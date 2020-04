"Check-in" στο Πόρτο Καρράς για τον Ιβάν Σαββίδη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:20

"Κλείδωσε" η συμφωνία για την πώληση του "Πόρτο Καρράς" στον Όμιλο Σαββίδη, ένα deal που αναμένεται να αλλάξει το ξενοδοχειακό και τουριστικό χάρτη της χώρας.

Η νέα, βελτιωμένη πρόταση της Belterra Investments, συμφερόντων του ομογενή επιχειρηματία, επιτάχυνε τις εξελίξεις για την εξαγορά του εμβληματικού συγκροτήματος, συνολικής έκτασης 17.630 στρεμμάτων, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής που πλέον περνά στα χέρια του ομίλου Σαββίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής προς το Χρηματιστήριο, η εισηγμένη αναφέρει πως "αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ" και δη των εταιρειών "ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε", "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.", "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε." και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ" καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα"

Αναφορικά με το τίμημα, η Τεχνική Ολυμπιακή σημειώνει πως στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, η Belterra Investments για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θα καταβάλλει το ποσό των 205.000.000 ευρώ. Το τελικό τίμημα για την Τεχνική Ολυμπιακή και τη θυγατρική της "T.O. International Holding Ltd" αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 ευρώ (debt free basis).

Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Belterra Investments.

Ράλι για τη μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής

Έπειτα από την αποκάλυψη της βελτιωμένης προσφοράς που κατέθεσε ο Όμιλος Σαββίδη, η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής (στην κατοχή της οποίας βρίσκεται η "Πόρτο Καρράς ΑΕ" κατέγραψε ισχυρό ράλι στο Χρηματιστήριο, κλειδώνοντας" στο +30% χθες, πρώτη ημέρα επανέναρξης των συναλλαγών αυτή την εβδομάδα μετά την αργία για το Πάσχα των Καθολικών, ενώ αύτην ώρα καταγράφει άνοδο της τάξης του 18%.

Με την καταρχήν συμφωνία για την ολοκλήρωση του mega-deal, καθώς απομένουν συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες, οι προοπτικές που δημιουργούνται από μια αλλαγή ιδιοκτησίας του Πόρτο Καρράς είναι ευρύτατες. Ο όμιλος Σαββίδη ισχυροποιεί τη θέση του σε μια αγορά που είχε θέσει εδώ και καιρό ως προτεραιότητα, με στρατηγικό στόχο να καταστεί υπολογίσιμη δύναμη στην εγχώρια τουριστική αγορά.

Ο όμιλος έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές κινήσεις, με την απόκτηση του Μακεδονία Παλλάς για 30 + 10 χρόνια και την απόκτηση του δικαιώματος για την αξιοποίηση έκτασης 320 στρεμμάτων στο Παλιούρι Χαλκιδικής, επένδυση που έχει καθυστερήσει για γραφειοκρατικούς λόγους και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποχρέωση ανακαίνισης του εγκαταλελειμμένου σήμερα "Ξενία". Εφόσον αποκτηθεί το Πόρτο Καρράς, ο Όμιλος Σαββίδης αποκτά ηγετική θέση στη τουριστική αγορά της Β. Ελλάδας, δεδομένων των προοπτικών αξιοποίησης του συγκροτήματος.

Αναφέρεται πως για το Πόρτο Καρράς πρόθεση του ομίλου Σαββίδη είναι η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος 100 εκατ.ευρώ για την επανατοποθέτηση του συγκροτήματος στην τουριστική αγορά ως προορισμού πολυτελείας και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού προφίλ. Προς την κατεύθυνση αυτή θα δρομολογηθεί πλάνο ανακαίνισης του συγκροτήματος και ανάπτυξης παραθεριστικών κατοικιών για τις οποίες έχει υφίσταται η σχετική αδειοδότηση.

Ο όμιλος Σαββίδη κινείται την περίοδο αυτή με υψηλή κεφαλαιακή δυναμική, έχοντας ολοκληρώσει ήδη από τα τέλη του 2018 τη συμφωνία για την πώληση της Donskoy Tabak και της ΣΕΚΑΠ στη Japan Tobacco Inc., έναντι 1,6 δις.δολαρίων. Η πώληση εντάσσονταν στην πρόθεση του Ιβαν Σαββίδη, ιδιοκτήτη του ομίλου επιχειρήσεων Αgrocom (στον έλεγχο της οποίας βρισκόταν η Donskoy Tabak), να παραχωρήσει τη δραστηριότητα του ομίλου στην καπνοβιομηχανία και να επικεντρωθεί σε κλάδους όπως το real estate, οι υποδομές και ο τουρισμός.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον τύπο και σε συνέχεια των από 29.10.2019, 13.11.2019 και 03.04.2020 ανακοινώσεων, η εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ αφενός της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία "T.O. International Holding Ltd" και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία "BELTERRA INVESTMENTS Ltd" ολοκληρώθηκαν κατ’ αρχήν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε" που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd" και αναμένεται κατ’ αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ" και δη των εταιρειών "ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε", "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.", "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε." και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ" καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα.

Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως: Το κατ’ αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία "BELTERRA INVESTMENTS Ltd" για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 Ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην Εταιρεία και τη θυγατρική αυτής "T.O. International Holding Ltd" για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis).

Σημειώνεται ότι το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ" μειώνεται κατά ποσό ανερχόμενο σε 53.994.360 Ευρώ που θα καταβληθεί για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία.

Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής και πρόκειται να εισφερθεί εν τέλει σε θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.