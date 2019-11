Συνάντηση του Γιάννη Στουρνάρα με αντιπροσωπεία της Industrial and Commercial Bank of China

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας συναντήθηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου με αντιπροσωπεία της Industrial and Commercial Bank of China, που επισκέπτεται την Αθήνα. Την αντιπροσωπεία αποτελούν ο πρόεδρος της τράπεζας Chen Siqing, ο γενικός διευθυντής του τμήματος διεθνούς τραπεζικής Zhang Weiwu και ο επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αθήνα Chen Guangping.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενημερώσει την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με Γραφείο Αντιπροσωπείας. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου.

Η παράδοση των σχετικών επιστολών του κ. Στουρνάρα προς τις δύο κινεζικές τράπεζες πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Μητράκο, στο πλαίσιο της τελετής για την υπογραφή 16 διακρατικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδος και Κίνας.