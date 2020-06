Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης το "Τουριστικό Συγκρότημα Καψή"

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τέθηκε από τις πιστώτριες τράπεζες το "Τουριστικό Συγκρότημα Καψή Α.Ε.", συμφερόντων της Ντίας Καψή, σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ειδικός διαχειριστής ανέλαβε η Grant Thornton.

Οι υποχρεώσεις του ομίλου προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές φέρεται να αγγίζουν τα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία "Τουριστικό Συγκρότημα Καψή ΑΕ" ελέγχει το πεντάστερο συγκρότημα "Out of the Blue Capsis Elite Resort" στην Αγία Πελαγία Κρήτης και το City Hotel στο Ηράκλειο.