Intralot: Νέα δεδομένα στη Βουλγαρία, ποιες ενέργειες δρομολογεί ο Όμιλος

Σε ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων για τη δραστηριοποίηση της στη αγορά της Βουλγαρίας οδηγείται η INTRALOT, καθώς στη γειτονική χώρα ψηφίστηκε τροποποίηση του Νόμου περί Παιγνίων, με την οποία η διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών τύπου λοταρίας, με εξαίρεση τα παιχνίδια τύπου ΚΙΝΟ, ανατίθεται μονοπωλιακά στην κρατική λοταρία. Κατά συνέπεια τρεις από τις έξι τρέχουσες άδειες της Eurobet Ltd, κατά 49% θυγατρικής εταιρείας της INTRALOT, παύουν να ισχύουν από τις 21.02.2020. Επιπλέον, η INTRALOT ενημερώθηκε πως κοινοποιήθηκαν πράξεις αναδρομικής επιβολής εισφορών παιγνίων από την Βουλγαρική Επιτροπή Παιγνίων στην Eurobet Ltd., ύψους BGN 74,4 εκατ., καθώς και στην κατά 49% συγγενή εταιρία Eurofootball Ltd, ύψους BGN 328,9 εκατ.

Η εταιρεία ήδη δρομολογεί ενέργειες για την νομική αντιμετώπιση των εξελίξεων αυτών και τη διασφάλιση των συμφερόντων της στη βουλγαρική αγορά. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή προς το Χρηματιστήριο, η INTRALOT θα προβεί άμεσα στο σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργειών για δραστηριοποίηση μέσω νέων αδειών και ανασχηματισμό της εταιρικής της παρουσίας στη Βουλγαρία, εντός των προβλέψεων του νέου νομικού πλαισίου στους κλάδους ΚΙΝΟ, επίγειου και online Στοιχήματος. Πάντως, σε σχέση με τη ψήφιση του νέου νόμου, από πλευράς εταιρείας εκτιμάται ότι η επιβολή μονοπωλίου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών δια νόμου, αντίκειται στις περί μονοπωλίων διατάξεις του Συντάγματος της Βουλγαρίας.

Eπιπλέον, σε ό,τι αφορά στην αναδρομική επιβολή εισφορών, η INTRALOT αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως δεδομένου ότι η καταβολή όλων των εισφορών παιγνίων των Eurobet και Eurofootball πραγματοποιούνταν πάντοτε σύμφωνα με βάση τις προβλέψεις του Νόμου περί Παιγνίων και τους εγκεκριμένους από το Βουλγαρικό Υπ. Οικονομικών κανονισμούς, οι παραπάνω απαιτήσεις είναι αβάσιμες και αναιτιολόγητες και οι εταιρείες θα προσφύγουν στα τοπικά Διοικητικά Δικαστήρια. Περαιτέρω, σημειώνεται πως η θυγατρική Eurofootball από τα τέλη του 2019 δεν ενοποιείται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, αλλά με αυτή της καθαρής θέσης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της INTRALOT αναφέρει:

Η εταιρία INTRALOT ανακοινώνει ότι ψηφίστηκε στη Βουλγαρία τροποποίηση του Νόμου περί Παιγνίων, με την οποία η διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών τύπου λοταρίας, με εξαίρεση τα παιχνίδια τύπου ΚΙΝΟ, ανατίθεται μονοπωλιακά στην κρατική λοταρία. Κατά συνέπεια τρεις από τις έξι τρέχουσες άδειες της κατά 49% θυγατρικής εταιρίας Eurobet Ltd παύουν να ισχύουν από τις 21.02.2020. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι η επιβολή μονοπωλίου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών δια νόμου αντίκειται στις περί μονοπωλίων διατάξεις του Συντάγματος της Βουλγαρίας.

ΗINTRALOT θα προβεί άμεσα στο σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργειών για δραστηριοποίηση μέσω νέων αδειών και ανασχηματισμό της εταιρικής της παρουσίας στη Βουλγαρία, εντός των προβλέψεων του νέου νομικού πλαισίου στους κλάδους ΚΙΝΟ, επίγειου και online Στοιχήματος.

Παράλληλα, η INTRALOT ενημερώνει ότι κοινοποιήθηκαν πράξεις αναδρομικής επιβολής εισφορών παιγνίων από την Βουλγαρική Επιτροπή Παιγνίων στην Eurobet Ltd. ύψους BGN 74,4 εκατ., καθώς και στην κατά 49% συγγενή εταιρία Eurofootball Ltd BGN 328,9 εκατ. Δεδομένου ότι η καταβολή όλων των εισφορών παιγνίων των ως άνω εταιριών πραγματοποιούνταν πάντοτε σύμφωνα με βάση τις προβλέψεις του Νόμου περί Παιγνίων και τους εγκεκριμένους από το Βουλγαρικό Υπ. Οικονομικών κανονισμούς, οι παραπάνω απαιτήσεις είναι αβάσιμες και αναιτιολόγητες και οι εταιρείες θα προσφύγουν στα τοπικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Προς προάσπιση των συμφερόντων τους οι ανωτέρω εταιρείες, εφόσον απαιτηθεί, θα ασκήσουν περαιτέρω όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους, περιλαμβανομένων αξιώσεων αποζημιώσεων, στα τοπικά ή/και στα ευρωπαϊκά και διεθνή αρμόδια όργανα ή/και δικαστήρια.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι λόγοι της πλήρους ενοποίησης, βάσει του ΔΠΧΑ 10, της εταιρίας Eurofootball Ltd στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου INTRALOT έχουν εκλείψει από τις 5.12.2019, οπότε έκτοτε τα αποτελέσματά της δεν ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης αλλά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.