ΟΤΕ: Γενική Συνέλευση για αλλαγή σελίδας στον όμιλο

Του Κώστα Κετσιετζή

Την αλλαγή σελίδας του ΟΤΕ καλούνται να επικυρώσουν οι μέτοχοι κατά τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, δίνοντας το πράσινο φως στο σχεδιασμό της διοίκησης Τσαμάζ για τον μετασχηματισμό του ομίλου με την δημιουργία τριών ξεχωριστών θυγατρικών.

Ειδικότερα, οι μέτοχοι του ΟΤΕ καλούνται να εγκρίνουν την απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου της εταιρείας, και την παράλληλη απορρόφησή τους από θυγατρικές που θα ανήκουν κατά 100% στον όμιλο.

Οι τρεις θυγατρικές που θα δημιουργηθούν θα είναι η Cosmote e-Value, στην οποία θα μεταφερθεί όλο το τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης του ομίλου, η Germanos Industrial & Commercial όπου θα περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων λιανικής (Γερμανός και Cosmote) και η Cosmote Technical Services, όπου και θα μεταφερθεί ο τομέας των τεχνικών υπηρεσιών του ομίλου. Η λειτουργία των νέων εταιρειών θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021 και σε αυτές αναμένεται να μεταφερθούν 5.000 υπάλληλοι, χωρίς αλλαγές στις συμβάσεις εργασίας.

"Αυτή η κίνηση θα εξορθολογίσει τις λειτουργίες του ομίλου μας και θα ενισχύσει την αποδοτικότητα και την ευελιξία των τριών τομέων”, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Τσαμάζ κατά την πρόσφατη ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι νέες εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε τρίτα μέρη, εκτός του ομίλου του ΟΤΕ σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφωνικού κέντρου και η τεχνική υποστήριξη σε ζητήματα τηλεπικοινωνιών και IT. Γεγονός το οποίο αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα και την κερδοφορία του ομίλου σε μια εποχή που απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων Fiber To The Home (FTTH) και 5G. Μόνο για φέτος οι επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 600 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι έσοδα του ομίλου ΟΤΕ για το γ΄ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 1,004 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή πτώση 0,8%. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,1%, στα 763 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω του αντικτύπου του κορονοϊού στον τουρισμό στις υπηρεσίες roaming. Η απώλεια των εσόδων από την κινητή αντισταθμίστηκαν από τις ευρυζωνικές συνδέσεις και τα έργα ICT. Τα στελέχη του ομίλου εκτίμησαν ότι η εικόνα του δ’ τριμήνου θα είναι καλύτερη, καθώς τα έσοδα roaming δεν είναι τόσο πολλά κατά τους χειμερινούς μήνες, ακολουθώντας την πορεία του τουρισμού.

kostaskets@capital.gr