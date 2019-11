Πόρτο Καρράς: Προσύμφωνο Σαββίδη με Τεχνική Ολυμπιακή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:14

Ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση του deal για την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος "Πόρτο Καρράς” πραγματοποίησε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή, συμφερόντων της οικογένειας Στέγγου.

Η εισηγμένη τεχνική εταιρεία που έχει εισφέρει τις μετοχές της "Πόρτο Καρράς ΑΕ” στην T.O International Holding Ltd. γνωστοποίησε ότι καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την εταιρεία Belterra Investments Ltd "για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε" που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd".

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Τεχνική Ολυμπιακή είχε κάνει λόγο για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις "με επενδυτή”, ο οποίος, όπως έγινε τώρα γνωστό είναι η Belterra Investments Ltd, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, ο ομογενής επιχειρηματίας είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της εμβληματικής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Χαλκιδική, εισερχόμενος σε συζητήσεις με την πλευρά Στέγγου.

Επί του παρόντος δεν έχει γίνει γνωστή η διάρκεια της περιόδου των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως πραγματοποιούνται σε θετικό κλίμα. Σε ό,τι αφορά στο ύψος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, στην αγορά εκτιμάται πως μπορεί να κινηθεί με άξονα τα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ, κάτι που μένει να αποδειχθεί. Σημαντικό asset αποτελεί και το σχέδιο ανάπτυξης πολυτελών κατοικιών στην έκταση του Πόρτο Καρράς. Για τις πολυτελείς αυτές κατοικίες, η Πόρτο Καρράς Α.Ε. έχει εξασφαλίσει οριστικά οικοδομική άδεια, κάτι που αποτελεί και ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα για τον υποψήφιο αγοραστή.

Το Πόρτο Καρράς έχει αποτιμηθεί προς 394,5 εκατ. ευρώ, (στοιχεία 31/12/2018), αξία που είναι μειωμένη κατά 72,5 εκατ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης εκτίμησης της 31/12/2017. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών θα κριθεί από το ύψος του τιμήματος στο οποίο εκτιμάται ότι θα ενσωματωθεί η υπεραξία της οικιστικής επένδυσης. Η διαδικασία της πώλησης "τρέχει" από τις διεθνείς εταιρείες Cushman & Wakefield και Profin Management Limited.

Σε περίπτωση που τελικώς ευδοκιμήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Πόρτο Καρράς, η πώληση θα δώσει βαθιά ανάσα στην Τεχνική Ολυμπιακή που βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλότατες υποχρεώσεις και συσσωρευμένες ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων.

