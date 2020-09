Folli - Follie: Κάτω του 5% το ποσοστό της Fidelity - Στο 9,97% το ποσοστό της JP Morgan

Στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Folli-Follie από 9,99% σε κάτω του 5% προχώρησε η "Fidelity Management & Research LLC”, όπως ανακοίνωσε απόψε η εταιρεία.

Σε έτερη ανακοίνωση, η Folli γνωστοποιεί την αύξηση του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου τηςJ.P. Morgan Securities (ελεγχόμενης εμμέσως από την JPMorgan Chase & Co.) σε ποσοστό 9,76%, ενώ, εάν προσμετρηθούν και 143.000 δικαιώματα ψήφου μέσω ενός χρηματοοικονομικού μέσου Right to Recall, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% το ποσοστό που κατέχει εμμέσως η JPMorgan Chase & Co. φθάνει 9,97% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Capital.gr, "έκπληξη προκάλεσε σε χρηματιστές και θεσμικούς παράγοντες της αγοράς εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή με την οποία εμφανίζεται να αλλάζει χέρια το 9,91% του μετοχικού κεφαλαίου της Folli Follie.

Η OTC (over-the-counter) χρηματιστηριακή πράξη που κατά πληροφορίες και σύμφωνα με χρηματιστές καταγράφηκε στα ειδικά τερματικά τους την περασμένη Δευτέρα, δεν έγινε αντιληπτή από πολλούς, αλλά σήκωσε… red flags στην εταιρεία αλλά και στην εποπτική αρχή της κεφαλαιαγοράς. Και αυτό διότι με τη μετοχή της εταιρείας να τελεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης από τις 25 Μαϊου 2018, μετά τις γνωστές αποκαλύψεις για την τεραστίων διαστάσεων παραποίηση των οικονομικών της μεγεθών, ένα τέτοιο "πακέτο" μετοχών που αλλάζει χέρια εξωχρηματιστηριακά δημιουργεί εύκολα συνειρμούς και σενάρια.

Xρηματιστές μιλώντας στο Capital.gr, εικάζουν πως πρόκειται για το ποσοστό που διατηρεί η Fidelity στην εταιρεία. Με βάση το επίσημο μετοχολόγιο της εταιρείας, η Fidelity συνεχίζει να κατέχει ποσοστό 9,9% της Folli Follie καθώς το διάστημα που μεσολάβησε από την δημοσιοποίηση του report του QCM, μέχρι την καθυστερημένη αναστολή διαπραγμάτευσης του τίτλου από την τότε Επ. Κεφαλαιαγοράς δεν είχε καταγραφεί κάποια σημαντική διαφοροποίηση του ποσοστού της. Σε αντίθεση, τότε ο βασικός μέτοχος αλλά και η Fosun είχαν προχωρήσει σε αγορές μετοχών προσπαθώντας να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Σε αυτό συνηγορεί ενδεχομένως και το γεγονός ότι τον περασμένο Ιανουάριο οι νομικές οντότητες Fidelity Investments Money Management Inc., FMR Co. Inc. και Fidelity SelectCo LLC, συγχωνεύθηκαν μεταξύ τους και με την Fidelity Management & Research Company.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, γνωστοποιήθηκε πως η Fidelity Management & Research Company LLC κατέχει εμμέσως ποσοστό 9,99% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Folli Follie, από 5,93% προηγουμένως.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις χρηματιστών το ποσοστό αυτό της Fidelity μεταβιβάστηκε εξωχρηματιστηριακά σε funds της JP Morgan, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά λόγω του σημαντικού ποσοστού, τα σενάρια στην αγορά φούντωσαν. Λεπτομέρειες για την εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, ανέφεραν χρηματιστές, θα δώσει τυχόν ενημέρωση προς την εταιρεία για αλλαγή του μετοχολογίου της. Στην παρούσα φάση, οι ίδιοι δεν δίνουν πιθανότητες εμπλοκής των βασικών μετόχων, ενώ δεν υφίσταται ορατό ενδιαφέρον από τρίτη πλευρά για την εταιρεία, η οποία, όπως αναφέρθηκε, δίνει αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης με τους ομολογιούχους πιστωτές της μέσω του άρθρου 106βδ".