Τράπεζα Πειραιώς: Κατέχει το 36,22% της MIG - Υποβάλλει δημόσια πρόταση

Στο 36,22% ανέρχεται η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην MIG μετά την απόκτηση 47.242.062 μετοχών.



Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή των οριζόμενων από τον Ν.3461/2006, και υπό την αίρεση επισκόπησης και έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις κοινές μετοχές της MIG, οι οποίες δεν είναι στην κατοχή της.



Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω υποχρεωτική δημόσια πρόταση και η απόκτηση πρόσθετων μετοχών της MIG είναι σύμφωνες με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για την επίτευξη συνεργειών από το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών μας και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων προς όφελος των μετόχων μας.

Από την πλευρά της η MIG ανακοίνωσε ότι σήμερα η εταιρία "Πειραιώς Financial Holdings A.E." υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 7.2.2023 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα

ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:



Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου



Στοιχεία υπόχρεου: "Πειραιώς Financial Holdings A.E." (δ.τ.: "Πειραιώς Financial

Holdings", εδρεύουσα στην Αθήνα) Επωνυμία μετόχου: "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." (δ.τ. "Τράπεζα Πειραιώς") Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 6.2.2023

Συνολικές θέσεις:



- Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη

μεταβολή: 32,3561%.



- Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 36,2219% έμμεσης κατοχής.



-Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 340.308.728

δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Η "Πειραιώς Financial Holdings A.E." κατέχει ποσοστό 36,2219% επί των

δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.".