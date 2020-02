Intralot: Τα μεγέθη των Eurobet και Eurofootball Ltd. στο πλαίσιο του Ομίλου

Ανακοίνωση σχετικά με τη συμβολή των εταιρειών Eurobet και Eurofootball Ltd. στα μεγέθη της εξέδωσε η Intralot, σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσής της σχετικά με τη δραστηριότητά της στη Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως σημείωνε χθες το Capital.gr, η εταιρεία οδηγείται σε ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων για τη δραστηριοποίηση της στη αγορά της Βουλγαρίας, καθώς στη γειτονική χώρα ψηφίστηκε τροποποίηση του Νόμου περί Παιγνίων, με την οποία η διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών τύπου λοταρίας, με εξαίρεση τα παιχνίδια τύπου ΚΙΝΟ, ανατίθεται μονοπωλιακά στην κρατική λοταρία.

Κατά συνέπεια τρεις από τις έξι τρέχουσες άδειες της Eurobet Ltd, κατά 49% θυγατρικής εταιρείας της INTRALOT, παύουν να ισχύουν από τις 21.02.2020. Επιπλέον, η INTRALOT ενημερώθηκε πως κοινοποιήθηκαν πράξεις αναδρομικής επιβολής εισφορών παιγνίων από την Βουλγαρική Επιτροπή Παιγνίων στην Eurobet Ltd., ύψους BGN 74,4 εκατ., καθώς και στην κατά 49% συγγενή εταιρία Eurofootball Ltd, ύψους BGN 328,9 εκατ.

H Intralot, στην σημερινή ανακοίνωσή της, σημειώνει ότι η συνεισφορά της Eurofootball Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε €178,7 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, σε €14,6 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε €7,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε €5,8 εκατ. στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.

Επιπλέον, η συνεισφορά του ομίλου Eurobet Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε €43,1 εκατ. στον Κύκλο Εργασιών, σε €4,7 εκατ. στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε €2,1 εκατ. στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε €20,2 εκατ. στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.