες από την S&P για τις τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή"

Τα πρώτα απτά σημάδια σταδιακής επιστροφής της εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και το "διαβατήριο" σε αυτές για τις τιτλοποιήσεις του "Ηρακλή", έστειλε την περασμένη Παρασκευή η Standard & Poor's. Για πρώτη φορά, στα τελευταία οκτώ χρόνια, από την έναρξη της παρακολούθησης των ελληνικών τραπεζών με την εφαρμογή δείκτη κινδύνου - Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) που εγκαινίασε η S&P στις 9 Νοεμβρίου 2011 - , ο διεθνής οίκος αξιολόγησης κατέβασε ένα σκαλοπάτι το ρίσκο των ελληνικών τραπεζών (στο "9” από το "10” σε μία κλίμακα από "1” έως "10”, όπου το "1” αντικατοπτρίζει τον χαμηλότερο κίνδυνο). Η S&P αναβάθμισε επίσης την πιστοληπτική ικανότητα τριών εκ των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) στην βαθμίδα "Β" από "Β-", καθώς και το outlook για την Τράπεζα Πειραιώς, από σταθερό σε θετικό, διατηρώντας τη βαθμίδα "Β-".

Σύμφωνα με την S&P, το χρηματοοικονομικό προφίλ των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται, καθώς η συνεχιζόμενη ανάκαμψη στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα κερδίζει momentum.

Καίρια για την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από την S&P είναι η ανάληψη δράσης από τράπεζες και κυβέρνηση για τη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων.

Ο διεθνής οίκος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, η οποία σχετίζεται άμεσα με τις προοπτικές των τραπεζών, καθώς ενισχύει τις τιμές των ενεχύρων τους στα κόκκινα δάνεια. Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων οφείλεται, όπως αναφέρει η S&P, στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, στις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία -ιδίως στον νόμο Κατσέλη-, στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, καθώς και στην υψηλή ζήτηση για τουριστικά καταλύματα και στο πρόγραμμα της "χρυσής βίζας".

"Ο ρυθμός ανάκαμψης των τιμών οικιστικών και εμπορικών ακινήτων παίζει καθοριστικό ρόλο για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες διέθεταν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περίπου 75 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η βελτίωση της αγοράς ακινήτων θα μπορούσε να υποστηρίξει τις τράπεζες στην προσπάθειά τους να μειώσουν τα επισφαλή δάνεια. Επιπλέον, βελτιώνει τις προοπτικές για εκατομμύρια δανειοληπτών κόκκινων ενυπόθηκων δανείων ή δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις ακινήτων, αυξάνοντας τις πιθανότητες αποπληρωμής", επισημαίνει η S&P.