Αντικατάσταση του CEO της Attica Bank αναμένεται σήμερα - Το παρασκήνιο

Του Λεωνίδα Στεργίου

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank, το οποίο αναμένεται να εγκρίνει την αντικατάσταση του σημερινού διευθύνοντα συμβούλου κ. Μιχάλη Ανδρεάδηαπό την κυρία Ελένη Βρεττού. Πρόκειται για μια διοικητική αλλαγή, η οποία αναμενόταν εδώ και μερικούς μήνες και η οποία πραγματοποιείται σε κρίσιμη περίοδο για την Τράπεζα.

Η κυρία Βρεττού, προερχόμενη από υψηλόβαθμες θέσεις στην Lamda Development και την Τράπεζα Πειραιώς, αναλαμβάνει το τιμόνι της Attica Bank σε μια κρίσιμη περίοδο. Μετά τις κόντρες που προκάλεσαν την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να δεσμευτούν γραπτώς οι μέτοχοι ότι θα στηρίξουν το επιχειρησιακό και κεφαλαιακό πλάνο το περασμένο Απρίλιο, η Attica Bank δεν κατάφερε να υποβάλει στις εποπτικές αρχές τις λεπτομέρειες των σχεδίων αυτών στα τέλη Απριλίου. Έτσι, πήρε παράταση μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά ακόμα ο οίκος DBRS δεν έχει παραδώσει την αξιολόγηση όλων των τιτλοποιήσεων από όπου θα προκύψουν οι ζημιές και οι επιπλέον ανάγκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οίκος έχει ήδη ενημερώσει τη διοίκηση της Attica Bank για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για τις δύο μικρότερες τιτλοποιήσεις Astir 1 και Astir 2 (σύνολο περίπου 700 εκατ. ευρώ). Μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να δώσει τα αποτελέσματα και για την τιτλοποίηση Ωμέγα των 1,3 δισ. ευρώ.

Ο χρόνος πιέζει

Το χρονοδιάγραμμα, όμως, είναι αρκετά ασφυκτικό εάν ληφθεί υπόψη η αλλαγή διοίκησης μέσα στην εβδομάδα και η λήψη της αξιολόγησης από την DBRS την Παρασκευή, δηλαδή κοντά στη λήξη της παράτασης για να ανακοινώσει η Attica Bank τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης στις εποπτικές αρχές.

Για το λόγο αυτό δεν αποκλείεται να δοθεί μικρή -ολιγοήμερη- παράταση.

Ταυτόχρονα, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η γενική συνέλευση για την έγκριση της κατ’ αρχήν προγραμματισμένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 365 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο χρόνος πιέζει για ένταξη των τριών τιτλοποιήσεων 2 δισ. ευρώ (Astir 1, Astir 2 και Omega) στο σχήμα "Ηρακλής 2” εντός του Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι το υφιστάμενο σχήμα τιτλοποίησης κόκκινων δανείων Ηρακλής 2 λήγει τον Οκτώβριο του 2022 και το υπ. Οικονομικών, όπως έχει δημοσιεύσει το Capital.gr, δεν εμφανίζεται προς το παρόν να εξετάζει παράσταση ή τουλάχιστον διατηρεί τις επιφυλάξεις του.

Σενάριο για τμηματικές αυξήσεις κεφαλαίου

Οι ίδιες πηγές που βρίσκονται κοντά στις εξελίξεις αναφέρουν ότι η κυρία Βρεττού αποτελεί πρόσωπο κοινής αποδοχής από τους μετόχους, οι οποίοι δεσμεύονται να καλύψουν τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες. Αυτό που πρόκειται να συζητηθεί στο επόμενο διάστημα είναι ο τρόπος κάλυψης. Δηλαδή υπάρχει το σενάριο των τμηματικών αυξήσεων κεφαλαίων, κάτι που θα κριθεί και από το επιπλέον ύψος των αναγκών. Για παράδειγμα, πέρα από την ήδη αποφασισμένη αύξηση κεφαλαίου των 365 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως να χρειαστεί άλλη μία ή να απαιτηθούν άλλες δύο που θα πραγοποιηθούν το2023-2024. Εξάλλου και η προγραμματισμένη αύξηση κεφαλαίου των 365 εκατ. ευρώ, λόγω διαδικασιών από το νόμο ίσως πραγματοποιηθεί τέλη έτους ή αρχές του 2023. Πάντως, μετά την ολοκλήρωση των τμηματικών αυξήσεων κεφαλαίων εκτιμάται από την αγορά ότι το ποσοστό του ΤΧΣ αρκετά κάτω του 50% και κοντά στο σημερινό ποσοστό του ιδιώτη μετόχου, δηλαδή του σχήματος της Ellington (25%). Το ΕΦΚΑ κατέχει το 10%.

Η Ελένη Βρεττού

Το ασφυκτικό αυτό χρονοδιάγραμμα και τις ισορροπίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυρία Ελένη Βρεττού, η οποία έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Έως σήμερα ήταν Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development από την 1η Μαΐου 2022, όταν αποχώρησε από μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς ως Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Chief of Corporate and Investment Banking. Προηγουμένως, είχε επιτελικές θέσεις στον πολυεθνικό όμιλο της HSBC στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει εργαστεί παλαιότερα και στους τομείς του Risk και M&A στην Αμερική. Έχει πτυχίο Bachelor of Science in Economics από το The Wharton School του University of Pennsylvania.

Ο Μιχάλης Ανδρεάδης

Ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Attica Bank και επιλέχθηκε ως μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος τον Φεβρουάριο, όταν, δηλαδή αποχώρησε η προηγούμενη διοίκηση του κ.Θεόδωρου Πανταλάκη. Ο κ. Ανδρεάδης είχε υποστηριχθεί από τον βασικό μέτοχο της Τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και από την τότε απερχόμενη διοίκηση. Είχε προηγηθεί η διαδικασία του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω ζημιών και η είσοδος του ιδιωτικού σχήματοςEllington-ΤΜΕΔΕ.

Ύστερα περίπου από ένα μήνα, οι κόντρες και οι δυσκολίες συνεργασίας οδήγησαν σε παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος τον Απρίλιο που κάλεσε τη διοίκηση της Attica Bank να ρίξει τους τόνους, ζητώντας ταυτόχρονα από τους μετόχους γραπτή δέσμευση για στήριξη της τράπεζας και της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Είχε προηγηθεί η ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου περιορίζοντας τον αριθμό των μελών στο δ.σ. που εκπροσωπούν το σκέλος του ιδιώτη μετόχου. Από τα 5 στα 11 μέλη, περιορίστηκε στα 3 στα 11. Ο κ. Ανδρεάδης, ως εκτελεστικό μέλος (CEO) ανήκε στην πλειοψηφία την οποία υποστήριζε το ΤΧΣ, ενώ στα 3 μέλη που εκπροσωπούσαν τον ιδιώτη μέτοχο (Ellington) ανήκει, ως εκτελεστικό μέλος, η Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος κυρία Ειρήνη Μαραγκουδάκη. Τα υπόλοιπα μέλη, όπως ο πρόεδρος (κ. Κωνσταντίνος Μακέδος) είναι μη εκτελεστικά μέλη. Επίσης, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ, κ. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, είναι μη εκτελεστικό μέλος.

Φαίνεται πως το σχήμα αυτό περιόρισε τη δύναμη του ιδιώτη μετόχου, προκαλώντας προβλήματα συνεννόησης και καθυστερήσεις. Η κύρια διαφωνία ήταν ότι βασικός μέτοχος και αυτός που πλήρωσε και απέκτησε το 63% της Τράπεζας ήταν το ΤΧΣ, το οποίο θέλει να διασφαλίσει το δημόσιο χρήμα που έχει επενδυθεί μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. Ο αντίλογος του ιδιώτη ήταν ότι αυτός θα κληθεί να πληρώσει τις επιπλέον ζημιές και τη συμμετοχή του ΤΧΣ προς όφελος του Δημοσίου προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί η Τράπεζα.

