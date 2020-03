Folli Follie: Επιφυλακτική η διοίκηση σε προτάσεις ενδιαφερόμενων επενδυτών

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Με επιφύλαξη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις εμφανιζόμενες ως εναλλακτικές προτάσεις από ενδιαφερόμενους επενδυτές το νέο ΔΣ της Folli Follie, μεταξύ των οποίων της China-East Resources Import & Export Co. (CERIECO) και της Callian Capital Group, που ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, αλλά και έτερου fund που εσχάτως εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του, τη στιγμή που τελεί εν αναμονή των εγκρίσεων επί του προτεινόμενου σχεδίου εξυγίανσης από τους ομολογιούχους πιστωτές της.

Κύριο θέμα των επιφυλάξεων που παραμένουν στο τραπέζι αποτελεί η προέλευση των κεφαλαίων των ενδιαφερόμενων επενδυτών, στην περίπτωση της CERIECO και του Callian, είναι γνωστό πως ζητήθηκαν αποδεικτικά έγγραφα της ύπαρξης των κεφαλαίων (proof of funds), καθώς και άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα της πρότασης και του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Όπως προκύπτει από το περιβάλλον της διοίκησης, το νέο Δ.Σ. θέλει να νιώσει ασφαλές ότι τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από διασφαλισμένες και νόμιμες πηγές.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, οι κομιστές των προτάσεων έχουν διαμηνύσει στη διοίκηση της FFG πως το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και τα κεφάλαια εξασφαλισμένα από όλες τις απόψεις. Σε επιστολές που έχουν παρουσιάσει στη διοίκηση της FFG γίνεται λόγος για σημαντικού ύψους γραμμή χρηματοδότησης της CMEC, μητρικής της CERIECO, από την Bank of China. Περαιτέρω, έχει παρουσιαστεί και πρόταση από το fund Callian Capital που είχε καταθέσει proof of funds από τράπεζα του Καναδά (Bank of Scotia) προκειμένου να πραγματοποιήσει due diligence στη Folli Follie.

Σε ό,τι αφορά στην πρόταση του Callian, το επενδυτικό κεφάλαιο με έδρα στον Καναδά εμφανίζεται πρόθυμο να χρηματοδοτήσει την FF Group με κεφάλαια της τάξης των 60-90 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξαγοραστούν οι απαιτήσεις των ομολογιούχων που έχουν δανείσει τον όμιλο με κεφάλαια της τάξης των 450 εκατ.ευρώ.

Αυτή η πρόταση (όπως και άλλες που έχουν κατατεθεί) προτείνει, δηλαδή, το cash out των ομολογιούχων, προσφέροντάς τους τα μισά περίπου χρήματα από αυτά που τους εξασφαλίζει η συμφωνία διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, πέραν του ότι από τα κεφάλαια αυτά των 60-90 εκατ. ευρώ είναι συζητήσιμο πόσα θα παραμείνουν στην εταιρεία ώστε να στηρίξει τη λειτουργία και ανάπτυξή της, από το περιβάλλον της διοίκησης διερωτούνται γιατί το Callian δεν απευθύνεται στους ομολογιούχους πιστωτές της εταιρείας για να αποκτήσει έτσι τον έλεγχο της εταιρείας, εάν εκτιμά πως οι τελευταίοι θα αποδεχθούν την πρότασή του.

Το ζήτημα της νομικής κάλυψης

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της εταιρείας, πλέον η διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει μια ακόμη αντιξοότητα που προέρχεται από το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων για άγνωστο χρονικό διάστημα λόγω των μέτρων προφύλαξης από την πανδημία του Covid-29. Με δεδομένο ότι η ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται πλέον σε περιορισμένα επίπεδα το νέο ΔΣ καλείται να ρίξει το βάρος ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, καθώς αποτελεί στοίχημα η διατήρηση των αντοχών της εταιρείας μέχρι την υπαγωγή στο άρθρο 106β/δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Όπως εξηγούν κύκλοι της διοίκησης η αίτηση για το άρθρο 106 και η επικύρωση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελεί μονόδρομο για την εταιρεία και το μέλλον της και απαιτεί τη στήριξη όλων των πλευρών: των ομολογιούχων γιατί θα διαφυλάξει και τα δικά τους συμφέροντα (επένδυσαν 450 εκατ ευρώ και κινδυνεύουν να χάσουν το σύνολο τους αν δεν βρεθεί βιώσιμη λύση) και είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση της εταιρείας, του κράτους και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την αποκατάσταση της φήμης και της αξιοπιστίας του ελληνικού επιχειρείν στο εξωτερικό και των εργαζομένων για τη διαφύλαξη των 800 θέσεων εργασίας τους.

Την ίδια στιγμή το νέο ΔΣ κινείται με προσοχή και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες για να αποσυνδεθεί με πρόσωπα και συνθήκες που οδήγησαν την εταιρεία στη σημερινή της κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό πληροφορίες αναφέρουν πως προ ημερών εστάλη επιστολή τους κ.κ. Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο με την οποία τους ζητήθηκε να μην προσέρχονται πλέον στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης στον Άγιο Στέφανο, κάτι που για όσους γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις αποτελούσε συχνό φαινόμενο. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η απάντηση που εδόθη ήταν αρνητική. Ακολούθως υπήρξαν πληροφορίες περί νέου αιτήματος του βασικού μετόχου, Δ. Κουτσολιούτσου, για αλλαγή μελών του ΔΣ σε έκτακτη γενική συνέλευση...

Σε ό,τι αφορά στις πρόσφατες παραιτήσεις τριών μελών του ΔΣ (καθώς και τις πληροφορίες για νέες), θα πρέπει να τονιστεί πως το νέο ΔΣ τελεί υπό την έλλειψη νομικής προστασίας, για την οποία είχαν δεσμευθεί η ΕΚ και η κυβέρνηση. Όπως εχει αναφέρει το Capital.gr, η απουσία νομικής κάλυψης των μελών του ΔΣ δεν παρέχει το αίσθημα ασφάλειας που απαιτείται για το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει, καθώς και για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων και προκλήσεων που συναντούν. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο παραιτήθηκαν ήδη 3 από τα νέα μέλη του ΔΣ.

Σημειώνεται ότι το νέο ΔΣ της εταιρείας ανέλαβε καθήκοντα στις 20/02/2020, διοριζόμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο διορισμός συνέπεσε με τις κρίσιμες συνελεύσεις των ομολογιούχων οι οποίοι καλούνται να εγκρίνουν το πλαίσιο συμφωνίας για τη διάσωση του Ομίλου. Ήδη οι κάτοχοι ομολόγων ελβετικού φράγκου (ομόλογα ποσού CHF150.000.000 με επιτόκιο 3,25% 2017-2021 λήξεως στις 2 Νοεμβρίου 2021) ενέκριναν το term sheet στις 6/3/2020, ενώ οι κάτοχοι ομολόγων ευρώ (ληξιπρόθεσμα εγγυημένα μετατρέψιμα ομόλογα ποσού 249.500.000 ευρώ, λήξεως το 2019 ), σε δεύτερη συνέλευση την προσεχή Παρασκευή 20/03/20, όπου απαιτείται ποσοστό 33,3% για απαρτία (η πρώτη στις 6/3/20 αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας) καλούνται να αποφασίσουν.

Nikos.chrissikopoulos@capital.gr