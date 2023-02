MIG: Μηδένισε τη συμμετοχή της η Ρόλοπακ

Μηδένισε το ποσοστό της η ΡΟΛΟΠΑΚ στη MIG όπως γνωστοποίησε η τελευταία με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο. Σημειώνεται πως η ΡΟΛΟΠΑΚ και ο κ. Αναστάσιος Στάμου ήλεγχαν το 5,028% όπως είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Νωρίτερα σήμερα γνωστοποιήθηκε η συμφωνία της MIG με την Πειραιώς για την αγορά πακέτου μετοχών, με την οποία ανήλθε στο 36,22% η συμμετοχή της Πειραιώς στη MIG.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

"Η MIG ανακοινώνει πως η ΡΟΛΟΠΑΚ και ο κ. Αναστάσιος Στάμου υπέβαλαν τις από 7.2.2023 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου

Στοιχεία υπόχρεων: "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και Αναστάσιος Στάμου

Πλήρης επωνυμία μετόχου: "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 6.2.2023

Συνολικές θέσεις: Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 5,02836%

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη

μεταβολή: 0

Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 0

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

Οι υπόχρεοι ελέγχουν την "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΡΟΛΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",την "RO ESTATE ONE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.",την "RO ESTATE TWO ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε." και την "RO ESTATE THREE ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.", οι οποίες δεν κατέχουν πλέον δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας.

Η διάθεση δικαιωμάτων ψήφου έγινε με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC)".