Μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση του συγκροτήματος Capsis στην Κρήτη

της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Η προθεσμία υποβολής των οικονομικών προσφορών στο διαγωνισμό για την απόκτηση του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος "Out of the Blue Capsis Elite Resort", συμφερόντων Ντίας Καψή, λήγει στις 15 Ιουλίου.

Το ενδιαφέρον όμως για το πεντάστερο ξενοδοχειακό "φιλέτο"-, σε μια προνομιακή τοποθεσία σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς-, στην Κρήτη είναι μεγάλο, ενώ κορυφαία ονόματα του τουριστικού χώρου και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια φέρονται να σχεδιάζουν να δώσουν το παρών στη διαδικασία.

Το "Τουριστικό Συγκρότημα Καψή Α.Ε." τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τις πιστώτριες τράπεζες πριν από ένα χρόνο.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές κατά τις πληροφορίες ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Για το πολυτελές resort που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Πελαγία, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον στο παρελθόν ο όμιλος του Ιβάν Σαββίδη, ο όμιλος Sani/Ikos, ενώ και η αμερικανική Hines μαζί με την Ηenderson Park και η ΗIG φέρονται να έχουν εξετάσει την τοποθέτησή τους.

Κτισμένο πάνω σε μία ιδιωτική χερσόνησο και προσφέροντας την υπέροχη θέα του Αιγαίου πελάγους, το "Out of the Blue, Capsis Elite Resort", όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, είναι ένα πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει κέντρο υγείας και ευεξίας, το All-Suite ξενοδοχείο με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ιδιωτικές σουίτες, μεζονέτες και βίλες με ιδιωτική πισίνα και εγκαταστάσεις αναψυχής.

Είναι δυναμικότητας 1.155, αποτελείται από 42 κτίρια τα οποία διαθέτουν χώρους συνολικής επιφάνειας 45.255 τ.μ.

Η πρόσκληση διενέργειας ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ" δημοσιεύθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 18 Μαΐου.

Η πρόκληση του διαγωνισμού περιλαμβάνει τη διενέργεια τεσσάρων ανεξάρτητων δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας.

