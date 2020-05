Θρίλερ με τους τραπεζικούς κωδικούς της FF Group Sourcing

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Ένα ασύλληπτο θρίλερ με επίκεντρο την FF Group Sourcing Ltd, τη θυγατρική με έδρα στο Χονγκ Κονγκ που αποτελεί συγχρόνως το "μαύρο κουτί" και το "κλειδί" της διαλεύκανσης της δυσώδους υπόθεσης της Foll Follie βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικούς μήνες.

Οι έρευνες, που παρά τις δυσκολίες συνεχίζονται, έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, εστιάσει μεταξύ άλλων σε πρώην υψηλόβαθμό στέλεχος της θυγατρικής της FFG που φέρεται να έχει στην κατοχή του όχι μόνο αντίγραφα αρχείων αλλά και τους ηλεκτρονικούς κωδικούς εισόδου σε τραπεζικούς τραπεζικών λογαριασμούς της FF Group Sourcing Ltd, μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν η πολυετής λογιστική απάτη που "φούσκωνε" τα οικονομικά στοιχεία της Folli Follie Group.

Η αναζήτηση του εν λόγω στελέχους είναι κρίσιμη για την πορεία των ερευνών, καθώς εάν εξασφαλιστεί η συνεργασία του, οι νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι της Folli Follie θα αποκτήσουν μια απόλυτα ξεκάθαρη εικόνα των διαδρομών του χρήματος που περιελάμβαναν πλαστά εμβάσματα εκατοντάδων εκατομμυρίων από ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς, το γνωστό πλέον "γύρω-γύρω όλοι" που περιγράφεται και στο πόρισμα της Α&Μ.

Επιπλέον, θα ξεπεραστεί και το σοβαρό εμπόδιο της άρνησης των ασιατικών να παράσχουν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στοιχεία και πληροφορίες που ζητήθηκαν από τη PwC, η οποία πραγματοποιεί το διαχειριστικό έλεγχο στη Folli Follie, έλεγχο που πλέον διαθέτει χαρακτηριστικά διερεύνησης δικαστικού χαρακτήρα (forensic investigation).

Έτσι θα καταστεί δυνατό να στοιχειοθετηθούν πλήρως όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες η εταιρεία έχει κινηθεί νομικά κατά πρώην στελεχών της και τρίτων, διεκδικώντας αποζημιώσεις

Αυτό που, ενδεχομένως προκαλεί εντύπωση είναι γιατί δύο χρόνια από την αποκάλυψη του σκανδάλου της Folli Follie, το Μάιο του 2018, από το QCM τέτοιας σημασίας έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Μια επαρκής απάντηση ίσως να σχετίζεται με τη σκιώδη διοίκηση και τις πιέσεις που.

Όπως εξηγούν πρώην στελέχη της FFG, ασκούσε μέχρι πριν λίγους μήνες η οικογένεια Κουτσολιούτσου στην εταιρεία, κάτι που διεκόπη έπειτα από την τοποθέτηση νέα διοίκησης, με τη βοήθεια δικαστικής συνδρομής, τα μέλη της οποίας επέλεξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ενδεικτικό άλλωστε είναι πως μέχρι πρότινος καμία διοίκηση δεν τόλμησε να βάλει τέλος στην πληρωμή από την εταιρεία των προσωπικών εξόδων της οικογένεια Κουτσολιούτσου...

Οι γκρίζες συναλλαγές

Υπενθυμίζεται πως όλες οι έρευνες που μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν έχουν, μεταξύ άλλων, εντοπίσει αμφισβητούμενες ροές κεφαλαίων προς "related parties” (διασυνδεδεμένα μέρη), μεταξύ αυτών και ένα έμβασμα 10 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της εταιρείας Landocean Industrial Limited η οποία δε πραγματοποιήθηκε.

Το όνομα της συγκεκριμένης εταιρείας είχε δει το φως της δημοσιότητας καθώς το πόρισμα της ΕΛΤΕ είχε αναδείξει ζήτημα με δάνειο συνολικού ποσού 122 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία Landocean το οποίο χορηγήθηκε χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς επιτόκιο δανεισμού και χωρίς να προκύπτει το επιχειρηματικό σκεπτικό.

Στο πιστοποιητικό ελέγχου που εξέδωσε η PwC επί των οικονομικών καταστάσεων 2017 αναφέρεται πως "επιβεβαιώσαμε την αποστολή των χρημάτων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2015, με αιτιολογία την εξαγορά της εταιρείας "Landocean Industrial Limited”, η οποία εν τέλει δεν πραγματοποιήθηκε.

Με τη λήψη των χρημάτων, η θυγατρική (FF Group Sourcing) δεν αναγνώρισε την υποχρέωση προς την εταιρεία (FFG) ως όφειλε και αντί αυτού διενεργήθηκε λογιστική εγγραφή που υποδηλώνει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ δύο δικών της λογαριασμών σε διαφορετικές τράπεζες.

Από την έρευνα της Alvarez & Marsal, προέκυψε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός από τον οποίο είχε γίνει θεωρητικά η μεταφορά, εμφάνιζε εικονικό υπόλοιπο ύψους 290 εκατ. δολ. στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που είχαν αρχικά εγκριθεί τον Απρίλιο του 2018".

Σημειώνεται πως για την FF Group Sourcing Ltd (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited), τις λογιστικές καταστάσεις υπέγραφαν ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος (πρόεδρος της FFG), ο Law Chin Chuen και ο Ιωάννης Μπεγιέτης (ως CFO). Η, δε, εταιρεία Thomas Ng - Chi Wa & Co που ήλεγxε τον ισολογισμό, δεν αποτελούσε μέλος του Financial Report Council (FRC) του Χονγκ Κονγκ, όπου μετέχουν κυρίως οι "μεγάλες" ελεγκτικές εταιρείες, αλλά της επαγγελματικής ένωσης Hong Kong Institute of CPA.

Υπενθυμίζεται πως, όπως προ ημερών ανέφερε το Capital.gr. και επιβεβαίωσε η FFG, για την υπόθεση της FF Group Sourcing και το ζήτημα της αποζημίωσης ύψους 78 εκατ. ευρώ, η εταιρεία κατέθεσε υπόμνημα και δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία που εκκρεμεί ενώπιον της ανακρίτριας του 35ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνας Αλεξοπούλου, κατά πρώην στελεχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες έχει ασκηθεί δίωξη.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, στην πορεία του διαχειριστικού-forensic ελέγχου, αυτός συνεχίζεται χωρίς ορατή ημερομηνία ολοκλήρωσης. Κύκλοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της FFG μετέφεραν στο Capital.gr πως "προχωρά", ενώ από το περιβάλλον της PwC αναφέρθηκε πως η πληροφορία για την ολοκλήρωση του ελέγχου "δεν είναι διαθέσιμη". Υπενθυμίζεται πως ο διαχειριστικός έλεγχος που ζητήθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς ανετέθη στη PwC με απόφαση δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2018.

