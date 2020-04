Ρελάνς Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς, κρίσιμη εβδομάδα για το deal

Κρίσιμο για την ολοκλήρωση ή μη της συμφωνίας πώλησης του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, ιδιοκτησίας Τεχνικής Ολυμπιακής του ομίλου Στέγγου, είναι το επόμενο χρονικό διάστημα.

Παρά τα σενάρια περί "ναυαγίου", τραπεζικές πηγές αναφέρουν πως ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, η Belterra Investments, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, προχώρησε προ ημερών σε βελτιωμένη πρόταση προς την πλευρά Στέγγου.

Η νέα πρόταση ήλθε σε συνέχεια της απόρριψης, κατά πληροφορίες, της αρχικής προσφοράς που κατατέθηκε, η οποία, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, θεωρήθηκε πως δεν ικανοποιούσε την οικογένεια Στέγγου. Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς παραμένει υψηλό, η πλευρά των πωλητών επαναπροσεγγίστηκε με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα.

Πηγές κοντά στη διαδικασία αναφέρουν πως πλέον η συμφωνία βρίσκεται σε τελικό στάδιο ("make or brake", όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε) και εκτιμούν πως το αργότερο μέσα στις επόμενες ημέρες θα πρέπει να υπάρξει η οριστική, όπως φαίνεται, απάντηση από την πλευρά της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Υπενθυμίζεται πως η εισηγμένη Τεχνική Ολυμπιακή που έχει εισφέρει τις μετοχές της "Πόρτο Καρράς ΑΕ” στην T.O International Holding Ltd., γνωστοποίησε προ μηνών ότι καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την εταιρεία Belterra Investments Ltd "για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε" που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd". Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Τεχνική Ολυμπιακή είχε κάνει λόγο για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις "με επενδυτή”, την Belterra Investments Ltd, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Η Τεχνική Ολυμπιακή στον απόηχο περί "ναυαγίου" είχε προ 10ημέρου ανακοινώσει, έπειτα από ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι "προς το παρόν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία "Τ.Ο. International Holding Ltd" και των συνδεμένων με την Εταιρεία προσώπων και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία "BELTERRA INVESTMENTS Ltd" σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε" που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd" και στα ως άνω συνδεδεμένα πρόσωπα".

Πολύμηνες συζητήσεις

Οι επαφές των δύο πλευρών χρονολογούνται εδώ και αρκετούς μήνες, Σημειωτέον πως τον Ιανουάριο του 2019 η Τεχν. Ολυμπιακή ανέθεσε στις Cushman & Wakefield και Profin Management την υπόδειξη επενδυτών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν στοιχεία του ενεργητικού της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. Όλο αυτό το διάστημα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, προχώρησαν αργά και πολύ προσεκτικά.

Η πλευρά Σαββίδη πραγματοποίησε due diligence του Πόρτο Καρράς και ζήτησε παράλληλα σε αποτίμηση της έκτασης, της μαρίνας, του καζίνο, του οινοποιείου, του γκολφ, των συνολικών υποδομών, των ξενοδοχείων και ακινήτων του συγκροτήματος, καθώς και της επένδυσης για τη κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών (η οποία έχει αδειοδοτηθεί) έργο που ανέλαβε μια εκ των big-4 ελεγκτικών εταιρειών.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η αποτίμηση που έχει πραγματοποιηθεί από την πλευρά Στέγγου ανεβάζει την αξία του Πόρτο Καρράς στα 394,5 εκατ. ευρώ, (στοιχεία 31/12/2018), ποσό που βέβαια με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται ανεδαφικό.

Η πλευρά Σαββίδη, παρουσίασε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων χαμηλότερη αποτίμηση, κάτι που αποτυπώθηκε στην πρόταση που κατατέθηκε, η οποία κατά πληροφορίες κινείται στα επίπεδα των 200 εκατ.ευρώ. Μένει να φανεί εάν θα γίνει αποδεκτή η όχι από την πλευρά των βασικών μετόχων της Τεχν. Ολυμπιακής

Σε περίπτωση που τελικά ευδοκιμήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Πόρτο Καρράς, η πώληση θα δώσει βαθιά ανάσα στην Τεχνική Ολυμπιακή που βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλότατες υποχρεώσεις και ζημιογόνα αποτελέσματα. Με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία, (30/9/2019) η Τεχνική Ολυμπιακή εμφάνισε σε ενοποιημένο επίπεδο ζημιές προ φόρων 10,4 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 5,5 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 288 εκατ. ευρώ, οι συνολικές υποχρεώσεις σε 201 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 83 εκατ. ευρώ αφορούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 28 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον πως η εισηγμένη τον Ιούλιο του 2019 προχώρησε στη σύναψη δανειακής σύμβασης με τη Fortress για την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατ. ευρώ.

